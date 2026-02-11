Golfmessut tarjoilee ohjelmaa niin tuoreille tulokkaille kuin kokeneille pelaajille
12.2.2026 12:46:23 EET | Messukeskus | Tiedote
Suomen suurin golftapahtuma, Golfmessut, järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 27.–29.3. samaan aikaan Kevätmessujen kanssa. Lajin uutuustuotteiden ja palveluiden esittelyn rinnalla luvassa on mm. simulaattorigolfin ensimmäinen virallinen SM-finaali, sekä monipuolista asiatietoa, viihdettä ja julkisuuden henkilöiden haastatteluja lajin tiimoilta.
Golfmessut tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä laajan otannan uutuuksia, testailla pelivälineitä ja hioa lyöntitekniikkaa alan ammattilaisten opastuksella. Range-alueella kävijät pääsevät harjoittelemaan lyöntejä ja kokeilemaan huippumerkkien mailoja, ja asiantuntijat ovat paikalla opastamassa omaan pelityyliin sopivan mailan valinnassa. Puttialue on omistettu puttereiden kokeilua ja lähipelin tarkkuuden työstämistä varten. Lähipelikentän messuille toteuttaa yhteistyössä Intergreens ja puttausalueen Nordic Turf Oy.
Entistä suurempi Aloita Golf -alue levittäytyy tänä vuonna Kevätmessujen puolelle, kutsuen kaikki messukävijät tutustumaan lajiin ja ammentamaan vinkkejä golfin aloittamiseen. ”Golf on monipuolinen ja tutkitusti hyvinvointia edistävä harrastus, joka tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden nauttia ulkoilmasta, reippaasta liikunnasta ja aktiivisesta laatuajasta ystävien kanssa”, summaa tapahtuman pääyhteistyökumppanina toimivan Golfliiton markkinointi- ja kumppanuuspäällikkö Kimmo Rantamäki.
Yhtenä tapahtuman kohokohtana pelataan simulaattorigolfin virallinen SM-finaali, jossa talvikauden karsinnoista selviytyneet pelaajat mittelevät taitojaan kaikkiaan 10 000 Euron suuruisesta palkintopotista messuyleisön edessä.
Asiaa ja viihdettä moneen lähtöön golfin tiimoilta
Golfliiton lavalla kuullaan viikonlopun aikana niin informatiivista tutkimustietoa kuin viihteellisempää vuoropuhelua. Lauantaina 28.3. klo 12 lavalle astuu näyttelijänä ja imitaattorina tunnettu Jarkko Tamminen, jonka kanssa pohditaan, että miten kaikkiaan kolme kertaa golfia kokeillut, arjessaan kiireinen mies saataisiin rohkaistua sukeltamaan syvemmälle lajin pariin. Lauantain ohjelma jatkuu tietopaketilla golfin suotuisista vaikutuksista jaksamiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Puheenvuorot golfista arjen kuorman vastapainona pitää terveystieteiden tohtori ja golfopettaja Julia Kettinen Golfliiton lavalla klo 12:30 ja 15:00.
Su 29.3. golfliiton lavalle kipuaa vuorostaan näyttelijä Dennis Nylund, joka työkiireistä ja kolmilapsisen perheen arjen pyörityksestä huolimatta on löytänyt golfille aikaa niin paljon, että tasoitus lähentelee jo nollaa. Haastattelun jälkeen Team Finland -pelaaja haastaa Denniksen Golfmessujen par 3 -kentällä.
Golfmessut 2026 tarjoaa kolmen päivän täydeltä tietoa, inspiraatiota ja elämyksiä golfin maailmasta, samanaikaisesti Kevätmessujen kanssa Helsingin Messukeskuksessa.
