Juha Hurmeen toimittamassa Radiopuhelimet palasina -kirjassa kaikki on hajalla, mutta soitto soi!

Radiopuhelimet palasina on kirjailija Juha Hurmeen toimittama rockelämäkerta ja bändin kollektiivinen analyysi heistä itsestään, suomalaisen vaihtoehtorockin legendasta Radiopuhelimista. Hurme on jakanut kertomisen vastuun yhtyeen jäsenille ja antanut heidän puhua omilla tyyleillään ja omista lähtökohdistaan. Lopputulos on moniääninen, rikas ja ristiriitainen kokonaisuus, jossa bändin historia, taiteellinen työ ja inhimillinen arki kietoutuvat yhteen.