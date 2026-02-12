Ehdotetut sosiaalihuollon säästöt osuvat rajusti lapsiin ja nuoriin
13.2.2026 07:58:43 EET | Lastensuojelun Keskusliitto | Tiedote
Sosiaalihuollon palvelu-uudistusta valmistelleen työryhmän ehdotus heikentäisi toteutuessaan lastensuojelun asiakkaiden oikeusturvaa ja palveluiden saatavuutta. Pahimmillaan uudistus voisi tarkoittaa lastensuojelun avohuollon alasajoa.
Sosiaalihuollon palvelu-uudistusta valmistellut työryhmä julkaisi keskiviikkona ehdotuksensa mittavista muutoksista sosiaalihuoltoon. Ehdotuksessa lastensuojelun avohuollon tukitoimet ja jälkihuolto siirrettäisiin kokonaan osaksi sosiaalihuoltolakia. Työryhmä ehdottaa todella mittavaa uudistusta sosiaalihuoltoon ja lastensuojeluun vain puolen vuoden työskentelyajassa ja ilman, että lastensuojelujärjestöjä on otettu mukaan työskentelyyn.
Lastensuojelun Keskusliitto on erittäin huolissaan siitä, että työryhmän uudistusehdotuksilla on suora vaikutus kaikkein heikoimmassa asemassa olevien sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakaslasten oikeuksiin.
– Haavoittuvassa asemassa olevien lasten palveluihin kohdistuvissa uudistusehdotuksissa tulisi aina arvioida vaikutukset huolella, muistuttaa Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Laura Nila. – Lapset ja perheet ansaitsevat parempaa valmistelua.
Lastensuojelun avohuoltoa ei saa romuttaa
Ehdotettu uudistus näyttäytyy lastensuojelun avohuollon alasajona. Lastensuojelun avohuollon tukitoimet ja jälkihuolto siirrettäisiin sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelu määrittyisi pelkästään sijaishuolloksi. Epäselväksi jää, mitä lastensuojelun sosiaalityöntekijäkohtaiselle asiakasmitoitukselle tapahtuisi.
Lastensuojelun avohuollon tukitoimien avulla ennaltaehkäistään ongelmien kärjistymistä ja huostaanottojen tarvetta. Avohuolto toimii lastensuojelussa puskurina, josta luopuminen siirtäisi painopistettä tarpeettomasti sijaishuoltoon.
Lastensuojelun Keskusliiton tuoreen selvityksen mukaan lastensuojelun avohuollon tärkein tehtävä on huolehtia lapsen edun toteutumisesta sekä tukea koko perhettä oikea-aikaisesti. Erityisen arvokkaita avohuollossa ovat sen palveluvalikoima ja asiakaslähtöisyys.
– Avohuollon asiakkaana olevilla perheillä on usein samanaikaisesti monia erilaisia palvelutarpeita ja tilanteet voivat kriisiytyä nopeastikin, toteaa Laura Nila. – Huoli esitetyn uudistuksen osalta on siinä, miten erityisen paljon tukea tarvitsevat lapset ja perheet tunnistettaisiin ja voidaanko heille järjestää oikea-aikaisesti riittävä tuki.
Avohuollon lakkauttaminen omana kokonaisuutena heikentäisi mahdollisuuksia huostaanottojen ennaltaehkäisyyn sekä potentiaalisesti kasvattaisi sijoitusten määriä ja kustannuksia. Työryhmä toteaa itsekin, että ”avohuollon aikainen kotiinpäin tehtävä työskentely ja tukitoimet ovat toimineet sijoituksia ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä.”
Lasten ja nuorten oikeusturvasta ei voi tinkiä
Työryhmä ehdottaa sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden yhdistämistä ja niiden tarkempien määrittelyiden poistamista laista. Lastensuojelun Keskusliitto on huolissaan siitä, järjestäisivätkö hyvinvointialueet palveluita, jos sitä ei niiltä lakisääteisesti velvoiteta ja saisivatko lapset ja perheet palveluita jatkossa yhdenvertaisesti. Ehdotetut kirjaamisvelvoitteen keventämiset voivat puolestaan heikentää lapsen oikeusturvaa.
Lisäsäästökohteissa mainitaan mahdollisuus laskea jälkihuollon ikärajaa edelleen, 21 tai 22 ikävuoteen. Jälkihuollon nuorten asemaan on jo kohdistettu heikennyksiä, eikä niitä voida enää lisätä. Jälkihuollolla varmistetaan, että sijaishuollon aikana tehty korjaava työ kantaa ja nuoret saavat pitkäkestoista kannattelevaa tukea aikuistumiseensa.
