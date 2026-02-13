Aatteiden palo repii ja yhdistää Olli Jalosen romaanissa Puhdas viiruinen elämä
16.2.2026 10:50:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Kaksinkertaisen Finlandia-voittajan Olli Jalosen odotettu uutuus Puhdas viiruinen elämä on vavahduttava romaani aatteen palosta, joka tuhoaa ja parantaa.
Kerttu pitää huolen siskosta, koska ei heillä ole enää muita. Kusti varmistaa rakkaudenosoituksena perheelleen hautapaikan. Kalle käy partiossa, vaikka äiti ja keisarikin ovat sen kieltäneet. Siellä Musu-Pekka kertoo maailman kielistä.
Mutta tulee vuosi 1918, ja kaikki näkevät asioita, jotka mieluummin unohtaisivat. Tulevina vuosikymmeninä unohtamaan auttavat viina tai raittius, raha tai rakkaus. Pikkukaupungin asukkaiden äänistä muodostuu kuva hyvistä tarkoituksista ja niiden usein rumista seurauksista. Kaiken keskeltä erottuu Kertun ja Kallen itsepäinen rakkaustarina.
Puhdas viiruinen elämä on arvostetuimpiin kirjailijoihimme kuuluvan Olli Jalosen historiallinen romaani ihmisistä ja yhteisöstä aatteiden vietävänä. Yhteisön erilaiset äänet ja katkelmat eri aatteiden äänenkannattajista rakentavat vahvan ajankuvan, ja Jalonen tarjoaa yllättävänkin näkökulman siihen, miten sota repii pikkukaupungin kahteen leiriin. Seuraavina vuosikymmeninä eri osapuolia yhdistää niin raittiusaate kuin lähetysliikekin. Kirja kuvaa myös politiikan muotoutumista sellaiseksi kuin se yhä on, ja aikaa, joka teki Suomesta sellaisen kuin se on.
Myös Jalosen omat isovanhemmat esiintyvät kirjassa romaanihenkilöinä.
Puhdas viiruinen elämä julkaistaan 10.3.2026.
Romaani julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukevat Eeva Soivio, Ville-Veikko Niemelä sekä kirjailija itse.
Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni HeitiMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Kotimainen kaunokirjallisuus
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Joel Haahtelan Talvikappeli vie lukijan ihmisyyden ytimeen ja taiteen syntyyn13.2.2026 10:20:00 EET | Tiedote
Joel Haahtelan uutuusromaani Talvikappeli on kaunis teos ihmisen syvimmistä tarpeista ja sovituksen mahdollisuudesta.
Historia aseena: Daavidin legenda elää Israelin ja Palestiinan konfliktissa13.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Asiantunteva tietokirja nostaa esiin, miten pyhiä tekstejä ja tarinoita on käytetty poliittisen vallan välineenä ennen ja nyt. Samalla se tarjoaa silmäyksen poliittisen retoriikan taakse.
Rahoituksen professori Vesa Puttonen paljastaa uutuuskirjassaan, miten miljoona hankitaan ja miten se kannattaa kuluttaa12.2.2026 10:19:05 EET | Tiedote
Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen käsittelee vetävässä uutuuskirjassaan henkilökohtaisen talouden ydinasioita, kuten säästämistä, sijoittamista, vaurastumista sekä niiden esteitä.
Mitä jos löytäisit kirjan, jota tarvitset elämässäsi juuri nyt?11.2.2026 11:39:02 EET | Tiedote
Lempeä ja viisas kertomus syrjäisestä kirjakaupasta pohtii elämän suuria ja pieniä valintoja ja on ylistys lukemisen ilolle. Japanilaisella tunnelmallaan lumoava romaani aloittaa uuden kirjasarjan.
Valaanpyynti saa paikallisten veren kuohumaan, eikä ruumiilta vältytä – Islantilaissuomalaisen kirjailijakaksikon jännärisarja Islannin pimeältä puolelta jatkuu10.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Tjörvi Einarssonin ja Seppo Mustaluodon Valaanpyytäjä jatkaa Hylkeenmetsästäjästä tutun poliisin tarinaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme