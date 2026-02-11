Pohteen vammaisneuvosto haluaa päästä vaikuttamaan päätöksentekoon
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen vammaisneuvosto kokoontui 11.2.2025 puheenjohtaja Maija Koistisen johdolla. Vammaisneuvosto teki aloitteen Pohteen aluehallitukselle ja esitti huolen toimimattomista kuljetuspalveluista.
Vammaisneuvosto haluaa puhe- ja läsnäolo-oikeuden kaikkiin lautakuntiin
Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita aluehallitukselle ja toimia vammaisten äänenä kaikessa hyvinvointialueen päätöksenteossa, joka vaikuttaa vammaisiin henkilöihin nyt ja tulevaisuudessa. Ääni ei kuitenkaan kuulu kaikissa Pohteen lautakunnissa. Tällä hetkellä sillä on edustaja vain hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnassa.
Aloitteen mukaan vammaisneuvosto haluaa puhe- ja läsnäolo-oikeuden myös tulevaisuuslautakuntaan sekä turvallisuus- ja valmiuslautakuntaan.
Aloitetta neuvosto perustelee sillä, että heidän edustaman ryhmän erityistarpeita ei tunnisteta ja tunneta riittävästi. Vammaisten henkilöiden näkökulma halutaan tuoda esille kaikissa päätöksenteon vaiheissa ja että vammaisten ääni kuuluisi kaikkien lautakuntien työssä. Vammaisneuvosto vetoaa YK:n vammaissopimukseen, joka edellyttää vammaisten mukaan ottamista kaikissa päätöksenteon vaiheissa.
Myös hyvinvointialueille annetun lain mukaan vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Huoli toimimattomista kuljetuspalveluista
Pohteen vammaisneuvosto esittää Pohteen aluehallitukselle syvän huolensa pitkittyneistä ongelmista kuljetuspalveluiden välitystoimintaan liittyen ja haluaa muistuttaa, että Tervia Logistiikka Oy:n omistajilla on julkisten palvelujen järjestämisroolissa lakisääteinen velvollisuus varmistaa yhtiön toimintaedellytykset.
On eettisesti kestämätöntä, että eri alueilla eri ikäiset vammaiset kärsivät kuljetuspalvelun ongelmista, milloin pakkasessa, milloin kuumuudessa, ilman saattajaa tai tietoa siitä, milloin auto tulee.
Palvelujen toimivuus edellyttää paitsi onnistunutta kilpailutusta ja hyvin toimivia tietojärjestelmiä myös riittävää rahoitusta. Kuljetuspalvelu on vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, jonka tosiasiallinen estyminen on YK:n vammaissopimuksen vastaista.
Kuntien terveiset, kuntoutuksen ja vammaispalvelujen ajankohtaiskatsaukset
Vammaisneuvoston jäsenet toivat terveisiä kuntien vammaisneuvostoilta. Kysymyksiä ja toiveita tuli mm esteettömän ja saavutettavan yleisötilaisuuden järjestämisestä, kuljetuspalvelujen kehittämisestä, kehitysvammaisten asumisratkaisujen edistämisestä, omaishoitajien vapaiden toteutumisesta ja kysymys uuden vammaispalvelulain mukaisen elämänvaihemallin toteutumisesta vammaisten palveluissa.
Vammaisneuvosto sai ajankohtaiskatsauksen Pohteen kuntoutus- ja apuvälinepalveluista sekä vammaispalveluista. Lisäksi se hyväksyi aluehallitukselle tiedoksi menevän toimintakertomuksen vuodelta 2025 sekä toiminta- ja viestintäsuunnitelman vuodelle 2026.
Maija Koistinen, vammaisneuvoston puheenjohtaja
puh. 040 960 7565
maija.koistinen@pohde.fi
