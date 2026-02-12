Ehdotetut sosiaalihuollon säästöt osuvat rajusti lapsiin ja nuoriin

Sosiaalihuollon palvelu-uudistusta valmistellut työryhmä julkaisi keskiviikkona ehdotuksensa mittavista muutoksista sosiaalihuoltoon. Ehdotuksessa lastensuojelun avohuollon tukitoimet ja jälkihuolto siirrettäisiin kokonaan osaksi sosiaalihuoltolakia. Työryhmä ehdottaa todella mittavaa uudistusta sosiaalihuoltoon ja lastensuojeluun vain puolen vuoden työskentelyajassa ja ilman, että lastensuojelujärjestöjä on otettu mukaan työskentelyyn.

Lastensuojelun Keskusliitto on erittäin huolissaan siitä, että työryhmän uudistusehdotuksilla on suora vaikutus kaikkein heikoimmassa asemassa olevien sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakaslasten oikeuksiin.

– Haavoittuvassa asemassa olevien lasten palveluihin kohdistuvissa uudistusehdotuksissa tulisi aina arvioida vaikutukset huolella, muistuttaa Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Laura Nila. – Lapset ja perheet ansaitsevat parempaa valmistelua.

Lastensuojelun avohuoltoa ei saa romuttaa

Ehdotettu uudistus näyttäytyy lastensuojelun avohuollon alasajona. Lastensuojelun avohuollon tukitoimet ja jälkihuolto siirrettäisiin sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelu määrittyisi pelkästään sijaishuolloksi. Epäselväksi jää, mitä lastensuojelun sosiaalityöntekijäkohtaiselle asiakasmitoitukselle tapahtuisi.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimien avulla ennaltaehkäistään ongelmien kärjistymistä ja huostaanottojen tarvetta. Avohuolto toimii lastensuojelussa puskurina, josta luopuminen siirtäisi painopistettä tarpeettomasti sijaishuoltoon.

Lastensuojelun Keskusliiton tuoreen selvityksen mukaan lastensuojelun avohuollon tärkein tehtävä on huolehtia lapsen edun toteutumisesta sekä tukea koko perhettä oikea-aikaisesti. Erityisen arvokkaita avohuollossa ovat sen palveluvalikoima ja asiakaslähtöisyys.

– Avohuollon asiakkaana olevilla perheillä on usein samanaikaisesti monia erilaisia palvelutarpeita ja tilanteet voivat kriisiytyä nopeastikin, toteaa Laura Nila. – Huoli esitetyn uudistuksen osalta on siinä, miten erityisen paljon tukea tarvitsevat lapset ja perheet tunnistettaisiin ja voidaanko heille järjestää oikea-aikaisesti riittävä tuki.

Avohuollon lakkauttaminen omana kokonaisuutena heikentäisi mahdollisuuksia huostaanottojen ennaltaehkäisyyn sekä potentiaalisesti kasvattaisi sijoitusten määriä ja kustannuksia. Työryhmä toteaa itsekin, että ”avohuollon aikainen kotiinpäin tehtävä työskentely ja tukitoimet ovat toimineet sijoituksia ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä.”

Lasten ja nuorten oikeusturvasta ei voi tinkiä

Työryhmä ehdottaa sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden yhdistämistä ja niiden tarkempien määrittelyiden poistamista laista. Lastensuojelun Keskusliitto on huolissaan siitä, järjestäisivätkö hyvinvointialueet palveluita, jos sitä ei niiltä lakisääteisesti velvoiteta ja saisivatko lapset ja perheet palveluita jatkossa yhdenvertaisesti. Ehdotetut kirjaamisvelvoitteen keventämiset voivat puolestaan heikentää lapsen oikeusturvaa.

Lisäsäästökohteissa mainitaan mahdollisuus laskea jälkihuollon ikärajaa edelleen, 21 tai 22 ikävuoteen. Jälkihuollon nuorten asemaan on jo kohdistettu heikennyksiä, eikä niitä voida enää lisätä. Jälkihuollolla varmistetaan, että sijaishuollon aikana tehty korjaava työ kantaa ja nuoret saavat pitkäkestoista kannattelevaa tukea aikuistumiseensa.

Kiireellä tehty valmistelu tuottaa säästöjen sijaan kustannuksia

Työryhmän arvion mukaan ehdotuksista kertyisi välillisiä säästöjä pidemmällä aikavälillä. Tosiasiassa heikennykset varhaisessa vaiheessa saataviin palveluihin sekä lastensuojelun painopisteen siirtyminen sijaishuoltoon tuottaisivat varmasti lisäkustannuksia. Lastensuojelun Keskusliiton lastensuojelun kustannuksia koskevan selvityksen mukaan ennakoiva tuki voi maksaa jopa 40–60 % vähemmän kuin korjaavat palvelut.

Sosiaalihuollon uudistuksen kanssa samaan aikaan valmistelussa on lastensuojelulain kokonaisuudistus. Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua tulisi uudistaa huolellisesti kokonaisuutena, mutta sen sijaan työryhmä on tehnyt ehdotuksensa erillään vaillinaisin tiedoin ja tiukassa aikataulussa. Ehdotukset ovat poikkeuksellisen mittavia.

Ehdotetun uudistuksen sijaan sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon palveluvalikoimaa tulisi kehittää ja monipuolistaa, jotta lapsia ja perheitä voidaan auttaa vaikuttavasti ja ajoissa.

