RFSU:n Kondomitutkimus: Suomi näyttää mallia – avoin kondomipuhe arkipäiväistynyt

Kondomin käyttö Suomessa on jälleen kasvussa tilapäisen notkahduksen jälkeen, kertoo RFSUn teettämä vuosittainen Kondomittari-tutkimus. Viimeisen vuoden aikana 41 % 16–65-vuotiaista suomalaisista on käyttänyt kondomia, kun vastaava luku vuonna 2024 oli 39 %. Erityisen myönteinen kehitys näkyy nuorten asenteissa ja keskustelukulttuurissa: kondomeista puhuminen koetaan aiempaa helpommaksi, ja Suomi nousee Pohjoismaiden kärkeen.

RFSU:n tuore kysely osoittaa, että 72 % suomalaisista kokee kondomin käytön ehdottamisen uuden seksikumppanin kanssa helpoksi, joka on korkein luku Pohjoismaissa. Vertailussa Ruotsissa vastaava osuus on 56 %, Norjassa 51 % ja Tanskassa 46 %. Tanskassa kehitys on ollut jopa laskevaa, sillä vuonna 2024 luku oli vielä 51 %.

Nuorten keskuudessa muutos on erityisen selvä. 16–20-vuotiaista jo 74 % kokee kondomin ehdottamisen uudelle kumppanille helpoksi, kun vuonna 2024 osuus oli 59 %. Samalla yhä useammat nuoret kertovat myös käyttävänsä kondomia säännöllisesti ja pitävänsä sitä ensisijaisena ehkäisymenetelmänään.

Kondomin käyttö vahvistuu erityisesti nuorten keskuudessa

Viimeisen vuoden aikana kondomia on käyttänyt 70 % 16–20-vuotiaista ja 53 % 21–35-vuotiaista suomalaisista, mikä vastaa edeltävän vuoden tasoa. Sen sijaan kondomin käyttö 16–20 vuotiailla tietyissä tilanteissa on lisääntynyt:

- Nuorten osuus, jotka käyttivät kondomia viimeksi harrastaessaan seksiä uuden kumppanin kanssa, kasvoi 60 %:sta 68 %:iin.

- Nuorten osuus, jotka käyttivät kondomia ensimmäisellä seksikerrallaan, nousi merkittävästi: 66 %:sta vuonna 2024 peräti 78 %:iin vuonna 2025.

“Kondomien käytön trendi näkyy myös siinä, että RFSU:n kondomeita on myyty vuonna 2025 yli 20 % enemmän edellisvuoteen verrattuna. Eritoten ohuet kondomit ovat olleet kasvussa”, kertoo Suomen RFSU:n tuotepäällikkö Maria Uusi-Rauva.

Suora puhe osaksi seksiä – suostumuskulttuuri vahvistuu Suomessa

Suomalaiset erottuvat Pohjoismaissa myös suostumuksen kysymisessä. RFSU:n kyselyn mukaan peräti 73 % suomalaisista kertoo pyytävänsä kumppaniltaan suostumusta seksin aloittamiseen suoralla kysymyksellä, mikä on yleisin tapa edetä intiimissä tilanteessa. Suostumusta selvitetään myös kehonkielen avulla (70 %). Tulokset viittaavat laajempaan kulttuurin muutokseen, jossa avoimuus, vastuullisuus ja keskustelu seksistä ja ehkäisystä ovat vahvistuneet.

”Suostumuksen merkitys on noussut vahvasti esiin. Kun tieto rajoista ja epäasiallisesta käytöksestä on kasvanut, suostumuksen kysyminen on yleistynyt. Nuoret ovat aiempaa valveutuneempia seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä, mutta osa nuorista saattaa myös yliarvioida kypsyytensä suhteessa ikäänsä”, kertoo Aseman Lasten Walkers-toimintavastaava Nkiru Ikegwuonu.

Walkers-toiminnassa nuorisotyön ammattilaiset ja vapaaehtoistyöntekijät kohtaavat nuoria eri puolilla Suomea. Nuorten kanssa keskustellaan paljon, ja usein nuoret haluavat puhua myös seksuaalisuudesta ja seksistä.

RFSU:n tutkimuskin vahvistaa, että suomalaiset nuoret kokevat sekä suostumuksen kysymisen että kondomin käytön ehdottamisen uuden kumppanin kanssa poikkeuksellisen helpoksi Pohjoismaiden mittakaavassa.

”Seksi ja seksuaalisuus näkyvät vahvasti mediassa, ja tämä muovaa myös nuorten käsityksiä itsestään ja ihmissuhteista. Seksistä puhutaan avoimemmin kuin ennen ja seksuaalikasvatuksessa korostetaan suojaseksin merkitystä. Monet toimijat jakavat nuorille maksuttomia kondomeja, mikä on tehnyt siitä nuorille helpoimmin saatavilla olevan ehkäisymenetelmän”, Ikegwuonu summaa.

Koko tutkimuksen löydät täältä!