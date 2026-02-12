Jessi Jokelainen: Hallituksen keinot vähentää raskaussyrjintää pelkkää puuhastelua
12.2.2026 12:41:19 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Hallituksen esitys raskaussyrjinnän vähentämisestä tasa-arvolakia täsmentämällä on juuri ollut lausuntokierroksella. Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelaisen mukaan hallitus pyrkii esityksellä lähinnä kiillottamaan kilpeään, kun se toisella kädellä romuttaa työelämän tasa-arvoa.
- Hienoa toki on, että hallituksessa on herätty siihen, että raskaussyrjintä on Suomessa järkyttävän yleistä. Mutta hallituksen omat keinot puuttua siihen ovat täysin näennäisiä, Jokelainen sanoo.
Yleisin raskaus- ja perhevapaasyrjinnän muoto on, että määräaikaista työsuhdetta ei jatketa.
- Tästä huolimatta hallitus helpottaa merkittävästi määräaikaisten työsuhteiden tekemistä. Tasa-arvokirjaukset asian kaunistelemiseksi eivät auta.
Jokelaisen mukaan hallitus moukaroi monella eri tavalla lainsäädäntöä, joka on raskaussyrjintää kohdanneen suojana. Myös hallituksen potkulaki on myrkkyä raskaus- ja perhevapaasyrjinnän vähentämiselle.
- Miten hallitus voi ajatella, että irtisanomisen helpottaminen voisi vähentää raskaussyrjintää tai yleensäkään mitään syrjintää? On mietintöjenkin perusteella selvää, että hallituksen esitykset kokonaisuudessaan uhkaavat lisätä raskaussyrjintää, ja tätä nyt peitellään puuhastelemalla pieniä täsmennyksiä tasa-arvolakiin. Kaksinaamaista politikointia, Jokelainen toteaa.
Yhteyshenkilöt
Jessi JokelainenkansanedustajaPuh:050 407 4240jessi.jokelainen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Pia Lohikoski: Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut pelastettava12.2.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Lapsiasiavaltuutettu julkaisi tänään kertomuksensa eduskunnalle. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikosken mielestä kertomus nostaa hyvin esiin lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä huolia.
Vasemmistonaiset: Seksuaalinen häirintä ja vihapuhe uhkaavat demokratiaa11.2.2026 11:20:40 EET | Tiedote
Eduskunnassa ilmi tulleet avustajiin kohdistuneet häirintätapaukset osoittavat, että seksuaalinen ja sukupuolittunut häirintä läpäisee politiikan kaikki tasot. Työpaikoilla, kuten eduskunnassa, tapahtuva seksuaalinen häirintä on kielletty työsuojelulaissa ja työnantajalla on velvollisuus ennaltaehkäistä häirintää sekä päävastuu häirintään puuttumisessa. Politiikassa luottamushenkilöinä toimivia naisia ja vähemmistöjen edustajia ei suojaa yhtä vahvat lakipykälät. Sukupuoli voi toimia rikoksen koventamisperusteena ja vihapuhe voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, mutta Suomen lainsäädännössä ei erikseen mainita vihapuhetta eikä aseteta sille rangaistuksia, kuten on esimerkiksi Saksassa.
Minja Koskela: Sosiaalipalveluiden 100 miljoonan leikkausfarssi osoittaa oikeistohallituksen ja ministeri Juuson kyvyttömyyden11.2.2026 10:39:38 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela katsoo sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson epäonnistuneen sosiaalihuoltoa koskevien säästölinjauksien valmistelussa. Sosiaalihuollon 100 miljoonan euron säästöjä etsinyt työryhmä on julkaissut tänään ehdotuksensa.
Aino-Kaisa Pekonen: Lastensuojelutaustaisilta nuorilta leikkaaminen on törkeyden huippu9.2.2026 12:56:01 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden toimeentulotukeen tehdyistä heikennyksistä. Toimeentulotuen kokonaisuudistuksen myötä Kela on kiristänyt merkittävästi jälkihuollon asiakkaiden toimeentulotuen saamisen ehtoja.
Aino-Kaisa Pekonen: Toimeentulotuen heikennykset iskevät lastensuojelutaustaisiin nuoriin - menikö oikein, ministeri Grahn-Laasonen?6.2.2026 15:12:02 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen pitää järkyttävänä toimeentulotuen uusia linjauksia, jotka heikentävät lastensuojelun jälkihuollon asiakkaana olevien nuorten asemaa. Toimeentulotuen kokonaisuudistuksen myötä Kela on kiristänyt merkittävästi jälkihuollon asiakkaiden toimeentulotuen saamisen ehtoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme