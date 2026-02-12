Vasemmistoliitto

Jessi Jokelainen: Hallituksen keinot vähentää raskaussyrjintää pelkkää puuhastelua

12.2.2026 12:41:19 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Hallituksen esitys raskaussyrjinnän vähentämisestä tasa-arvolakia täsmentämällä on juuri ollut lausuntokierroksella. Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelaisen mukaan hallitus pyrkii esityksellä lähinnä kiillottamaan kilpeään, kun se toisella kädellä romuttaa työelämän tasa-arvoa.

Kansanedustaja Jessi Jokelainen
Kuva: Antti Yrjönen

- Hienoa toki on, että hallituksessa on herätty siihen, että raskaussyrjintä on Suomessa järkyttävän yleistä. Mutta hallituksen omat keinot puuttua siihen ovat täysin näennäisiä, Jokelainen sanoo.

Yleisin raskaus- ja perhevapaasyrjinnän muoto on, että määräaikaista työsuhdetta ei jatketa.

- Tästä huolimatta hallitus helpottaa merkittävästi määräaikaisten työsuhteiden tekemistä. Tasa-arvokirjaukset asian kaunistelemiseksi eivät auta.

Jokelaisen mukaan hallitus moukaroi monella eri tavalla lainsäädäntöä, joka on raskaussyrjintää kohdanneen suojana. Myös hallituksen potkulaki on myrkkyä raskaus- ja perhevapaasyrjinnän vähentämiselle. 

- Miten hallitus voi ajatella, että irtisanomisen helpottaminen voisi vähentää raskaussyrjintää tai yleensäkään mitään syrjintää? On mietintöjenkin perusteella selvää, että hallituksen esitykset kokonaisuudessaan uhkaavat lisätä raskaussyrjintää, ja tätä nyt peitellään puuhastelemalla pieniä täsmennyksiä tasa-arvolakiin. Kaksinaamaista politikointia, Jokelainen toteaa.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Vasemmistonaiset: Seksuaalinen häirintä ja vihapuhe uhkaavat demokratiaa11.2.2026 11:20:40 EET | Tiedote

Eduskunnassa ilmi tulleet avustajiin kohdistuneet häirintätapaukset osoittavat, että seksuaalinen ja sukupuolittunut häirintä läpäisee politiikan kaikki tasot. Työpaikoilla, kuten eduskunnassa, tapahtuva seksuaalinen häirintä on kielletty työsuojelulaissa ja työnantajalla on velvollisuus ennaltaehkäistä häirintää sekä päävastuu häirintään puuttumisessa. Politiikassa luottamushenkilöinä toimivia naisia ja vähemmistöjen edustajia ei suojaa yhtä vahvat lakipykälät. Sukupuoli voi toimia rikoksen koventamisperusteena ja vihapuhe voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, mutta Suomen lainsäädännössä ei erikseen mainita vihapuhetta eikä aseteta sille rangaistuksia, kuten on esimerkiksi Saksassa.

Aino-Kaisa Pekonen: Toimeentulotuen heikennykset iskevät lastensuojelutaustaisiin nuoriin - menikö oikein, ministeri Grahn-Laasonen?6.2.2026 15:12:02 EET | Tiedote

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen pitää järkyttävänä toimeentulotuen uusia linjauksia, jotka heikentävät lastensuojelun jälkihuollon asiakkaana olevien nuorten asemaa. Toimeentulotuen kokonaisuudistuksen myötä Kela on kiristänyt merkittävästi jälkihuollon asiakkaiden toimeentulotuen saamisen ehtoja.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye