Juristien jaksaminen heikkenee – mitä se tarkoittaa alan tulevaisuudelle?

Juristien työelämätutkimus 2025 osoittaa, että yli neljäsosa (27 %) juristeista kokee jaksavansa työssään huonosti, ja yli 70 % on vaihtanut työpaikkaa viimeisten viiden vuoden aikana. Työpaikan vaihtamiseen vaikuttaa merkittävästi työkuorma, mutta keskeisiä tekijöitä ovat myös palkkaus ja uramahdollisuudet. Työnantajille haasteeksi nouseekin juristien sitouttaminen. Tutkimuksen mukaan juristit pitävät mielenkiintoisia työtehtäviä tärkeimpänä sitouttavana tekijänä, jopa palkkaa merkittävämpänä.

Tulokset käyvät ilmi Paragraaffin toteuttamasta Juristien työelämätutkimuksesta 2025, johon vastasi 419 juristia eri työnantajasektoreilta ympäri Suomea. Vastaajista yli puolella (52 %) on jo merkittävää työelämäkokemusta.

Monelle juristille työstä irrottautuminen ei ole helppoa vapaa-ajallakaan. Lähes kolmannes (31 %) juristeista kokee työstä irrottautumisen jokseenkin tai erittäin vaikeaksi. Palautumista tukevista keinoista 67 % vastaajista mainitsee liikunnan ja urheilun merkittäväksi keinoksi. Tärkeänä nähdään myös se, että työt voi aidosti jättää työpaikalle.

Tutkimuksen mukaan hybridi- ja joustotyömallit ovatkin selvästi yhteydessä juristien parempaan jaksamiseen. 81 % joustotyömallia hyödyntävistä juristeista kokee sen tukevan palautumista merkittävästi. Myös työn organisointiin liittyvä autonomia (80 %) sekä työyhteisön tuki ja hyvä ilmapiiri (75 %) nousevat keskeisiksi jaksamista edistäviksi tekijöiksi.

Alaa koettelevat myös hallituksen suunnittelemat tuomioistuimiin kohdistuvat noin 19 miljoonan euron rahoitusleikkaukset vuoteen 2027 mennessä. Leikkaukset herättävätkin huolen tuomioistuinlaitoksen tulevaisuudesta, sillä tuoreen työelämätutkimuksen mukaan 40 % juristeista ei tällä hetkellä pidä tuomioistuimia lainkaan houkuttelevana työnantajana.

Paragraaffin CEO & Partner Katariina Tuomela kiteyttää: ’’Tuomioistuinlaitoksen houkuttelevuus on osa laajempaa juristien työelämäilmiötä, jossa merkityksellinen työ ei enää yksin riitä sitouttamaan. Juristit tarkastelevat yhä tarkemmin sitä, millaisissa rakenteissa työtä tehdään, millaiseksi arki muodostuu ja onko työn vaatimusten ja odotusten välillä aidosti kestävä tasapaino.’’

Paragraaffi Oy:n Juristien työelämätutkimus 2025 on laajin ja kattavin juristien työelämää koskeva tutkimus Suomessa. Tutkimuksessa tarkastellaan juristien näkemyksiä ja kokemuksia työelämän keskeisistä teemoista, kuten työssä jaksamisesta ja palautumisesta, teknologian ja tekoälyn vaikutuksista, ammatillisesta identiteetistä ja kasvusta, motivaatiosta sekä työpaikan vaihdosta ja rekrytoinnista.

Vuonna 2025 toteutettuun kyselyyn vastasi 419 juristia eri työnantajasektoreilta. Tutkimus on toteutettu vuodesta 2018 lähtien, mikä mahdollistaa luotettavat trendivertailut. Tänä vuonna tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä Juristiliiton kanssa, jotta juristien ääni olisi mahdollisimman vahvasti ja laajasti kuultavissa.