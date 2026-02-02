Maria Aspala: Hekan vuokra-asunto ei ole Airbnb-kohde

Hekan tehtävä on tarjota kohtuuhintaisia koteja helsinkiläisille. Asunnot on rakennettu ja rahoitettu tätä tarkoitusta varten, ei lyhytaikaiseen jälleenvuokraukseen. Hekalla on asuntokannassaan 55 400 asuntoa, joissa asuu yhteensä noin 100 000 asukasta. Se vastaa lähes Lahden kokoista kaupunkia.

Jokainen luvaton jälleenvuokraus on pois joltakin, joka tarvitsee kodin. Helsingissä kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille on jatkuvaa kysyntää, ja ne on tarkoitettu ennen kaikkea niitä eniten tarvitseville.

Luvattoman jälleenvuokrauksen mittakaava on kuitenkin hyvä pitää mielessä: ilmiössä on kyse yksittäisistä asunnoista. Tapaukset tulevat tietoomme pääosin asukkaiden ilmoitusten ja henkilökunnan havaintojen kautta. Meillä on erittäin aktiivisia asukkaita, joilta saamme runsaasti tietoa talojemme tapahtumista. Se kertoo yhteisöllisyydestä ja siitä, että kotitalossa välitetään yhteisistä pelisäännöistä. Kun asukkaat ilmoittavat epäilyistä, reagoimme välittömästi.

Sääntöjen kiristäminen suojaa koteja oikeaan käyttöön

Kielsimme asuntojemme lyhytaikaisen jälleenvuokrauksen vuoden 2025 lopussa. Aiemmin asukas on voinut Hekan luvalla jälleenvuokrata asuntonsa lyhyeksi aikaa kerran vuodessa. Lupia myönnettiin vuosittain vain noin parikymmentä, mutta samaan aikaan ilmeni tilanteita, joissa asuntoja käytettiin majoitustoimintaan ilman lupaa.

Kielto tuo pelisääntöihin selkeyttä ja varmistaa asuntojen käytön niiden alkuperäiseen tarkoitukseen. Jos asuntoa jälleenvuokrataan luvatta, kyse on lainvastaisesta asunnon luovutuksesta. Yksittäisissä tapauksissa annetaan varoitus, mutta jos toiminta on toistuvaa tai pitkäkestoista, vuokrasopimus puretaan tai irtisanotaan. Haluamme estää toiminnan, joka muuttaa kohtuuhintaisen vuokra-asunnon ansaintavälineeksi.

Kyse on koko järjestelmän oikeudenmukaisuudesta

Lainsäädännön on seurattava muuttuvaa toimintaympäristöä. On tärkeää, että huoneenvuokralain mukaiset irtisanomis- ja purkuprosessit etenevät nopeasti silloin, kun asuntoa käytetään selvästi väärin. Se on sekä vuokranantajan että asukkaiden etu.

Naapurit toivovat usein tietoa siitä, mihin toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella on ryhdytty. Yksittäistä asukasta koskevia tietoja emme kuitenkaan voi antaa muille kuin henkilölle itselleen. Sen voimme kuitenkin luvata, että jokainen ilmoitus käsitellään ja asiaa viedään eteenpäin.

Kohtuuhintainen koti on monelle elämän perusta. Siksi meidän on huolehdittava siitä, että nämä kodit pysyvät vain tarkoituksenmukaisessa asumiskäytössä ja niiden pelisäännöt ovat selkeät. Se on vastuullista vuokraustoimintaa ja samalla tärkeä osa koko Helsingin sosiaalista kestävyyttä.