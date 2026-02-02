Maria Aspala: Hekan vuokra-asunto ei ole Airbnb-kohde
13.2.2026 10:27:45 EET | Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) | Blogi
Hekan asuntojen luvaton jälleenvuokraus on noussut esiin mediassa. Yksittäistapauksia emme voi kommentoida, mutta periaatteemme on selvä: kun saamme ilmoituksen luvattomasta jälleenvuokrauksesta, ryhdymme välittömästi toimenpiteisiin. Toivomme, että näiden tapausten käsittelyä voidaan myös nopeuttaa lainsäädäntöä kehittämällä.
Hekan tehtävä on tarjota kohtuuhintaisia koteja helsinkiläisille. Asunnot on rakennettu ja rahoitettu tätä tarkoitusta varten, ei lyhytaikaiseen jälleenvuokraukseen. Hekalla on asuntokannassaan 55 400 asuntoa, joissa asuu yhteensä noin 100 000 asukasta. Se vastaa lähes Lahden kokoista kaupunkia.
Jokainen luvaton jälleenvuokraus on pois joltakin, joka tarvitsee kodin. Helsingissä kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille on jatkuvaa kysyntää, ja ne on tarkoitettu ennen kaikkea niitä eniten tarvitseville.
Luvattoman jälleenvuokrauksen mittakaava on kuitenkin hyvä pitää mielessä: ilmiössä on kyse yksittäisistä asunnoista. Tapaukset tulevat tietoomme pääosin asukkaiden ilmoitusten ja henkilökunnan havaintojen kautta. Meillä on erittäin aktiivisia asukkaita, joilta saamme runsaasti tietoa talojemme tapahtumista. Se kertoo yhteisöllisyydestä ja siitä, että kotitalossa välitetään yhteisistä pelisäännöistä. Kun asukkaat ilmoittavat epäilyistä, reagoimme välittömästi.
Sääntöjen kiristäminen suojaa koteja oikeaan käyttöön
Kielsimme asuntojemme lyhytaikaisen jälleenvuokrauksen vuoden 2025 lopussa. Aiemmin asukas on voinut Hekan luvalla jälleenvuokrata asuntonsa lyhyeksi aikaa kerran vuodessa. Lupia myönnettiin vuosittain vain noin parikymmentä, mutta samaan aikaan ilmeni tilanteita, joissa asuntoja käytettiin majoitustoimintaan ilman lupaa.
Kielto tuo pelisääntöihin selkeyttä ja varmistaa asuntojen käytön niiden alkuperäiseen tarkoitukseen. Jos asuntoa jälleenvuokrataan luvatta, kyse on lainvastaisesta asunnon luovutuksesta. Yksittäisissä tapauksissa annetaan varoitus, mutta jos toiminta on toistuvaa tai pitkäkestoista, vuokrasopimus puretaan tai irtisanotaan. Haluamme estää toiminnan, joka muuttaa kohtuuhintaisen vuokra-asunnon ansaintavälineeksi.
Kyse on koko järjestelmän oikeudenmukaisuudesta
Lainsäädännön on seurattava muuttuvaa toimintaympäristöä. On tärkeää, että huoneenvuokralain mukaiset irtisanomis- ja purkuprosessit etenevät nopeasti silloin, kun asuntoa käytetään selvästi väärin. Se on sekä vuokranantajan että asukkaiden etu.
Naapurit toivovat usein tietoa siitä, mihin toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella on ryhdytty. Yksittäistä asukasta koskevia tietoja emme kuitenkaan voi antaa muille kuin henkilölle itselleen. Sen voimme kuitenkin luvata, että jokainen ilmoitus käsitellään ja asiaa viedään eteenpäin.
Kohtuuhintainen koti on monelle elämän perusta. Siksi meidän on huolehdittava siitä, että nämä kodit pysyvät vain tarkoituksenmukaisessa asumiskäytössä ja niiden pelisäännöt ovat selkeät. Se on vastuullista vuokraustoimintaa ja samalla tärkeä osa koko Helsingin sosiaalista kestävyyttä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria Aspalatoimitusjohtaja, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)Puh:09 5767 4040maria.aspala@hekaoy.fi
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja. Noin 55 000 asunnossamme asuu lähes 100 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Tarjoamme asukkaillemme kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)
Maria Aspala: Asunnottomuus paljastaa, missä turvaverkko pettää2.2.2026 08:38:33 EET | Blogi
Tuoreet asunnottomuusluvut pysäyttävät: Helsingissä lähes tuhat ihmistä elää vailla omaa kotia. Myös pitkäaikaisasunnottomuus on kääntynyt nousuun ensimmäistä kertaa vuosiin. Yhä useampi helsinkiläinen jää tilanteeseen, jossa kodittomuus ei ole ohimenevä vaihe, vaan pitkittyvä osa elämää.
Sanna Auressalmi: Turvallinen asuminen rakentuu myös tietosuojasta28.1.2026 08:42:11 EET | Blogi
Arki kotona on yksityistä. Silti osa siitä kulkee väistämättä myös vuokranantajalle erilaisten henkilötietojen muodossa. Kansainvälinen tietosuojapäivä muistuttaa, miksi näiden tietojen suojaaminen on osa hyvää asumista.
Maria Aspala: Kun luvut kertovat vain puolet tarinasta – mitä vuokrakeskustelussa jää helposti sanomatta22.1.2026 08:36:38 EET | Blogi
Vapaarahoitteiset ja valtion tukemat vuokra-asunnot asetetaan otsikoissa usein vastakkain. Vertailu on ymmärrettävää, ja teemme sitä myös itse – esimerkiksi siksi, että Hekan keskivuokra on edelleen selvästi vapaarahoitteista vuokratasoa alhaisempi, ja tähän pyrimme jatkossakin. Silti pelkkä vuokrannousuprosenttien vertailu ei kerro koko kuvaa. Kyse on kahdesta eri järjestelmästä, jotka on rakennettu vastaamaan erilaisiin tarpeisiin, ja siksi niitä on myös tarkasteltava eri logiikalla.
Pekka Pirinen: Yhteisöllisyyttä, oppeja ja turvallisuutta SUOJA26-harjoituksessa20.1.2026 12:02:57 EET | Blogi
Kun Hekan vuokratalon väestönsuojan ovi sulkeutui Suutarilassa vapaaehtoisten asukkaiden ja asiantuntijaryhmän perässä, alkoi poikkeuksellinen 24 tunnin harjoitus. Se toi samaan tilaan teknisen osaamisen, yhteisöllisyyden ja aitoa yhdessä tekemisen energiaa tavalla, jota harvoin pääsee todistamaan. Harjoitus yhdisti modernin turvallisuusajattelun, käytännön oppimisen ja osallistuneiden omat vahvuudet.
Näin sujui vuorokausi väestönsuojassa – SUOJA26-harjoitus oli harvinainen tilaisuus testata väestönsuojan käyttöä19.1.2026 13:23:17 EET | Tiedote
Helsingin Pelastusliiton ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) harjoituksessa (SUOJA26) vapaaehtoiset asukkaat ottivat Hekan vuokratalon väestönsuojan käyttöönsä 72 tunnin aikana ja suojautuivat tilaan jopa vuorokaudeksi. Harjoitus tarjosi arvokasta tietoa väestönsuojien käyttöönotosta ja suojautujien kokemuksista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme