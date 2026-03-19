Rikoskirjallisuuden kärkinimet loistavat Otavan ja Liken huhtikuun jännäreissä

Jan-Erik Fjell ja Jørn Lier Horst : Huuto

Norjan dekkaritähtien uuden sarjan avaus!

Asuntoautossa asuva ja elämänpolulta poikennut Markus on tehnyt rikospodcastiinsa jakson 7-vuotiaasta Leah-tytöstä, joka katosi vuosia aiemmin koulumatkalla. Ainoa johtolanka katoamisesta oli polulta löytynyt pingviinilelu. Myöhemmin tytön isä pidätettiin murhasta, vaikka tytön ruumista ei koskaan löytynyt.

Kun toinen tyttö katoaa, Markus huomaa olevansa jälleen mukana tapauksessa. Samaan aikaan hänen on tehtävä tiliä menneisyytensä kanssa. Huuto, johon kukaan ei vastannut, vaatii nyt ratkaisunsa.

Suomennos: Anna-Maria Ihander. Julkaisupäivä 2.4.2026.

Clémence Michallon: Kultin kasvatit

Psykologisen trillerin mestarin uutuus vie syvälle kultin uumeniin.

Viisitoista vuotta sitten Frida ja hänen veljensä Gabriel pakenivat kultista. Tragedia ajoi kaksikon erilleen, mutta ylellisessä lomakeskuksessa heillä on viimein mahdollisuus lähentyä taas. Keskellä autiomaata sijaitseva paikka tuntuu paratiisilta – kunnes yksi vieraista löydetään kuolleena.

Poliisi eristää lomakeskuksen, ja Gabrielista tulee murhatutkinnan pääepäilty. Alkuun Frida uskoo horjumatta Gabrielin syyttömyyteen, mutta todisteiden kasaantuessa hän joutuu kohtaamaan syvälle hautaamansa traumaattiset muistot ja salaisuudet, joita ei pitänyt koskaan paljastaa.

Suomennos: Antti Immonen. Julkaisupäivä 3.4.2026.

Shari Lapena: Myöhäistä katua

Perheidylli muuttuu painajaiseksi tähtikirjailijan koukuttavassa psykologisessa trillerissä.

Brydenilla ja Samilla menee hyvin: heillä on upeat urat, rakas tytär, tyylikäs asunto luksustalossa ja luotettava lähipiiri.

Sitten Bryden katoaa kesken etätyöpäivän. Kotona kaikki näyttää normaalilta: hänen puhelimensa, avaimensa ja autonsa ovat tavallisilla paikoillaan. On kuin Bryden olisi haihtunut ilmaan.

Kun poliisi alkaa tutkia katoamista, epäilykset kohdistuvat sekä Brydenin läheisiin että kerrostalon vauraisiin asukkaisiin. Onko pienen perheen elämä sittenkään ollut täydellistä? Onko joku satuttanut Brydeniä? Onko joku tehnyt jotain, mitä on myöhäistä katua?

Suomennos: Paula Takio-Pairault. Julkaisupäivä 10.4.2026.

Hans Rosenfeldt: Elonkorjuu

Surman susi -menestysjännärin odotettu jatko-osa vie pohjoisen synkkiin salaisuuksiin.

Rikostutkija Hannah Wester palaa töihin Haaparannan poliisiin vuoden suruajan jälkeen ja joutuu keskelle synkkää tutkintaa, kun vanhalta hautausmaalta löytyy kuollut vastasyntynyt. Samaan aikaan palkkamurhaaja Katja etsii kahta raskaana olevaa karkulaista.

Haaparannan tapahtumat kietovat yhteen venäläisen järjestäytyneen rikollisuuden ja Tukholman vallan verkostot. Tuloksena on hyytävä kertomus ihmiskaupasta ja sijaissynnytysbisneksen pimeästä puolesta.

Suomennos: Jaana Nikula. Julkaisupäivä 23.4.2026.

Michael Hjorth & Bjarni Thorsson: Väkivallan saari

Islannin karuihin maisemiin sijoittuva sarjan avaus on kansainvälinen jännäritapaus!

Rikospoliisi Helga tutkii hevostallista kuolleena löytyneen naisen surmaa ja tämän kymmenvuotiaan pojan katoamista. Tutkinta vie arvaamattomiin tuliperäisiin maisemiin, ja Helga saa avukseen Bjarkin, erakoituneen moottoripyöräpoliisin ja pelastusryhmän jäsenen.

Yhdessä he muodostavat epätodennäköisen mutta äärimmäisen tehokkaan työparin, jossa yhdistyvät Helgan terävä äly ja Bjarkin peloton vaisto. Kumpaakin tarvitaan, kun kadonneen pojan etsintä muuttuu sarjamurhaajan takaa-ajoksi.

Suomennos: Kristiina Vaara. Julkaisupäivä 28.4.2026.

Patricia Cornwell: Salattu henkilöllisyys

Maailman rikoskirjailijoiden kärkinimiin kuuluva Patricia Cornwell vakuuttaa jälleen.

Kuolinsyytutkija Kay Scarpetta saa eteensä tapauksen, jonka ratkaiseminen vaatii skalpellinterävää ajattelua. Hylätystä huvipuistosta löytyy ruumis, jonka henkilöllisyys aiheuttaa Scarpettalle järkytyksen – uhri on mies, jonka kanssa hänellä oli aikoinaan kiihkeä rakkaussuhde.

Vielä suurempi yllätys on, että mies näyttää jättäneen hänelle tarkoituksella vihjeen, joka löytyy ruumiinavauksen yhteydessä. Onko kaikelle olemassa luonnollinen selitys?

Suomennos: Ilkka Rekiaro. Julkaisupäivä 30.4.2026.

Kaikki kirjat julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana.

