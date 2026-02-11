Draamatrilleri We Come in Peace alkaa MTV:llä su 8.3. – tuntemattoman kriisin keskellä inhimillisyys nousee pääosaan
12.2.2026 13:00:00 EET | MTV Oy | Tiedote
Ruotsalainen jännityssarja We Come in Peace tarkastelee ihmissuhteita ja elämän tärkeimpiä valintoja tilanteessa, jossa odottamaton uhka pysäyttää arjen. Kun tuttu maailma horjuu, mihin ihminen tarttuu, kehen voi luottaa ja mikä lopulta on merkityksellisintä? Tiivistunnelmainen sarjauutuus alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla su 8.3.
Tukholman taivaalla leijuva selittämätön ilmiö pysäyttää kaupungin ja käynnistää tapahtumaketjun, joka sysää koko maailman paniikkiin. Tuntemattoman uhkan ympärille rakentuvan We Come in Peace -draamatrillerin todellinen jännite syntyy kuitenkin ihmisistä kriisin ympärillä.
Sarjan keskiössä on kolme henkilöä, joiden työ vaatii rationaalisuutta ja toimintakykyä, vaikka heidän omat elämänsä ovat yhtä epävarmoja kuin kaikkien muidenkin. Biologi Zandra Kraft huomaa yhteyden tuntemattoman ilmiön ja maastosta löytyvän oudon sienen välillä. Pääministeri Moa Halmgren joutuu tekemään päätöksiä kansakunnan puolesta, vaikka pelko ja epävarmuus hiipivät hänen omaan elämäänsä. Samalla kriisiasiantuntija Elias Charbel pyrkii pitämään tilanteen hallinnassa, vaikka protokollat eivät enää riitä ja hänen omat salaisuutensa alkavat painaa yhä enemmän.
Keskeisissä rooleissa nähdään kansainvälisesti arvostetut näyttelijät Fares Fares ja Evin Ahmad. Fares Fares on yksi Pohjoismaiden tunnetuimmista näyttelijöistä, jonka ura ulottuu ruotsalaisista menestyselokuvista suuriin kansainvälisiin Hollywood-tuotantoihin kuten Zero Dark Thirty, Rogue One: A Star Wars Story ja Chernobyl. Evin Ahmad on noussut nopeasti kansainväliseen tietoisuuteen vahvoilla rooleillaan sarjoissa Snabba Cash ja Who Is Erin Carter? ja hänet on palkittu sukupolvensa merkittävänä eurooppalaisena näyttelijänä.
”We Come in Peace kuvaa, miten ihmiset reagoivat, kun tuntematon pakottaa heidät katsomaan omia arvojaan ja rajojaan. Kriisin keskellä tasapainotellaan läheisten ja kansakunnan turvallisuuden välillä, sotilaallisen uhkan painostamana ja koko maailman turvallisuuden ollessa uhattu. Sarja on saanut inspiraatiota MTV:n menestyssarjasta Konflikti. Tällä kertaa uhka on eri, mutta kysymykset ihmisen perustarpeista yhdistävät molempia sarjoja”, kuvaa MTV:n draamahankinnoista vastaava Janne Vakio.
Katso tästä esimakua sarjasta.
We Come in Peace MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla su 8.3. klo 21 alkaen.
MTV Katsomo+ -tilaajat seuraavat sarjaa kahden jakson viikkotahdilla.
