Kaupunginorkesterin konsertti Pauli Hanhiniemen kanssa loppuunmyyty – parvi avattu myyntiin

12.2.2026 13:07:26 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupunginorkesterin ja Pauli Hanhiniemen yhteiskonsertti torstaina 19.2. klo 18 kaupungintalolla on herättänyt suurta kiinnostusta. Paikat salista on myyty loppuun, ja yleisön pyynnöstä parvi on nyt avattu myyntiin.

Pauli Hanhiniemi on toiminut suomalaisuuden,  ja ennen kaikkea pohjalaisuuden, tulkkina ensin Kolmas nainen -yhtyeen keulakuvana ja sittemmin monipuolisella soolourallaan. Hänen oivaltavat lyriikat ja tunnistettava laulusoundi ovat tuoneet laajaa suosiota yli genrerajojen. Viidelle vuosikymmenelle ulottuva ura kertoo ammattitaidosta, uudistumiskyvystä ja asenteesta, jossa pilkottaa aina toivo.

Tyylilajeilla leikitellään jälleen, kun Hanhiniemi esiintyy yhtyeensä kanssa Vaasan kaupunginorkesterin solistina. Konsertissa kuullaan kappaleita koko hänen uransa varrelta Antti Rissasen johdolla. Värikkäät orkesterisovitukset tuovat tuttuihin säveliin uusia kerroksia, ja vuosien myötä Hanhiniemen tulkintoihin on tullut lisää viisautta ja patinaa.

Vasa stad och Wärtsilä, markägaren av Vöråstans verkstadsområde, har en gemensam vision om att utveckla området till en levande, trivsam och upplevelserik plats för både Vasabor och besökare. För att uppnå målet har det första skedet för utvecklingen av verkstadsområdet påbörjats i samarbete med GSP Group Oy. Syftet är att det egentliga projektet inleds hösten 2026.

