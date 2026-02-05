Espoon seurakuntayhtymä

Valtakunnallinen kirjoitushaaste tytöille ja naisille: rustaa suoraa puhetta Jumalalle

13.2.2026 10:50:11 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote

Kirkko Espoossa ja Leppävaaran seurakunta järjestävät maaliskuussa pop up -tekstipajan naisille ja tytöille. Tekstipajassa kirjoitetaan suoraa puhetta sisimmästä sille jollekin korkeimmalle, ehkä Jumalalle. Valtakunnallinen kirjoitushaaste #rosoisetrukoukset pyörii verkossa huhtikuun 2026 loppuun asti.

toimittaja, pappi Laura Vähäsarja ostoskärryjen keskellä arjessa
Laura Vähäsarja kokoaa kirjaan rosoisia rukouksia naisten ja tyttöjen elämästä. Kirjoitushaasteeseen voi osallistua mistä päin tahansa Suomea. Sirpa Päivinen Free

Naisten ja tyttöjen omasta arjesta nousevista teksteistä kootaan Kirjapajalle teos, joka kulkee työnimellä "Rosoisten rukouskirja".

Kenelle kirjoitushaaste on suunnattu, kirjan toimittaja, Espoon seurakuntien viestijä ja pappi, Laura Vähäsarja?

Tekstipaja ja kirjoitushaaste ovat avoimia. Osallistua voi riippumatta omasta vakaumuksesta, tekstityylistä tai suhtautumisesta rukoukseen. Ensisijaisesti haaste on suunnattu naisille ja tytöille, mutta mukaan voi tulla kaikenlaisilla sukupuoli- ja seksuaali-identiteeteillä. 

Mistä syntyi idea kirjoittaa rosoisia rukouksia?

Haasteen idea on katsoa, mitä tapahtuu, kun yrittää muuttaa oman sisäisen puheen sille jollekin korkeimmalle sanoiksi paperille. Tekstien tyyli on vapaa, kirjoittajan ei tarvitse noudattaa rukouksen muodollisia kaavoja, vaan oman tekstinsä voi kirjoittaa vapaasti niin snäpin, räpin, laulun, runon kuin kirjeen muotoon.

Inspiraatiota ja aiheita voi hakea rukoukseen suoraan omasta elämästä tai listatuista aiheista kuten arjen tilanteet, kasvu, perhe, onnistuminen, riippuvuus, tunteet, ystävyys, ero, seksuaalisuus, rakkaus, yksinäisyys, menettäminen ja sukupolvien ketju.

Rukouksen lisäksi tai sijasta voi kirjoittaa auki myös oman muiston liittyen rukoiluun.

Miten haasteeseen voi osallistua?

Haasteeseen voi osallistua ilmoittautumalla Nuortentila Siiven Kirjoita Jumalalle -tekstipajaan su 1.3. klo 11–15, Alberganesplanadi 1, 02600 Espoo. Ilmoittautumiset 26.2. mennessä: laura.vahasarja@evl.fi.

Haasteeseen voi osallistua myös eri puolilta Suomea lähettämällä tekstin verkkokyselyn kautta: www.espoonseurakunnat.fi/kirjoita_jumalalle. Kirjoitushaaste on avoinna huhtikuun 2026 loppuun asti. 

Valitut tekstit julkaistaan Kirjapajan Rosoisten rukouskirjassa. Kirjoittaja voi itse päättää, toivooko tekstin julkaisun omalla nimellä, nimimerkillä vai nimettömänä.

Kuvat

Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 156 053 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

Logo: Espoon seurakunnat, Suomen ev.lut. kirkko

