Aatteiden palo repii ja yhdistää Olli Jalosen romaanissa Puhdas viiruinen elämä

Kerttu pitää huolen siskosta, koska ei heillä ole enää muita. Kusti varmistaa rakkaudenosoituksena perheelleen hautapaikan. Kalle käy partiossa, vaikka äiti ja keisarikin ovat sen kieltäneet. Siellä Musu-Pekka kertoo maailman kielistä.

Mutta tulee vuosi 1918, ja kaikki näkevät asioita, jotka mieluummin unohtaisivat. Tulevina vuosikymmeninä unohtamaan auttavat viina tai raittius, raha tai rakkaus. Pikkukaupungin asukkaiden äänistä muodostuu kuva hyvistä tarkoituksista ja niiden usein rumista seurauksista. Kaiken keskeltä erottuu Kertun ja Kallen itsepäinen rakkaustarina.



Puhdas viiruinen elämä on arvostetuimpiin kirjailijoihimme kuuluvan Olli Jalosen historiallinen romaani ihmisistä ja yhteisöstä aatteiden vietävänä. Yhteisön erilaiset äänet ja katkelmat eri aatteiden äänenkannattajista rakentavat vahvan ajankuvan​, ja Jalonen tarjoaa yllättävänkin näkökulman siihen, miten sota repii pikkukaupungin kahteen leiriin. Seuraavina vuosikymmeninä eri osapuolia yhdistää niin raittiusaate kuin lähetysliikekin​. Kirja kuvaa myös politiikan muotoutumista sellaiseksi kuin se yhä on, ja aikaa, joka teki Suomesta sellaisen kuin se on.

Myös Jalosen omat isovanhemmat esiintyvät kirjassa romaanihenkilöinä.

Puhdas viiruinen elämä julkaistaan 10.3.2026.

Romaani julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukevat Eeva Soivio, Ville-Veikko Niemelä sekä kirjailija itse.

