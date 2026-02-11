Kaupan pelottelu ruoan hinnan nousulla on perusteetonta – lakiuudistus on välttämätön suomalaisen ruokajärjestelmän turvaamiseksi

370 000 kilometriä kriittistä tieverkkoa – yksityisteiden rahoitus kaukana tarpeesta 11.2.2026 10:36:12 EET | Tiedote

Suomen pisin tieverkko ei ole valtion ylläpitämä, vaan yksityisteitä, joita on lähes viisi kertaa enemmän kuin maanteitä. MTK muistuttaa, että yksityisteiden merkitys huoltovarmuudelle, elinkeinoelämälle ja arjen liikkumiselle on ratkaiseva, mutta niiden rahoitus ei vastaa nykyisiä tarpeita. Yksityisteiden kunto ratkaisee, kulkeeko puu metsästä, maito tilalta ja apu perille hätätilanteessa.