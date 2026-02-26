Naantalin kaupunki

Pääkirjaston näyttelyssä kutsutaan pohtimaan luontoyhteyttä

26.2.2026 12:30:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Sari Kytön näyttely Luontoyhteys -Biophilia, käsittelee luonnon kauneutta, ihmeellisyyttä sekä monimuotoisuutta.

Akryyliväreillä maalattu valkoinen jänis vaaleanpunaisella taustalla.
Kuvataiteilija Sari Kytö kutsuu katsojaa pohtimaan, näemmekö toisemme aidosti. Sari Kytö

Luonto peilautuu taiteilijan mielikuvituksen kautta teoksiin monitulkintaisina ja kerroksellisina antaen katsojalle mahdollisuuden kohtaamiseen ja teoksen omaan tulkintaan.

Harraste- ja hyvinvointitaiteilijana Sari Kytö saa inspiraation teoksiinsa syvästä luontoyhteydestä ja luonnon tarjoamasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Teokset ovat akryylimaalauksia ja sisältävät runsaasti tunnetta.

Näyttely pyrkii herättämään katsojaa pohtimaan omaa luontoyhteyttään – biophiliaa, ihmisen synnynnäistä yhteyttä luontoon. Samalla osa teoksista kutsuu katsojaa kohtaamiseen: näemmekö aidosti toisiamme?

Sari Kytö
Luontoyhteys – biophilia
5.-28.3.2026
Naantalin pääkirjasto, 2.krs

Naantalin kaupunki

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

