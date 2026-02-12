Euroopan komission Suomen-edustuston päälliköksi Elina Laurinen
13.2.2026 10:10:57 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Elina Laurinen aloittaa edustuston päällikkönä 16. helmikuuta. Hän siirtyy tehtäväänsä koheesio- ja uudistusasioista vastaavan johtava varapuheenjohtaja Raffaele Fitton kabinetista. Aiemmin hän on toiminut myös sisämarkkinoista vastanneen komissaari Thierry Bretonin kabinetin jäsenenä.
Laurisen lähes 30-vuotiseen EU-uraan sisältyy myös työskentelyjaksot kilpailu- ja kauppapolitiikan pääosastoilla. Ennen komissioon siirtymistään hän työskenteli muun muassa Suomessa kauppa- ja teollisuusministeriössä.
Koulutukseltaan Laurinen on oikeustieteen maisteri Turun yliopistosta sekä kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta.
