Toimintakeskuksen päivä- ja työtoiminnalle uudet tilat Konnevedellä
12.2.2026 12:02:21 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen toimintakeskus Konnevedellä muuttaa kunnostettuihin tiloihin Konneveden keskustaan osoitteeseen Kauppatie 31. Toimintakeskuksen toiminta käynnistyy uusissa toimitiloissa 2.3.2026. Päivä- ja työtoiminta on suljettuna muuton ja talvilomaviikon vuoksi 16.2.–1.3.2026.
Toiminta jatkuu entiseen tapaan
Päivä- ja työtoiminta jatkuu uusissa tiloissa kuten ennenkin eli toiminnan sisältö, asiakkaat ja henkilöstö säilyvät samana kuin ennen muuttoa. Muuttoon on valmistauduttu yhdessä asiakkaiden kanssa.
– On mukava päästä uusiin tiloihin. Uudet tilat ovat toimivat, avarat ja viihtyisät ja remontissa on huomioitu käyttäjien tarpeita, palveluvastaava Heidi Mäenpää hyvinvointialueelta kertoo tyytyväisenä.
Hyvinvointialue on vuokralla toimintakeskuksen nykyisissä ja uusissa toimitiloissa.
Toimintakeskus tarjoaa päivä- ja työtoimintaa kehitysvammaisille ja vammaisille henkilöille. Työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on järjestää vammaisille ja kehitysvammaisille aikuisille mielekästä, toimintakykyä vahvistavaa ja sosiaalisia taitoja tukevaa toimintaa.
Asiakkaille ja läheisille on tiedotettu asiasta.
Yhteyshenkilöt
Palveluvastaava Heidi Mäenpää, p. 040 156 3521, heidi.maenpaa(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, vammaispalvelut
Palvelupäällikkö Juho Suortti, p. 050 435 2770, juho.suortti(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, vammaispalvelut
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, tuija.ijas(at)hyvaks.fi, p. 050 566 2193
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialueen lautakunnat kokoustavat 18.2.12.2.2026 13:09:45 EET | Tiedote
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan listalla on muun muassa ruoka-aputoiminnan valtionavustuksen jakaminen. Turvallisuuslautakunta käsittelee muun muassa hyvinvointialueen lääkehoitosuunnitelman päivittämistä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.2.2026 09:42:59 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.2.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Suolahdentie, Konnevesi Keski-Suomen pelastuslaitos sai tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta Konneveden Suolahdentielle yhdeksän aikaan aamulla. Omakotitalossa oli lämmitetty leivinuunia, mutta piippu ei ollut vetänyt, jonka johdosta tullut savut sisään. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi savutuuletus. Ei varsinaista paloa, eikä altistuneita. Kohteessa oli kaksi pelastuslaitoksen yksikköä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.2.2026 01:52:35 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.2.2026 RAKENNUSPALO, KESKISUURI, SAARIKONLENKKI, MUURAME Muuramen Saarikonvuoressa syttyi torstain vastaisena yönä auto palamaan omakotitalon autokatoksessa auton ollessa lämmityksessä. Autokatos oli asuinrakennuksen yhteydessä, mutta asukas sai alkusammutuksellaan hillittyä paloa siten, ettei se levinnyt talon rakenteisiin vaan rajoittui ajoneuvoon. Pelastuslaitos sammutti kohteeseen päästyään palon ja tutki rakenteet varmistaakseen, ettei se ole levinnyt niihin. Autokatoksessa oli myös toinen ajoneuvo, johon tuli hyvin lieviä vaurioita viereisen ajoneuvon palosta johtuen. Tapauksesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Kohteessa työskenteli kolme pelastuslaitoksen yksikköä.
Kohtaamisten Keski-Suomi -hanke käynnistyy iäkkäiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi11.2.2026 09:09:06 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja sen kumppaneille on myönnetty valtionavustus Kohtaamisten Keski-Suomi – iäkkäiden yhteisöllisyyden vahvistaminen -hankkeeseen. Hankkeen toiminta-aika on 1.2.2026 - 31.10.2028. Hankkeen tavoitteena on tukea iäkkäiden henkilöiden hyvinvointia, osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja elinikäistä oppimista eri puolilla Keski-Suomea. Toimintaa toteutetaan muun muassa etsivän ja löytävän vanhustyön periaatteilla.
Aluehallitus antoi lausunnot palveluverkkopäätöksestä tehdyistä valituksista10.2.2026 18:04:10 EET | Tiedote
Aluehallitus päätti antaa tänään 10.2. kokouksessaan lausunnot hallinto-oikeudelle palveluverkkopäätökseen ja talousarvioon tulleisiin aluevalituksiin. Aluehallituksen mukaan valitukset on hylättävä ja päätösten täytäntöönpanoa ei tule kieltää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme