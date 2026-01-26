Raija-Leena Söderholm on kauppakamareiden Vuoden kouluttaja
12.2.2026 12:20:36 EET | Turun kauppakamari | Tiedote
Kauppakamareiden valtakunnallinen koulutuspooli on valinnut Raija-Leena Söderholmin Vuoden kouluttajaksi 2026. Valinnassa korostuivat hänen vahva asiantuntijuutensa, käytännönläheinen otteensa sekä kyky tehdä hallitustyön teemoista innostavia ja helpommin omaksuttavia. Tunnustus jaettiin Turussa HHJ-kurssipäivän päätteeksi 11.2.2026.
Vankkaa osaamista ja innostavaa esiintymistä
Koulutuspooli kiittää Söderholmia hänen halustaan jakaa kokemustaan käytännön esimerkkien kautta. Osallistujat kuvaavat häntä selkeäksi ja mukaansatempaavaksi kouluttajaksi, joka auttaa ymmärtämään hallitustyön parhaat käytännöt.
Koulutuspalautteessa Raija-Leenaa ja hänen osaamistaan kuvataan seuraavasti: ”Uskomattoman rautainen ammattilainen. Valtava määrä ymmärrystä lisäävää tietoa hyvin paketoituna.”
Pitkä ura hallitustyön kehittäjänä
Raija-Leena Söderholm toimii hallitusammattilaisena sekä valtakunnallisesti Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssien kouluttajana kouluttaen kolmella kielellä, suomi, ruotsi ja englanti. Hän on Hallituspartnerit Turku ry:n aktiivinen jäsen.
Söderholm on johtanut kahden kansainvälisen yrityksen Suomen, ja toisessa tapauksessa myös Baltian, toimintoja sekä toiminut pörssiyrityksen useissa johtotehtävissä.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on toiminut 17 eri yrityksen hallituksissa jäsenenä tai puheenjohtajana. Näistä kokemuksista kumpuaa hänen koulutuksissa jakamansa osaaminen.
”Olen vilpittömän yllättynyt saamastani kunniasta. Kauppakamareiden järjestämä HHJ-koulutus oli itselleni alku hallitustyöhön, ja nykyisin kiertäessäni kouluttajana Suomea, saan jokaiselta kurssilta aina uutta ajateltavaa myös itselleni. Näen, että HHJ-kurssit ovat tärkeä osa Suomen tulevaisuuden menestyksen varmistamista ja olen kiitollinen, että saan kouluttajana olla vaikuttamassa siihen.”, toteaa tunnustuksesta ilahtunut Söderholm.
Valinnan tekee kauppakamareiden koulutuspooli
Vuoden kouluttaja -tunnustuksen jakaa kauppakamareiden valtakunnallinen koulutuspooli, joka kehittää koulutustarjontaa koko maan laajuisesti jäsenyritysten ja asiakkaiden tarpeiden pohjalta.
Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä, ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.
