Golfmessut tarjoilee ohjelmaa niin tuoreille tulokkaille kuin kokeneille pelaajille

12.2.2026 12:46:23 EET | Messukeskus | Tiedote

Suomen suurin golftapahtuma, Golfmessut, järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 27.–29.3. samaan aikaan Kevätmessujen kanssa.  Lajin uutuustuotteiden ja palveluiden esittelyn rinnalla luvassa on mm. simulaattorigolfin ensimmäinen virallinen SM-finaali, sekä monipuolista asiatietoa, viihdettä ja julkisuuden henkilöiden haastatteluja lajin tiimoilta.

Golfmessut tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä laajan otannan uutuuksia, testailla pelivälineitä ja hioa lyöntitekniikkaa alan ammattilaisten opastuksella. Range-alueella kävijät pääsevät harjoittelemaan lyöntejä ja kokeilemaan huippumerkkien mailoja, ja asiantuntijat ovat paikalla opastamassa omaan pelityyliin sopivan mailan valinnassa. Puttialue on omistettu puttereiden kokeilua ja lähipelin tarkkuuden työstämistä varten. Lähipelikentän messuille toteuttaa yhteistyössä Intergreens ja puttausalueen Nordic Turf Oy.  

Entistä suurempi Aloita Golf -alue levittäytyy tänä vuonna Kevätmessujen puolelle, kutsuen kaikki messukävijät tutustumaan lajiin ja ammentamaan vinkkejä golfin aloittamiseen. ”Golf on monipuolinen ja tutkitusti hyvinvointia edistävä harrastus, joka tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden nauttia ulkoilmasta, reippaasta liikunnasta ja aktiivisesta laatuajasta ystävien kanssa”, summaa tapahtuman pääyhteistyökumppanina toimivan Golfliiton markkinointi- ja kumppanuuspäällikkö Kimmo Rantamäki.  

Yhtenä tapahtuman kohokohtana pelataan simulaattorigolfin virallinen SM-finaali, jossa talvikauden karsinnoista selviytyneet pelaajat mittelevät taitojaan kaikkiaan 10 000 Euron suuruisesta palkintopotista messuyleisön edessä.  

Asiaa ja viihdettä moneen lähtöön golfin tiimoilta 

Golfliiton lavalla kuullaan viikonlopun aikana niin informatiivista tutkimustietoa kuin viihteellisempää vuoropuhelua. Lauantaina 28.3. klo 12 lavalle astuu näyttelijänä ja imitaattorina tunnettu Jarkko Tamminen, jonka kanssa pohditaan, että miten kaikkiaan kolme kertaa golfia kokeillut, arjessaan kiireinen mies saataisiin rohkaistua sukeltamaan syvemmälle lajin pariin. Lauantain ohjelma jatkuu tietopaketilla golfin suotuisista vaikutuksista jaksamiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Puheenvuorot golfista arjen kuorman vastapainona pitää terveystieteiden tohtori ja golfopettaja Julia Kettinen Golfliiton lavalla klo 12:30 ja 15:00.

Su 29.3. golfliiton lavalle kipuaa vuorostaan näyttelijä Dennis Nylund, joka työkiireistä ja kolmilapsisen perheen arjen pyörityksestä huolimatta on löytänyt golfille aikaa niin paljon, että tasoitus lähentelee jo nollaa. Haastattelun jälkeen Team Finland -pelaaja haastaa Denniksen Golfmessujen par 3 -kentällä. 

Golfmessut 2026 tarjoaa kolmen päivän täydeltä tietoa, inspiraatiota ja elämyksiä golfin maailmasta, samanaikaisesti Kevätmessujen kanssa Helsingin Messukeskuksessa. 

Ajankohta: 27.–29.3.2026

Paikka: Helsingin Messukeskus

Aukioloajat:

  • pe klo 10–20 (pidennetty aukioloaika)
  • la klo 10–18
  • su klo 10–17

Golfmessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 27.–29.3.2026. Golfmessujen pääyhteistyökumppani on Suomen Golfliitto. Samaan aikaan Messukeskuksessa myös Kevätmessut, jotka muodostuvat viidestä samanaikaisesta tapahtumasta: Kevätpuutarha, Oma Koti, Oma Mökki, Sisusta ja Lähiruoka & luomu. Lisäksi Kevätmessujen yhteydessä esittäytyvät teema-alueet Retkelle & luontoon ja Pientalo. Kevätmessukokonaisuus avautuu jo torstaina 26.3. Kaikkiin tapahtumiin on sisäänpääsy samalla lipulla.