Kiireellä tehty valmistelu tuottaa säästöjen sijaan kustannuksia
Työryhmän arvion mukaan ehdotuksista kertyisi välillisiä säästöjä pidemmällä aikavälillä. Tosiasiassa heikennykset varhaisessa vaiheessa saataviin palveluihin sekä lastensuojelun painopisteen siirtyminen sijaishuoltoon tuottaisivat varmasti lisäkustannuksia. Lastensuojelun Keskusliiton lastensuojelun kustannuksia koskevan selvityksen mukaan ennakoiva tuki voi maksaa jopa 40–60 % vähemmän kuin korjaavat palvelut.
Sosiaalihuollon uudistuksen kanssa samaan aikaan valmistelussa on lastensuojelulain kokonaisuudistus. Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua tulisi uudistaa huolellisesti kokonaisuutena, mutta sen sijaan työryhmä on tehnyt ehdotuksensa erillään vaillinaisin tiedoin ja tiukassa aikataulussa. Ehdotukset ovat poikkeuksellisen mittavia.
Ehdotetun uudistuksen sijaan sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon palveluvalikoimaa tulisi kehittää ja monipuolistaa, jotta lapsia ja perheitä voidaan auttaa vaikuttavasti ja ajoissa.
Lisätietoja antavat:
Laura Nila, erityisasiantuntija, p. 044 040 8686, laura.nila@lskl.fi
Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, p. 040 553 0981, ulla.siimes@lskl.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juuli HurskainenJohtaja, viestintä ja vaikuttaminenLastensuojelun KeskusliittoPuh:0503533480juuli.hurskainen@lskl.fi
Ulla SiimesToiminnanjohtaja, Lastensuojelun KeskusliittoPuh:040 553 0981ulla.siimes@lskl.fi
Kuvat
Linkit
Lastensuojelun Keskusliitto
Lastensuojelun Keskusliitto on keskusjärjestö, joka vaikuttaa lastensuojelun laadun ja lapsen oikeuksien puolesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lastensuojelun Keskusliitto
Lapsi- ja perhejärjestöt: Jälkihuollossa olevia nuoria ei voi velvoittaa nostamaan opintolainaa12.2.2026 09:27:31 EET | Tiedote
Lapsi- ja perhejärjestöt ovat erittäin huolissaan Kelan uuden linjauksen vaikutuksista jälkihuollon nuorille. Kun yhteiskunta päättää ottaa lapsen huostaan, on vastuu kannettava loppuun saakka.
Avohuollon palveluiden saatavuus on turvattava lastensuojelussa28.1.2026 01:00:00 EET | Tiedote
Julkaistavissa 28.1.2026: Avohuollon rooli lastensuojelun kokonaisuudessa on merkittävä, mutta julkisessa keskustelussa ja kehittämistyössä se jää usein sijaishuollon varjoon. Uuden selvityksen mukaan avohuollon palveluiden saatavuus on hyvinvointialueilla puutteellista, vaikka toimivalla avohuollolla voitaisiin estää ongelmien kärjistymistä ja vähentää huostaanottoja, ja sitä kautta myös säästää kustannuksissa huomattavasti.
Syyskokous 2025: Pentti Lemmetyinen on Lastensuojelun Keskusliiton uusi puheenjohtaja24.11.2025 14:34:50 EET | Tiedote
Lastensuojelun Keskusliiton syyskokouksessa luotiin katsaus kuluvaan vuoteen sekä liiton tuleviin haasteisiin sekä valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja. Pentti Lemmetyinen aloittaa tehtävässään vuoden 2026 alusta lukien.
Lapsen oikeuksien viikko muistuttaa lapsen oikeudesta kuulua13.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Lapsen oikeuksien viikolla 17.–23.11.2025 juhlitaan jokaisen lapsen ja nuoren oikeutta tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä kuulua yhteisöihin. Kansainvälinen lapsen oikeuksien päivä osuu torstaille 20.11. ja kansallinen Lapset mukaan töihin -päivä perjantaille 21.11.2025.
Tervetuloa Viisas investointi: vaikuttavuusperusteisuus lasten ja nuorten palveluissa -seminaariin 6.11.202530.10.2025 13:56:18 EET | Kutsu
Keskustelu hyvinvointiyhteiskunnan niukkenevista resursseista käy kuumana. Säästötoimet ovat kohdentuneet myös lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Olisiko aika puhua tehokkuuden ja säästöjen sijaan vaikuttavuudesta?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme