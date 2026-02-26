Pääkirjaston näyttelyssä kutsutaan pohtimaan luontoyhteyttä

Luonto peilautuu taiteilijan mielikuvituksen kautta teoksiin monitulkintaisina ja kerroksellisina antaen katsojalle mahdollisuuden kohtaamiseen ja teoksen omaan tulkintaan.

Harraste- ja hyvinvointitaiteilijana Sari Kytö saa inspiraation teoksiinsa syvästä luontoyhteydestä ja luonnon tarjoamasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Teokset ovat akryylimaalauksia ja sisältävät runsaasti tunnetta.

Näyttely pyrkii herättämään katsojaa pohtimaan omaa luontoyhteyttään – biophiliaa, ihmisen synnynnäistä yhteyttä luontoon. Samalla osa teoksista kutsuu katsojaa kohtaamiseen: näemmekö aidosti toisiamme?

Sari Kytö

Luontoyhteys – biophilia

5.-28.3.2026

Naantalin pääkirjasto, 2.krs