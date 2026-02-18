Halla-aho uutuuskirjassa: Valehtelu on poliitikoille työkalu

”Poliitikot käyttävät valehtelua ja totuuden vääristelyä työkaluna”, Halla-aho sanoo Hannu Sokalan kirjoittamassa teoksessa Maailman 50 vaarallisinta valhetta.

Halla-ahon lausuma on vastaus kysymykseen, mitä mieltä Halla-aho on siitä, että valehtelu on Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille niin normaalia. Halla-ahon mukaan valehtelu ”ei liene politiikassa kovin tavatonta, ei Yhdysvalloissa eikä muuallakaan”.

Kirja käy läpi muun muassa siitä Trumpin toistamaa valetta, että vuoden 2020 presidentinvaalien voitto olisi ”varastettu” tältä. Niin tutkijat kuin oikeusistuimetkin ovat tutkineet vaaleja, mutta merkkejä Trumpin väittämästä vaalipetoksesta ei ole löydetty.

”En ole perehtynyt vuoden 2020 vaaleja koskevaan tutkimukseen enkä osaa siitä sen kummemmin sanoa. Trump ei selvästikään ole kovin hyvä häviäjä”, Halla-aho sanoo.

Halla-ahon mukaan Trump on ”parasta, mitä länsimaailmalle on tapahtunut pitkään aikaan”.

”Koen ymmärtäväni niitä tekijöitä, joiden takia ihmiset äänestävät häntä. Monet niistä asioista, joita hän on ajanut kampanjoissaan ja joita hän on toteuttanut presidenttinä, ovat minun mielestäni tervetulleita.”

The Washington Post -lehti laski, että Trump valehteli ensimmäisellä presidenttikaudellaan 30 573 kertaa, eli 21 kertaa per päivä. Toisella kaudella Trumpin vauhti lienee ainakin samaa tasoa.

Sokala kysyy Halla-aholta, pitäisikö poliitikkojen myös muissa maissa seurata Trumpin esimerkkiä ja ryhtyä valehtelmaan.

”Jos sen noin haluaa muotoilla, niin Trump ei ole ensimmäinen ja poliitikot kaikkialla valehtelevat, koska demokratiassa valta on sillä, joka voittaa vaalit, ja sen takia poliitikot ovat halukkaita tekemään yhtä jos toista voittaakseen vaalit, myös valehtelemaan.”

Sokala kertoo hämmästyneensä siitä, miten usein hän kirjaa tehdessään törmäsi entisten ja nykyisten perussuomalaisten poliitikkojen kummallisiin väitteisiin muun muassa holokaustista, ilmastonmuutoksesta, rokotteista ja maahanmuutosta.

Reittiopas valheiden maailmaan antaa kotimaisia ja kansainvälisiä esimerkkejä suurista valheista ja korjaa niiden sisältämiä väärinkäsityksiä.

Sosiaalisen median vauhdittamina valeet leviävät nykyisin minuuteissa ympäri maailman. Kirja paljastaa, miten valeverkostot toimivat ja miten tarmokkaasti varsinkin Venäjä tehtailee valeita horjuttaakseen länsimaissa kansalaisten uskoa demokratiaan ja valtioon.

”Ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta ei ole, eikä ihminen ole käynyt Kuussa. Sen sijaan raakamaito on terveellistä ja maapallo on litteä. Rokotteet tappavat, ja Microsoftin perustaja Bill Gates haluaa surmata kolme miljardia ihmistä”, Sokala luettelee esimerkkejä misinformaatiosta.

