Kokoomuksen Päivärinta: Perintövero tulee poistaa – suomalaisilta vahva tuki
13.2.2026 10:30:56 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Suomalaiset kokevat perintö- ja lahjaveron kaikkein epäoikeudenmukaisimmaksi veroksi, kertoo Ajatuspaja Toivon tuore kyselytutkimus. ”Perintöveron poistamiselle on nyt suomalaisilta vahva mandaatti”, kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta sanoo.
Ajatuspaja Toivon kyselytutkimuksen mukaan yli kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa perintöveron poistamista tai keventämistä nykyisestä.
– Tulokset eivät yllätä. Verotuksen oikeudenmukaisuus ei toteudu. Perintövero mittaa kuolinpäivää, ei maksukykyä. Suomessa joutuu maksamaan perintöveroa, vaikka ei ole saanut perintöä haltuunsa, ei pysty sitä käyttämään tai realisoimaan, Päivärinta päivittelee.
– Tyypillisesti ongelmia syntyy, kun perii huoneiston, omakotitalon, kesämokin tai vaikkapa tilan, joiden kaupaksi saaminen on vaikeaa. Kulut juoksevat, eikä niitä voi perintöveron määrästä vähentää, jollei pesällä ole pääomatuloja. Vastaava tilanne syntyy, kun pesä on riitainen ja jako kestää vuosikausia tai kun leski jää asumaan perheen yhteiseen kotiin.
Perintöveroa pidetään myös muita suuria verolajeja huomattavasti haitallisempana Suomen taloudelle.
– Perintövero osuu erityisen kipeästi Suomen taloudelle elintärkeisiin perheyrityksiin. Yli puoli miljoonaa suomalaista työskentelee perheyrityksissä, jotka tutkitusti investoivat enemmän ja myös kasvavat muita yrityksiä nopeammin. Perintövero vaikeuttaa olennaisesti näiden yritysten sukupolvenvaihdoksia, Päivärinta harmittelee.
Päivärinta toteaakin, ettei Suomen tule olla maa, jossa sukupolvenvaihdos tarkoittaa verorasituksen vuoksi yritystoiminnan alasajoa, työpaikkojen tappamista tai myyntiä ulkomaille. Perintöveron poisto pitäisi työpaikat ja pääomat kotimaassa. Näin koko Suomi vaurastuisi.
– Jos haluamme vahvistaa kotimaista omistajuutta, työllisyyttä ja investointeja, meidän on uskallettava poistaa epäoikeudenmukainen perintövero, kuten verrokkimaissamme ja lukuisissa muissakin maissa on tehty todeten, että perintöveron tuotto on suhteellisen pieni verrattuna sen aiheuttamiin taloudellisiin ja sosiaalisiin haittoihin, Päivärinta lataa.
– Työnteolla, yrittämisellä ja säästämisellä kartutetusta omaisuudesta on verot maksettu jo moneen kertaan. Perheiden omaisuuden siirtyminen sukupolvelta toiselle ei tulisi olla rangaistavaa, vaan luonnollinen osa elämää. Annetaan rahan mennä kiertoon. Perintö kuuluu perillisille, ei verottajalle, Päivärinta painottaa.
