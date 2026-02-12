Toimintakeskuksen päivä- ja työtoiminnalle uudet tilat Konnevedellä

Toiminta jatkuu entiseen tapaan

Päivä- ja työtoiminta jatkuu uusissa tiloissa kuten ennenkin eli toiminnan sisältö, asiakkaat ja henkilöstö säilyvät samana kuin ennen muuttoa. Muuttoon on valmistauduttu yhdessä asiakkaiden kanssa.

– On mukava päästä uusiin tiloihin. Uudet tilat ovat toimivat, avarat ja viihtyisät ja remontissa on huomioitu käyttäjien tarpeita, palveluvastaava Heidi Mäenpää hyvinvointialueelta kertoo tyytyväisenä.

Hyvinvointialue on vuokralla toimintakeskuksen nykyisissä ja uusissa toimitiloissa.

Toimintakeskus tarjoaa päivä- ja työtoimintaa kehitysvammaisille ja vammaisille henkilöille. Työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on järjestää vammaisille ja kehitysvammaisille aikuisille mielekästä, toimintakykyä vahvistavaa ja sosiaalisia taitoja tukevaa toimintaa.

Asiakkaille ja läheisille on tiedotettu asiasta.