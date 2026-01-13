Messukeskuksessa ainutlaatuinen Harri Gustafsbergin koulutus riskinottokynnyksen tunnistamisesta – taustalla Kauhavan kiihdytysajo-onnettomuus

Koulutuksen taustalla on Kiihdytysajon SM-osakilpailussa Kauhavalla kesäkuussa 2025 sattunut Suomen kiihdytysajohistorian ensimmäinen kuolemaan johtanut onnettomuus.

"Tarve menee suoraan Harrin ydinosaamiseen," toteaa kouluttajatiimi ja korostaa Harri Gustafbergin pitkäaikaista työtä turvallisuusjohtamisen, paineen alla toimimisen, inhimillisten tekijöiden ja tutkimustyön parissa.

Kuolemantapaus on herättänyt kiihdytysurheilun parissa uudenlaista tarvetta käsitellä vaarallisten tilanteiden dynamiikkaa ja yksilön päätöksentekoa riskialttiissa ympäristöissä.

“Jo aikaisessa vaiheessa onnettomuuden tutkintaa, ja kiihdytysajon turvallisuutta laajemmassa mittakaavassa pohtiessamme huomasimme osa-alueen joka jää moottoriurheilussa helposti ilman sen ansaitsemaa huomiota. Otimme yhteyttä Mentoritiimiin ja Harriin, ja saimme kuulla että olemme oikeilla jäljillä, ja tällaiselle on selkeä tarve” , FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pinola kertoo.

"Kiihdytysurheilun kattojärjestönä ja kilpailunjärjestäjänä FHRA tuntee vastuunsa, ja haluamme omalta osaltamme olla kehittämässä uusia toimintatapoja ja malleja moottoriurheilun turvallisuuden saralla. Lopputuloksena päätimme pitää kaikille kiihdytysajon kilpailijoille ja tiimien jäsenille suunnatun infon, jonka tarkoitus on saada jokainen miettimään, onko tietyn riskirajan ylittäminen kilpailutilanteessa sen arvoista, ja tunnistamaan tilanne etukäteen."

Koulutus on ensimmäinen laatuaan suomalaisen moottoriurheilun kentällä. Sen tavoitteena on:

lisätä tietoisuutta kilpailutilanteiden psykologisista ja fysiologisista riskeistä

auttaa kuljettajia ja tiimejä tunnistamaan hetket, jolloin suorituskyvyn raja hämärtyy ja vaarallinen alue voi ylittyä

tarjota työkaluja päätöksentekoon tilanteissa, joissa riskien arviointi on kriittistä

vahvistaa turvallisuuskulttuuria koko kiihdytysajoyhteisössä

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti kiihdytysajajille ja tiimien jäsenille, mutta myös muille kiihdytysurheilun toimijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään riskin ja suorituksen suhteesta. Koulutukseen on rajallinen määrä paikkoja ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tilaisuuteen voi osallistua joko paikanpäällä, tai katsoa tallenteen jälkikäteen. Koulutuksen osallistuminen vaaditaan kaikilta kaudella 2026 FHRA:n omissa, tai FHRA:n alaisissa kiihdytyskilpailuissa ajavilta auto,- tai moottoripyörätiimeiltä. Yksi osallistuminen / tiimi riittää.

Kouluttajasta:

Harri Gustafsberg on entinen Karhuryhmän operatiivinen johtaja sekä henkisen suorituskyvyn valmentaja ja tutkija, joka on erikoistunut stressinhallintaan, päätöksentekoon ja resilienssiin vaativissa ympäristöissä.

Tapahtuman tiedot

Aika: 3.4.2026 kello 16-17

Paikka: Messukeskus, Helsinki

Tapahtuma: Original American Car Show ACS26 –erityisohjelma kilpailijoille ja tiimeille

Ennakkoilmoittautuminen: info@fhra.fi

