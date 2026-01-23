Ammattiliitto Pro: Tilastokeskuksen leikkaukset osoittavat valtionhallinnon säästöjen karut seuraukset ja vaarantavat tietopohjaisen päätöksenteon
13.2.2026 07:00:00 EET | Ammattiliitto Pro ry | Tiedote
Ammattiliitto Pro pitää hallituksen Tilastokeskukseen kohdistamia leikkauksia erittäin vakavina ja varoittaa, että päätökset heikentävät suomalaisen yhteiskunnan tiedon luotettavuutta ja tutkimuksen edellytyksiä.
Hallitus kohdistaa Tilastokeskukseen lähes kuuden miljoonan euron määrärahaleikkaukset kuluvan kauden aikana. Tilastokeskus on niiden seurauksena aloittanut mittavan tilastotuotannon arvioinnin, jossa useat säännöllisesti julkaistavat tilastot ovat joko supistus- tai lakkautusuhan alla.
Pro huolissaan henkilöstöstä ja kriittisen tiedon saatavuudesta päätöksenteossa ja tutkimuksessa
Tilastokeskuksen henkilöstö tekee jo nyt työtään kovassa paineessa. Pro korostaa, että jatkuvat resurssileikkaukset rapauttavat työntekijöiden jaksamista. Lisäksi ne vaarantavat mahdollisuuden tuottaa laadukkaita ja ajantasaisia tietoja yhteiskunnan, yritysten ja tutkimuksen tarpeisiin.
– Tilastokeskuksen henkilöstö on erittäin ylpeä yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstään. Pitkäaikainen näivettämispolitiikka vaikuttaa työmme laatuun ja merkityksellisyyden tunteeseen. Se on kuin pitkä varjo, joka ulottuu monen vuoden päähän, Tilastokeskuksen prolaisen henkilöstöyhdistyksen puheenjohtaja Heli Udd kertoo.
Pro korostaa, että Suomi tarvitsee vahvan, riippumattoman ja resurssiltaan riittävän Tilastokeskuksen koko yhteiskunnan tarpeisiin.
– Tilastokeskus tuottaa kriittistä tietoa, jonka varassa demokraattinen päätöksenteko, tutkimus ja julkinen keskustelu lepäävät. Leikkaukset vaarantavat tämän perustan, Pron puheenjohtaja Niko Simola toteaa.
Pro pitää erityisen huolestuttavana sitä, että tietopohjan supistuessa myös maksullisten palveluiden ja rekisteritutkimuksessa käytettävien aineistojen saatavuus voi heikentyä, mikä kaventaa tutkijoiden ja yhteiskunnallisten toimijoiden mahdollisuuksia tuottaa uutta tietoa.
– Tilastotuotanto on kansallinen infrastruktuuri, kuten tiestö tai tietoliikenne, eikä sitä tule purkaa. Sen rapauttaminen näkyy joka sektorilla: julkisessa taloudessa, yhteiskuntapolitiikassa, tutkimuksessa ja mediaan asti, Pron julkisen sektorin johtaja Minea Pyykönen muistuttaa.
Vaikutukset ulottuvat joka alalle
Tilastokeskuksen mukaan tarkastelussa ovat erityisesti kansallisiin tarpeisiin tuotetut tilastot, esimerkiksi teollisuuden uusista tilauksista, koulutuksesta, liikenteestä, rikoksista, väestöennusteesta ja vaaleista.
Nykyisellään suuri osa tilastotuotannosta perustuu EU-asetuksiin, ja Tilastokeskus arvioi nyt näitä velvoitteita. Henkilöstövähennykset saattavat johtaa viivästyksiin EU-tilastojen julkaisussa. Tämä voi vaikuttaa Suomen velvoitteiden täyttämiseen ja tiedon vertailukelpoisuuteen kansainvälisesti.
