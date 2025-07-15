Keski-Suomessa kaadettiin lähes 3 400 hirveä
12.2.2026 12:00:00 EET | Suomen riistakeskus – Keski-Suomi | Tiedote
Keski-Suomessa kaadettiin tammikuun puolivälissä päättyneessä jahdissa 3 370 hirveä. Saalis oli 207 hirveä edellistä vuotta suurempi.
Eniten hirviä kaadettiin Viitasaaren (370) ja Karstulan-Kyyjärven riistanhoitoyhdistysten (306) alueilla. Vähiten Suolahden-Sumiaisten (51) ja Hankasalmen (60) riistanhoitoyhdistysten alueilla.
Keski-Suomessa kaadetuista hirvistä 1 608 (48 %) oli vasoja ja 1 762 aikuisia. Ammutuista aikuisista hirvistä 53 prosenttia oli uroksia (932 kpl).
Keski-Suomessa kaadettiin keskimäärin 2,4 hirveä tuhannelta hehtaarilta. Pinta-alaan suhteutettuna eniten hirviä kaadettiin Kannonkosken-Kivijärven riistanhoitoyhdistyksen alueella (3,2 hirveä/1000 ha). Myös Viitasaaren (3,0 hirveä/1000 ha) ja Korpilahden (3,0 hirveä/1000 ha) riistanhoitoyhdistysten alueilla kaadettiin paljon hirviä pinta-alaan suhteutettuna.
Suomen riistakeskus myönsi päättyneelle jahtikaudelle Keski-Suomen alueelle 3 188 hirven pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Myönnetyillä luvilla olisi ollut mahdollista kaataa jopa 4 200 hirveä.
Myönnetyistä luvista jätettiin Keski-Suomen alueella odotetusti käyttämättä 20 prosenttia. Vaihtelu lupien käyttöasteessa oli riistanhoitoyhdistysten välillä suurta. Eniten lupia käytettiin Saarijärvellä (88 %) ja vähiten Multialla (64 %).
Lupia myönnettiin lähes haettu määrä ja käytössä on ns. pankkilupajärjestelmä, jossa pyyntilupia suositellaan haettavan 20–30 prosenttia enemmän kuin suunnitteluvaiheessa näyttää tarpeelliselta. Pankkilupia otetaan jahdin aikana käyttöön, jos hirviä havaitaan olevan runsaammin kuin hakuvaiheessa oletettiin. Näin voidaan nopeasti reagoida hirvikannan yllättäviin muutoksiin.
Luonnonvarakeskus tuottaa maaliskuun puoliväliin mennessä arvion hirvikannan tämänhetkisestä koosta ja rakenteesta, jonka jälkeen aloitetaan syksyn 2026 metsästyksen suunnittelu. Tulevan jahtikauden suunnittelu käynnistyy sidosryhmien kuulemisella. Kantatietojen lisäksi suunnittelussa otetaan huomioon hirvien aiheuttamat metsävahingot ja hirvionnettomuudet.
Lisätietoa riistanhoitoyhdistyksittäin: Riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajat (riista.fi)
