Messukeskuksessa ainutlaatuinen Harri Gustafsbergin koulutus riskinottokynnyksen tunnistamisesta – taustalla Kauhavan kiihdytysajo-onnettomuus

12.2.2026 12:20:38 EET | FHRA | Tiedote

FHRA järjestää kiihdytysajajille Original American Car Show ACS26 -tapahtumassa erityiskoulutuksen, joka käsittelee riskinottokynnyksen ja vaarallisen alueen ylittämisen tunnistamista moottoriurheilussa. Koulutus pidetään 3.4.2026 Messukeskuksessa, Helsingissä, ja sen kouluttajana toimii kansainvälisesti arvostettu suorituskyvyn ja päätöksenteon asiantuntija Harri Gustafsberg, Ph.D.

Harri Gustafsberg pitää kiihdytysajon kilpailijoille ja tiimien jäsenille suunnatun infon Messukeskuksessa pääsiäisenä.
Harri Gustafsberg pitää kiihdytysajon kilpailijoille ja tiimien jäsenille suunnatun infon Messukeskuksessa pääsiäisenä. Kuva: Mentoritiimi

Koulutuksen taustalla on Kiihdytysajon SM-osakilpailussa Kauhavalla kesäkuussa 2025 sattunut Suomen kiihdytysajohistorian ensimmäinen kuolemaan johtanut onnettomuus. 

"Tarve menee suoraan Harrin ydinosaamiseen," toteaa kouluttajatiimi ja korostaa Harri Gustafbergin pitkäaikaista työtä turvallisuusjohtamisen, paineen alla toimimisen, inhimillisten tekijöiden ja tutkimustyön parissa. 

Kuolemantapaus on herättänyt kiihdytysurheilun parissa uudenlaista tarvetta käsitellä vaarallisten tilanteiden dynamiikkaa ja yksilön päätöksentekoa riskialttiissa ympäristöissä. 

“Jo aikaisessa vaiheessa onnettomuuden tutkintaa, ja kiihdytysajon turvallisuutta laajemmassa mittakaavassa pohtiessamme huomasimme osa-alueen joka jää moottoriurheilussa helposti ilman sen ansaitsemaa huomiota. Otimme yhteyttä Mentoritiimiin ja Harriin, ja saimme kuulla että olemme oikeilla jäljillä, ja tällaiselle on selkeä tarve” , FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pinola kertoo.

"Kiihdytysurheilun kattojärjestönä ja kilpailunjärjestäjänä FHRA tuntee vastuunsa, ja haluamme omalta osaltamme olla kehittämässä uusia toimintatapoja ja malleja moottoriurheilun turvallisuuden saralla. Lopputuloksena päätimme pitää kaikille kiihdytysajon kilpailijoille ja tiimien jäsenille suunnatun infon, jonka tarkoitus on saada jokainen miettimään, onko tietyn riskirajan ylittäminen kilpailutilanteessa sen arvoista, ja tunnistamaan tilanne etukäteen." 

Koulutus on ensimmäinen laatuaan suomalaisen moottoriurheilun kentällä. Sen tavoitteena on: 

  • lisätä tietoisuutta kilpailutilanteiden psykologisista ja fysiologisista riskeistä 
  • auttaa kuljettajia ja tiimejä tunnistamaan hetket, jolloin suorituskyvyn raja hämärtyy ja vaarallinen alue voi ylittyä 
  • tarjota työkaluja päätöksentekoon tilanteissa, joissa riskien arviointi on kriittistä
  • vahvistaa turvallisuuskulttuuria koko kiihdytysajoyhteisössä 

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti kiihdytysajajille ja tiimien jäsenille, mutta myös muille kiihdytysurheilun toimijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään riskin ja suorituksen suhteesta. Koulutukseen on rajallinen määrä paikkoja ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Tilaisuuteen voi osallistua joko paikanpäällä, tai katsoa tallenteen jälkikäteen. Koulutuksen osallistuminen vaaditaan kaikilta kaudella 2026 FHRA:n omissa, tai FHRA:n alaisissa kiihdytyskilpailuissa ajavilta auto,- tai moottoripyörätiimeiltä. Yksi osallistuminen / tiimi riittää. 

***

Kouluttajasta: 

Harri Gustafsberg on entinen Karhuryhmän operatiivinen johtaja sekä henkisen suorituskyvyn valmentaja ja tutkija, joka on erikoistunut stressinhallintaan, päätöksentekoon ja resilienssiin vaativissa ympäristöissä.

***

Tapahtuman tiedot 

Aika: 3.4.2026 kello 16-17
Paikka: Messukeskus, Helsinki
Tapahtuma: Original American Car Show ACS26 –erityisohjelma kilpailijoille ja tiimeille 
Ennakkoilmoittautuminen: info@fhra.fi 
 

Moottoripyöräilijä kiihdyttelee radalla drag racing -kilpailussa. Taustalla mainoksia.
Kiihdytysajon SM-sarjassa kilpaillaan sekä auto- että moottoripyöräryhmissä.
Jussi Pietarinen. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Dragster-auto kiihdytyskilpailussa Kauhavalla 2025.
Kerttu Lehtonen ja dragster Kauhavalla 2025.
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Kaksi junioriautokilpailijaa lähtöviivalla, oranssi ja hopeinen auto.
Junioreille on oma kilpailuryhmänsä autojen puolella.
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Junioreille on omat kilparyhmänsä moottoripyörien puolella.
Junioreille on omat kilparyhmänsä moottoripyörien puolella.
Jussi Pietarinen. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Mustang-auto lähdössä Kiihdytysajon radalle metsän ympäröimänä.
PRO-näytösryhmät tuovat lisäväriä Kiihdytysajon SM-osakilpailuihin.
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Harri Gustafsberg pitää kiihdytysajon kilpailijoille ja tiimien jäsenille suunnatun infon Messukeskuksessa pääsiäisenä.
Harri Gustafsberg pitää kiihdytysajon kilpailijoille ja tiimien jäsenille suunnatun infon Messukeskuksessa pääsiäisenä.
Kuva: Mentoritiimi
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye