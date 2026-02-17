Juha Hurmeen toimittamassa Radiopuhelimet palasina -kirjassa kaikki on hajalla, mutta soitto soi!
2.3.2026 09:15:00 EET | Like Kustannus | Tiedote
Radiopuhelimet palasina on kirjailija Juha Hurmeen toimittama rockelämäkerta ja bändin kollektiivinen analyysi heistä itsestään, suomalaisen vaihtoehtorockin legendasta Radiopuhelimista. Hurme on jakanut kertomisen vastuun yhtyeen jäsenille ja antanut heidän puhua omilla tyyleillään ja omista lähtökohdistaan. Lopputulos on moniääninen, rikas ja ristiriitainen kokonaisuus, jossa bändin historia, taiteellinen työ ja inhimillinen arki kietoutuvat yhteen.
"Ammattini on teatteriohjaaja ja olen ohjannut lukuisia näytelmiä vuodesta 1985 lähtien, muiden muassa kaksi näytelmää Radiopuhelimista, joissa Radiopuhelimet esittivät Radiopuhelimia. Vuonna 2023 ymmärsin, että yhtye täyttää pian 40 vuotta ja on korkea aika ohjata tämä kirja."
Radiopuhelimet palasina on moniääninen ja poikkeuksellisen rehellinen muotokuva oululaisesta Radiopuhelimet-yhtyeestä, joka on toiminut suomalaisen vaihtoehtorockin omalla laidalla yli neljän vuosikymmenen ajan.
Teos rakentuu useista eri osioista. Yhtyeen laulajan J. A. Mäen sarjakuvamuotoinen jakso Radiopuhelimet 1986–2006 kuvaa yhtyeen varhaisvaiheita ja nousua karhealla huumorilla, itseironialla ja anarkistisella kuvakerronnalla. Sarjakuva tallentaa keikkamatkojen kaoottisuutta, pohjoissuomalaista elämänmenoa ja tee se itse -asenteen syntyä.
Kitaristi Jarno Mällisen kirjoittama Kaaos kaikkivaltias. Radiopuhelimet 2006–2026, syventyy bändin myöhempiin vuosikymmeniin. Osio on romaanimainen kuvaus luovasta työstä, keikkailusta, perhe-elämästä, ikääntymisestä, sairastumisesta, mielenterveyden horjumisesta ja bändin sisäisistä jännitteistä.
Muut yhtyeen jäsenet, Katz, Jyrki Raatikainen, Antti Annunen ja J. A. Mäki, tuovat kirjaan omat näkökulmansa osioissa Taidepuhelimet ja Arkipuhelimet. Musiikin lisäksi puhutaan työstä, perheestä, taiteesta, ruumiillisuudesta, vastuusta sekä bändistä eräänlaisena vaihtoehtoisena perheyhteisönä.
Radiopuhelimet palasina pureutuu kysymykseen siitä, mitä pitkäaikainen bändiyhteisö merkitsee: ystävyyttä, ristiriitoja, kasvua, pettymyksiä ja onnistumisia. Samalla se on kuvaus suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan muutoksista neljän vuosikymmenen aikana.
Juha Hurme on teatteriohjaaja ja Finlandia-palkittu kirjailija, jonka mielestä Radiopuhelimet ei ole vain Suomen vaan koko maailman paras rockbändi.
Radiopuhelimet palasina julkaistaan 8.4.2026.
Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Pekka Laine.
Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