Golfmessujen ohjelma kokonaisuudessaan on nähtävillä täällä
https://golf.messukeskus.com/tapahtumassa/ohjelma
Lisätiedot: www.golfmessut.fi
#Golfmessut2026
Ajankohta: 27.–29.3.2026
Paikka: Helsingin Messukeskus
Aukioloajat:
- pe klo 10–20 (pidennetty aukioloaika)
- la klo 10–18
- su klo 10–17
Yhteystiedot:
- Kimmo Rantamäki, markkinointi- ja kumppanuuspäällikkö, Suomen Golfliitto,
p. 050 541 7577, kimmo.rantamaki@golf.fi
- Tanja Pasila, liiketoimintapäällikkö, Helsingin Messukeskus, p. 050 387 0024, tanja.pasila@messukeskus.com
Golfmessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 27.–29.3.2026. Golfmessujen pääyhteistyökumppani on Suomen Golfliitto. Samaan aikaan Messukeskuksessa myös Kevätmessut, jotka muodostuvat viidestä samanaikaisesta tapahtumasta: Kevätpuutarha, Oma Koti, Oma Mökki, Sisusta ja Lähiruoka & luomu. Lisäksi Kevätmessujen yhteydessä esittäytyvät teema-alueet Retkelle & luontoon ja Pientalo. Kevätmessukokonaisuus avautuu jo torstaina 26.3. Kaikkiin tapahtumiin on sisäänpääsy samalla lipulla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti SaloBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Vene 26 Båt -messuilla nostetaan esiin kiinnostavia uutuuksia11.2.2026 15:20:00 EET | Tiedote
Vene 26 Båt -messuilla valittiin nyt jo 27. kertaa Messujen veneet esillä olevista uutuuksista. Tänä vuonna Messujen avovene on Sea Ray SDX 250 Outboard, Messujen retki-/yhteysvene MAX 68 Cabin S ja Messujen matkavene Axopar 38 Cross Cabin. Messujen purjevene on Beneteau First 30. Vene 26 Båt -messut järjestetään 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Biohiilestä tekoälyyn – Kevätmessujen ohjelma näyttää, miten suomalaiset rakentavat, sisustavat ja mökkeilevät vuonna 202611.2.2026 12:15:47 EET | Tiedote
Kevään ensimmäinen merkki nähdään Helsingin Messukeskuksessa 26.–29.3.2026, kun Suomen suurin asumisen, sisustamisen, puutarhan ja vapaa-ajan tapahtumakokonaisuus, Kevätmessut, avaa ovensa. Luvassa on live-demo tekoälystä rakentamisen tukena, kokonainen omakotitalo sekä Trendikodin mysteeri-vaikuttajien haastattelut.
Energiasta tekoälyyn ja teollisuuden ratkaisuihin – Sähkö–Electricity lupaa laajan ohjelmakattauksen11.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Sähkö–Electricityn ohjelma kokoaa sähköalan tulevaisuuden keskeiset näkökulmat yhteen – energian tuotannon ja kulutuksen murroksesta aina teollisuuden uusimpaan teknologiakehitykseen. Tapahtuman päälava Power Stagella on luvassa ohjelmaa suomen ja englannin kielillä. Tapahtuman nettisivuilla voi ohjelmista poimia omat suosikkinsa listaksi.
Pelasta Itämeri -palkinnon saaja selviää venemessujen Itämeri-päivänä 13.2.11.2.2026 07:56:07 EET | Tiedote
Suomen Messusäätiön 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan perjantaina 13.2. Vene 26 Båt -messuilla. Palkinnolla tahdotaan kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja palkita taho, joka on tehnyt arvokasta työtä ympäristön hyväksi. Vene 26 Båt -messut järjestetään 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Kevätmessut herättää asumisen unelmat eloon – OmaKoti -tapahtuma ja massiivinen Ideapiha kevään vetonauloina9.2.2026 16:57:39 EET | Tiedote
Suomen suurin puutarhanhoidon, rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen tapahtumakokonaisuus tuo kevään Helsingin Messukeskukseen 26.–29.3.2026. Tämän kevään merkittävin uutinen on OmaKoti -tapahtuman vahva paluu, mikä tekee kokonaisuudesta maan kattavimman asumisen ja rakentamisen areenan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme