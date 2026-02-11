Ympäristöbonuksella uusia ja korjattuja retkeily- ja luontokohteita Suomen päästä varpaisiin

Partioaitan vuosittainen Ympäristöbonus-lahjoitus on merkittävä osa Partioaitan vastuullisuusohjelmaa. Ympäristöbonus-lahjoituksessa kiteytyy Partioaitan sosiaalinen vastuu sekä ympäristövastuu. Lahjoitussumma kertyy Partioaitan ylläpitämän 365-klubin yhteisön kautta. Jokaisesta ostoksesta, jonka asiakas tekee klubilaiseksi kirjautuneena lahjoitetaan 1 % lahjoituspottiin Partioaitan toimesta. Vuosien 2016–2026 aikana jaettu yli miljoonan euron lahjoitussumma on tukenut luonnonsuojelukohteita, sosiaalisia hankkeita sekä tuoreimman teeman mukaisesti – luonto- ja retkikohderakenteita.

“Ympäristöbonus on meille konkreettinen tapa huolehtia siitä, että luonto ja luontokohteet pysyvät saavutettavina tulevillekin sukupolville. Tänä vuonna tuemme uusia ja kunnostettavia retkeily- ja luontokohteita ympäri Suomen, jotta yhä useammalla olisi mahdollisuus lähteä luontoon helposti, turvallisesti ja vastuullisesti. Hakemusten ja ilmiantojen suuri määrä kertoo siitä, kuinka suuri tarve näille hankkeille on, ja samalla siitä, kuinka intohimoisesti Suomessa halutaan kehittää luontoon liittyvää infrastruktuuria. Retkeilyreitit, taukopaikat ja rakenteet eivät synny itsestään, ja siksi meille on erityisen merkityksellistä olla mukana mahdollistamassa hankkeita, joista mahdollisimman moni ulkoilija pääsee nauttimaan nyt ja tulevaisuudessa,” sanoo Partioaitan toimitusjohtaja Markus Mäkinen.

Miten Ympäristöbonus vaikuttaa?

Partioaitta kysyi keväällä 2025 suomalaisilta vinkkejä kohteista, jotka kaipaavat kunnostusta tai huolenpitoa. Lähes sadan ilmiannon ja kohdehakemuksen joukosta valittiin Ympäristöbonuksen saajiksi 12 kohdetta, joiden valinnassa auttoi vankan tietotaidon kohteista omaava asiantuntijaraati. Ehdokkaita yhdessä Partioaitan kanssa arvioivat Suomen Latu Ry:n Panu Könönen, Metsähallituksen Harri Karjalainen sekä toimittaja ja luontointoilija Mikko “Peltsi” Peltola.

“Partioaitan ympäristöbonus on upea kokonaisuus, jonka avulla voidaan konkreettisesti tukea ulkoilun edistämistä Suomessa. Se antaa mahdollisuuden myös pienemmille toimijoille saada resursseja toimintaansa”, toteaa Suomen Latu Ry:n va toiminnanjohtaja.

116 309 €:n keräyssumma jaettiin seuraaville hankkeille:

Ylitornion - Pellon Luonto ry, Ylitornio: Pitkospuiden rakennus 2000 €

Reippaat Pojat ry, Jyväskylä: Tulipaikan rakennus 1000 €

Riistaveden Vaarunvartijat ry, Riistavesi: Kodan uudelleenrakennus 2000 €

Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö sr, Espoo & Inkoo: Retkeilyreitin rakennus 10 000 €

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Lempäälä: Lintutornin kunnostus 800 €

Metsähallitus, Pyhä-Luoston kansallispuisto: Ukko-kodan ja käymälän kunnostus 32 500 €*

Vaasan Latu ry, Pilvilammen retkeilyalue: Kodan rakennus 6000 €

Olavin Retkeilijät ry, Savonlinna: Ulkoilureitin kunnostus 2500 €

Metsähallitus, Evon retkeilyalue: Taukopaikkojen kunnostus, Kalliojärven laavu, Niemisjärven laavu, Keltaoja, Vaarinkorpi 22 500 €*

Eläkeliitto ry, useita kohteita: Äijät luontokohteita kunnostamassa – lähimetsät ja polut paremmiksi kaikille -projekti 10 000 €

Suomen Latu ry (Suomen Latu Kiilopää), Saariselkä: Kiilopään pihapiiriin ulkokuntosali ja maisemakeinu 12 000 €

Pidä Lappi Siistinä ry, Urho-Kekkosen kansallispuisto: Nuorttin retkeilyreitin kunnostus - liikkuva leiri 10 000 €

5000 € jätettiin varmuusrahastoksi akuuttia tukea tarvitsevia hankkeita varten

* Metsähallituksen luontopalvelut voi ottaa vastaan yksityisiä lahjoituksia, jotka kohdennetaan sinne, mihin valtion budjettirahoitus ei riitä. Päätöksen lahjoituksesta teki Partioaitan valitsema raati, ja luontopalvelut jääväsi itsensä luontopalveluja koskevista päätöksistä.

Yksi valintaperusteista oli mahdollisimman monenlaisia ulkoilijaryhmiä hyödyttävä kunnostus-, parannus- tai rakennushanke. ”Parasta Ympäristöbonus-lahjoituksen saavissa kohteissa on se, että ne eivät ole vain paikkoja kartalla, vaan oikeita hetkiä ihmisille luonnossa”, pohtii toimittaja ja luontointoilija Mikko “Peltsi” Peltola.

Hankkeet sijaitsevat koko Suomen mitalla – Inkoosta Saariselälle. Kohteita haluttiin valita ympäri Suomea, jotta lahjoituksen paikallinen vaikuttavuus olisi mahdollisimman laaja. ”Halusimme Ympäristöbonus-lahjoitusten vaikuttavan koko Suomessa ja tukevan monipuolisia kohteita ja hankkeita, joista mahdollisimman laaja käyttäjäkunta pääsee nauttimaan”, Mäkinen toteaa.

Vuoden 2024 Ympäristöbonusta lahjoitettiin 125 925 € euroa viidelle 365-klubilaisten valitsemalle kohteelle: Kehitysvammaisten tukiliiton - Malike-toimintaan Vammaiset lapset yhdenvertaisesti luontoon -hankkeelle, Luontoliiton ympäristökasvatushankkeelle, Suomen Vesistösäätiölle pienvesien suojelun kehittämiseksi, Suomen Punaiselle Ristille heikommassa asemassa olevien luonnossa liikkumisen mahdollistamiseen sekä WWF Suomen luontoliven kehittämiseen. Jokainen keräyskohde sai 20 % osuudella 25 185 € lahjoituksen hankkeelleen.

Tulevan vuoden teema julkaistaan kevään 2026 aikana.