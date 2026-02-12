Kaupunginorkesterin konsertti Pauli Hanhiniemen kanssa loppuunmyyty – parvi avattu myyntiin

Pauli Hanhiniemi on toiminut suomalaisuuden, ja ennen kaikkea pohjalaisuuden, tulkkina ensin Kolmas nainen -yhtyeen keulakuvana ja sittemmin monipuolisella soolourallaan. Hänen oivaltavat lyriikat ja tunnistettava laulusoundi ovat tuoneet laajaa suosiota yli genrerajojen. Viidelle vuosikymmenelle ulottuva ura kertoo ammattitaidosta, uudistumiskyvystä ja asenteesta, jossa pilkottaa aina toivo.

Tyylilajeilla leikitellään jälleen, kun Hanhiniemi esiintyy yhtyeensä kanssa Vaasan kaupunginorkesterin solistina. Konsertissa kuullaan kappaleita koko hänen uransa varrelta Antti Rissasen johdolla. Värikkäät orkesterisovitukset tuovat tuttuihin säveliin uusia kerroksia, ja vuosien myötä Hanhiniemen tulkintoihin on tullut lisää viisautta ja patinaa.