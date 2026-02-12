Keskuskauppakamari: Euroopan tulisi vähentää riippuvuutta Yhdysvaltojen digialustoista hallitusti – pienikin muutos vahvistaisi kilpailukykyä
13.2.2026 06:57:00 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote
Keskuskauppakamarin mukaan Euroopan nykyinen geopoliittinen tilanne tarjoaa historiallisen mahdollisuuden vahvistaa omaa digitaalista kilpailukykyään. Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan tavoitteena ei ole irtaantua yhdysvaltalaisista palveluista, vaan vähentää niiden käyttöä maltillisesti ja strategisesti. Jo pieni muutos vahvistaisi Euroopan digitaalista kasvua ja huoltovarmuutta.
”Maailma on muuttunut. Eurooppalaisten päättäjien, myös täällä Suomessa, tulisi suunnata digitalisaation ja puhtaan siirtymän kasvua entistä enemmän eurooppalaisiin ratkaisuihin. Kyse ei ole täydellisestä irtiotosta, vaan realistisesta ja hallitusta suunnanmuutoksesta. Selvitys tästä tulisi aloittaa Eurooppa-tasolla viipymättä”, Romakkaniemi sanoo.
Keskuskauppakamari korostaa, että kriittistä dataa ja palveluita tulisi siirtää eurooppalaisille toimijoille aina kun se on tarkoituksenmukaista ja teknisesti mahdollista.
”Julkinen sektori voisi toimia suunnannäyttäjänä kaikkialla Euroopassa. Ei ole realistista ajatella, että yhdysvaltalaisista palveluista voitaisiin kokonaan luopua – sitä ennen pitäisi syntyä eurooppalaisia vaihtoehtoja. Mutta on täysin mahdollista, että Eurooppa vähentää niiden käyttöä pienin askelin niillä osa-alueilla, joilla se on järkevää”, Romakkaniemi sanoo.
Yhdysvaltalaiset teknologiajätit raportoivat tällä hetkellä viime vuoden kovista tuloksistaan. Niiden kasvun on ollut vahvaa kaikilla liiketoiminta-alueilla ja yhtiön tulosmarginaalit nousivat merkittävästi.
”Nämä ovat hienoja yhtiöitä ja niiden laadukkaita tuotteita käytetään varmasti jatkossakin laajalti. Mutta pysähdytään ajattelemaan: mitä tapahtuisi Euroopan taloudelle ja teknologiakehitykselle, jos digipalveluiden tulevasta kasvusta edes kymmenen prosenttia kohdistuisi amerikkalaisten sijaan eurooppalaisiin yrityksiin?” Romakkaniemi kysyy.
Kansainvälinen politiikka ja muuttuvat kauppasuhteet korostavat tarvetta monipuoliselle digitaaliselle ekosysteemille.
”Viimeaikaiset tapahtumat ovat tehneet selväksi, ettei Eurooppa voi rakentaa huoltovarmuuttaan yhden toimittajamaan varaan. Riskiä on hajautettava ja ennen kaikkea eurooppalaisten palveluiden osuutta kasvatettava hallitusti. Samalla rahoitusta tulisi suunnata uusien eurooppalaisten digipalveluiden kehittämiseen”, Romakkaniemi toteaa.
Yhteyshenkilöt
Juho RomakkaniemiToimitusjohtajaPuh:040 050 5269juho.romakkaniemi@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Kireä pakkanen lisää autojen käynnistysongelmia ja vaurioriskejä –akun esilämmitys tärkeää12.2.2026 10:20:20 EET | Tiedote
Talvilomaviikot ovat alkamassa kovien pakkasten kera. Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja (HTT) Mikko Summa muistuttaa, että ankarat pakkaset lisäävät merkittävästi autojen käynnistysongelmia ja teknisten vaurioiden riskiä. Yksi keskeisimmistä pakkasajan toimenpiteistä on auton akun asianmukainen lämmitys, mistä kannattaakin huolehtia lomalle lähdettäessä.
Keskuskauppakamari: Työllistämisen painotus kotoutumislainuudistuksessa on oikea linja - säästöt ristiriidassa työllistymistavoitteen kanssa11.2.2026 06:57:00 EET | Tiedote
Keskuskauppakamari pitää erittäin tervetulleena, että työllistyminen nostetaan kotoutumislain uudistuksessa nykyistä selkeämmin keskiöön ja palvelurakenteita uudistetaan. Hallituksen esittämät säästöt kotoutumiseen ovat kuitenkin ristiriidassa työllistymistavoitteen kanssa, sillä kotoutumiskoulutuksen on tutkitusti todettu edistävän työllistymistä.
Keskuskauppakamari kriittisenä kansalaisuuskokeesta - nämä seikat tulisi vielä korjata6.2.2026 06:57:00 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin mukaan hallituksen ehdotus kansalaisuuskokeesta sisältää selviä puutteita, jotka asettavat kyseenalaiseksi koko kokeen tarpeellisuuden. Keskuskauppakamarin mukaan kokeessa tulisi kysyä vain objektiivisesti mitattavia tosiasioita ja turhaa byrokratiaa pitäisi välttää. Riskinä on, että koe muodostuu tarpeettomaksi pullonkaulaksi kansalaisuuden saamiselle ja pitkittää yritysten jo valmiiksi hankalaa rekrytointiprosessia ulkomaalaisen työvoiman suhteen.
Kireät pakkaset lisäävät putkirikkojen riskiä – vanhat ja matalalla kulkevat vesijohdot erityisessä vaarassa28.1.2026 06:57:00 EET | Tiedote
Kylmimmillään yli 20 pakkasasteen talvisää kasvattaa putkirikkojen riskiä etenkin vanhoissa kiinteistöissä ja pientaloissa. Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja, HTT Arto Krootila varoittaa, että ongelmat voivat alkaa jo huomattavasti lievemmässäkin pakkasessa, jos vesijohto kulkee liian lähellä maanpintaa tai sen eristys on puutteellinen.
Keskuskauppakamari: Kaikkien sopimusten äidin myötä tullien poistuminen erinomaista Suomen viennille27.1.2026 13:29:26 EET | Tiedote
Kaikkien sopimusten äidiksi kutsutun EU:n ja Intian välisen kauppasopimuksen solmiminen on Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mukaan merkittävää: tullien asteittainen poistuminen avaa suomalaisyrityksille mittavat uudet vientimahdollisuudet nopeasti kasvavilla markkinoilla, erityisesti teollisuuden eri aloilla. Lisäksi sopimus muodostaa tarvitun vaihtoehdon protektionismille sekä uuden strategisen kumppanuuden.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme