Euroopan komission Suomen-edustuston päälliköksi Elina Laurinen

Elina Laurinen aloittaa edustuston päällikkönä 16. helmikuuta. Hän siirtyy tehtäväänsä koheesio- ja uudistusasioista vastaavan johtava varapuheenjohtaja Raffaele Fitton kabinetista. Aiemmin hän on toiminut myös sisämarkkinoista vastanneen komissaari Thierry Bretonin kabinetin jäsenenä.

Laurisen lähes 30-vuotiseen EU-uraan sisältyy myös työskentelyjaksot kilpailu- ja kauppapolitiikan pääosastoilla. Ennen komissioon siirtymistään hän työskenteli muun muassa Suomessa kauppa- ja teollisuusministeriössä.

Koulutukseltaan Laurinen on oikeustieteen maisteri Turun yliopistosta sekä kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta.