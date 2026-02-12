Chat tuo avun lähemmäksi arkea – näin saat Oma Hämeen digipalveluista parhaan hyödyn
12.2.2026 12:58:08 EET | Oma Häme | Artikkeli
Chat-asiointi on nopea ja vaivaton tapa hoitaa monia sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä asioita Kanta-Hämeen hyvinvointialueella. Kun tiedät, mihin chattia voi käyttää ja täytät esitiedot huolellisesti, saat apua turvallisesti ja sujuvasti ilman ajanvarausta.
Terveys-chat
Terveys-chatissa voit keskustella oireistasi tai muusta terveyshuolestasi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa arkisin klo 8–20. Ota rohkeasti yhteyttä matalalla kynnyksellä.
Vinkki suun terveydenhuollon asiakkaille:
Vaikka chatissa voi hoitaa myös ajanvarausasioita, useimpien suun terveydenhuollon aikojen siirto ja peruutus onnistuu jo digitaalisesti joko Oma Häme -sovelluksella tai kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa omahame.fi.
Hyvin täytetyt esitiedot nopeuttavat asiointia Terveys-chatissa
Chat-asiointi alkaa esitietokyselyllä. Huolellisesti täytetyt esitiedot:
- nopeuttavat asiointia ja vähentävät lisäkysymyksiä
- varmistavat ohjautumisen oikealle ammattilaiselle
- parantavat hoidon turvallisuutta ja laatua
- auttavat ammattilaista hahmottamaan kokonaistilanteesi
- auttavat sinua itseäsi jäsentämään tilanteesi
Täyttämällä esitiedot huolella autat sekä itseäsi että ammattilaista – ja asiasi etenee sujuvammin.
Näin lähetät kuvan Terveys-chatissa
Jos ammattilainen pyytää sinua lähettämään kuvan tai liitteen:
- Klikkaa ”Liitä tiedosto”.
- Noudata näkyviin tulevia ohjeita ja sallitut tiedostotyypit.
- Valitse ja tuplaklikkaa lähetettävä tiedosto.
- Voit vielä vaihtaa tai poistaa kuvan ennen lähetystä.
- Paina Lähetä.
Lähetetty kuva näkyy keskustelussa ja tukee hoidon tai tilanteen arviointia.
Neuvola-chat
Neuvola-chatissa voit asioida terveydenhoitajan kanssa lapsiperhe-elämään, raskauteen, ehkäisyyn, perhesuunnitteluun, lapsettomuuteen sekä raskauden keskeytyksiin liittyvissä asioissa.
Lisäksi saat tarvittaessa apua lapsiperheiden sosiaaliohjaajalta neuvola-chatin aukioloaikojen mukaisesti. Sairaalan kätilöt ovat mukana chatissa maanantaisin ja torstaisin klo 12–14.
Vinkki neuvolan ajanvarausasioihin liittyen:
Vaikka chatissa voi hoitaa myös ajanvarauksiin ja peruutuksiin liittyviä asioita, monet neuvolan määräaikaistarkastukset ja ajat voit jo varata helposti Oma Häme -sovelluksella tai kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa omahame.fi.
Aikuissosiaalityön chat
Aikuissosiaalityön chatissa voit keskustella sosiaaliohjaajan kanssa elämän erilaisista haasteista, kuten arjessa selviytymisestä, elämänhallinnasta ja sosiaalipalveluista.
Usein kysymykset liittyvät taloudellisiin huoliin. Tutustu ensin Oma Hämeen verkkosivuihin taloudellisista tuista. Jos kaipaat lisää ohjausta ja neuvontaa, ota yhteyttä chatin kautta.
Tukea taloudellisiin ongelmiin
Infon chat
Infon chatista saat neuvontaa esimerkiksi Oma Hämeen palveluiden yhteystietoihin, sijainteihin tai yleisiin toimintaohjeisiin liittyen.
Chatissa ei käsitellä potilastietoja eikä ajanvarauksiin tai laskutukseen liittyviä asioita. Chatissa ei myöskään anneta ohjausta tai neuvontaa terveyteen tai elämäntilanteeseen liittyen. Jos haluat keskustella sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, ota yhteys joko Terveys-, Neuvola- tai Aikuissosiaalityön chatin kautta.
Chat-asiointi lapsen tai muun läheisen puolesta
Voit asioida chatissa myös toisen henkilön tai alle 18-vuotiaan lapsesi puolesta, jos sinulla on siihen valtuutus. Henkilö, jonka puolesta haluat asioida, valitaan Suomi.fi-verkkopalvelussa.
Lue lisää toisen puolesta asioinnista
Mistä chatit löytyvät?
Löydät chatit Oma Hämeen verkkosivuston alakulman ”Aloita chat” -painikkeesta sekä Oma Häme -sovelluksesta.
Yhteyshenkilöt
Tomi RoineApulaisylilääkäriKanta-Hämeen hyvinvointialuePuh:0406309364tomi.roine@omahame.fi
