Pitkäveto-rekka toi lähes 200 000 euroa – Voitto paljastui aamuviideltä
13.2.2026 10:03:57 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Peräti 15 kohteen lätkärekka toi lähes 200 000 euron Pitkäveto-voiton perjantain 6. helmikuuta otteluista. Kyseessä on historian pisin osunut lätkärekka. Tähän asti pisimmässä voitokkaassa Pitkäveto-rekassa oli pelattu 16 futiskohdetta.
- Onpa hienosti haisteltu rivi, jonka laatimiseen on tarvittu vankkaa kiekkotietämystä. Suuret onnittelut pelaajalle upeasta voitosta, sanoo Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara.
Rivin laatinut mies nukkui seuraavan yön tietämättömänä osumastaan. Veikkaus tavoitti voittajan keskiviikkona ja pääsi kyselemään hänen tunnelmiaan.
- Olen vieläkin hämmästynyt, mutta iloisesti. Heräsin lauantaina aikaisin siinä viiden maissa, menin katsomaan pelitiliä ja hämmästyin kun siellä näkyi voitto. Maanantaina rahat tulivat tilille, joten uskottava se oli.
Voittaja aikoo ottaa rauhallisesti ja pitää voiton omana tietonaan. Kesäksi mies on suunnitellut vähän pidempää lomaa.
- Tämä oli ainakin tämän vuoden paras juttu, ehkä paras juttu moneen vuoteen. Voin tehdä niitä asioita, mistä olen unelmoinut ja voin sijoittaa itseeni, mies pohtii.
Tunne enteili osumaa
Riihimäkeläinen mies laati voitokkaan rivinsä verkkopalvelu veikkaus.fi:ssä. Voitokkaaseen rekkaan oli yhdistetty kohteita kotimaan Liigasta sekä Slovakian ja Tanskan liigoista ja Ruotsin HockeyAllsvenskanista, eivätkä valinnat olleet sattumaa.
- Yllätyin itsekin, että veto osui, vaikka riviä laatiessa oli tunne, että tämä voisi osua. Katselin illalla Liigan ja Allsvenskanin pelejä, mutta en katsonut kaikkia tuloksia. Minulle KooKoon voitto Ilveksestä oli isoin yllätys, että se toteutui.
Perjantai-illan täysosuman lisäksi miehen kaksi muutakin vetoa oli osunut.
- Jääkiekkoa tulee seurattua, Liigan lisäksi muidenkin maiden sarjoja. Allsvenskania tulee seurattua, se on kiinnostava sarja, jossa pelataan noususta (SHL:ään), voittorivin pelannut mies jatkaa.
Maailman parhaat pelaajat ovat koolla Milano–Cortinan olympialaisissa. Riihimäkeläismies arvioi, että Leijonilla on omat mahdollisuutensa menestyä.
- Olisihan se hienoa, että Suomi pelaisi mitaleista, mutta se vaatii sitä, että päävalmentaja Antti Pennanen saa pelaajistaan parhaan suorituksen irti.
Voittorivi
Jukurit–KalPa 2
Lukko–TPS 1
Ässät–Pelicans 1
HIFK–Kärpät 1
HC Kosice–Dukla Michalovce 1
HK Spišská Nová Ves–MHK 32 Liptovský Mikuláš 1
HKM Zvolen–HK Dukla Trenčín 1
HC Presov 07–MSHK Žilina 2
HK Poprad–HC 05 Banská Bystrica 1
Bofors IK Karlskroga–Mora IK 1
IF Björklöven–MODO Hockey 1
Ilves–KooKoo 2
Esbjerg Energy–Herning Blue Fox 2
AIK IF–Kalmar HC 2
Odense Bulldogs– SønderjyskE Ishockey 1
Voitto: 199 838,12 €
Panos: 9,32 €
Muita ikimuistoisia Pitkäveto-voittoja
Siilinjärvelle 236 000 euroa neljän ottelun tulosveikkauksilla: https://www.veikkaus.fi/fi/voittouutiset/article/voittaja-haastattelut/2025/12_joulukuu/euron-vedolla-236-000-euroa-pitkavedosta---siilinjarvelle-jalleen-jattivoitto
Kaikkien aikojen pisin 16 kohteen futisrekka: https://www.veikkaus.fi/fi/voittouutiset/article/voittouutiset/2024/10_lokakuu/pitkaveto-18102024
Lapissa asuva mies voitti kahdella vedollaan lähes kaksi miljoonaa: https://www.veikkaus.fi/fi/voittouutiset/article/voittouutiset/2019/10-lokakuu/10_suomensuurinpive
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Eurojackpotin 74 miljoonan euron jättivoiton saanut nainen: ”Aion ostaa ravihevosen”12.2.2026 08:12:39 EET | Tiedote
Vuoden ensimmäinen yhteiseurooppalaisen Eurojackpotin arvonta toi helsinkiläisnaiselle jättimäisen rahapelivoiton. Veikkaus.fi:ssä rivinsä pelannut nainen on nyt saanut 74,1 miljoonan euron voittonsa pankkitililleen. Hän vieraili Veikkauksen suurvoittajakahveilla ja kertoi tunnelmistaan. Voitosta on kulunut hieman yli kuukausi ja voittaja tuntee olonsa huojentuneeksi.
Eurojackpotin potti kohoaa noin 31 miljoonaan euroon10.2.2026 22:26:46 EET | Tiedote
Eurojackpotin illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina pelin potti kohoaa noin 31 miljoonaan euroon.
Loton potti kohoaa kahteen miljoonaan euroon7.2.2026 22:40:54 EET | Tiedote
Lotossa ei tänä iltana löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantaina jaossa on kahden miljoonan euron potti.
Onko suosikkinumerosi listalla? Tilastot paljastavat Kenon useimmin esiintyvät numerot7.2.2026 10:55:37 EET | Tiedote
Kenossa vietetään tällä viikolla korotettujen voittojen viikkoa. Korotettuja voittoja on maksettu pelaajille jo lähes kahden miljoonan euron edestä. Tilastot paljastavat Kenon voittoriveissä eniten esiintyneet numerot.
Eurojackpotissa ensi tiistaina jaossa noin 22 miljoonaa6.2.2026 22:29:33 EET | Tiedote
Perjantaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi tiistaina on jaossa noin 22 miljoonan päävoitto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme