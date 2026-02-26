Pääkirjaston näyttelyssä kutsutaan pohtimaan luontoyhteyttä
26.2.2026 12:30:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Sari Kytön näyttely Luontoyhteys -Biophilia, käsittelee luonnon kauneutta, ihmeellisyyttä sekä monimuotoisuutta.
Luonto peilautuu taiteilijan mielikuvituksen kautta teoksiin monitulkintaisina ja kerroksellisina antaen katsojalle mahdollisuuden kohtaamiseen ja teoksen omaan tulkintaan.
Harraste- ja hyvinvointitaiteilijana Sari Kytö saa inspiraation teoksiinsa syvästä luontoyhteydestä ja luonnon tarjoamasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Teokset ovat akryylimaalauksia ja sisältävät runsaasti tunnetta.
Näyttely pyrkii herättämään katsojaa pohtimaan omaa luontoyhteyttään – biophiliaa, ihmisen synnynnäistä yhteyttä luontoon. Samalla osa teoksista kutsuu katsojaa kohtaamiseen: näemmekö aidosti toisiamme?
Sari Kytö
Luontoyhteys – biophilia
5.-28.3.2026
Naantalin pääkirjasto, 2.krs
Anna HilskakirjastonhoitajaNaantalin kaupunkiPuh:044 4171313anna.hilska@naantali.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.
Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.
