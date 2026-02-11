SDP:n Eveliina Heinäluoma: Marttinen jatkaa hallituksen ei, ei, ei -linjaa
12.2.2026 11:25:31 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Työministeri Matias Marttinen (kok.) totesi tänään Ylellä, että hallitus ei valmistele minkäänlaisia muutoksia varainsiirtoveroon ja tuomitsi tällaiset puheet jopa haitallisiksi.
– Kokoomus on kolme vuotta vain odottanut, että asuntomarkkinat ja rakennusala piristyvät itsestään. Hei kokoomus, markkinat eivät ole kaikkivoipaisia, joten päättäjiltä tarvitaan nyt toimia eikä käsien heiluttelua, vaatii ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).
– Hallituksen kaikki energia näyttää menevän siihen, että toimettomuudelle keksitään aina uusia selityksiä. Hallituksesta toistellaan, ettei talouden käänteen vauhdittamiseen ole olemassa yhtään hopealuotia, vaikka talousasiantuntijat ovat arvioineet, että rakennusalan piristyminen elvyttäisi muunkin kysynnän. Toimien sijaan hallitus on antanut rakennusalan romahduksen vetää koko talous ja työllisyys tarpeettoman syvään taantumaan.
– Asuntojen ostoketjut on saatava liikkeelle ja tässä ovat avainasemassa ensiasunnon ostajat, joiden ostopäätöstä ei estä myymätön asunto. Pelko työttömyydestä ja verotuksen tosiasiallinen kiristyminen monen kohdalla vaikuttavat varmasti lainanottohaluihin. Vanhojen asuntojen hinnat ovat laskeneet, joten nyt olisi otollinen aika ryhtyä asuntokaupoille, mutta tähän tarvittaisiin kannustin oikeaan suuntaan.
SDP on esittänyt määräaikaista ensiasunnon ostajien varainsiirtoverovapauden palauttamista yhdeksi vuodeksi sekä määräaikaista viiden vuoden korkovähennystä tänä vuonna tehtäville asuntokaupoille. Tutkimustiedon mukaan määräaikaisena tehtävät toimet voivat elvyttää taloutta jopa vahvemmin kuin pysyvät.
– Ensiasunnon ostajan määräaikainen varainsiirtovapaus ja määräaikainen korkovähennys merkitsisivät valtiolle noin 80 miljoonan euron vähennystä verotuloihin. Tavallisen palkansaajan taloutta kohentaviin toimiin ei kuulemma ole varaa, vaikka hallituksen kaavailema yhteisöveron laskeminen vähentää valtion verotuloja kymmenkertaisen määrän.
