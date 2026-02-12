FHRA

FHRA:n kiihdytysurheilun organisaatiossa muutoksia – moottoripyöräpuoli mukana ensimmäistä kertaa

13.2.2026 10:38:22 EET | FHRA | Tiedote

Lajiryhmä julkaisee kauden 2026 keskeiset sääntöuudistukset. Lajiryhmä vastaa kansallisen kiihdytysurheilun teknisestä kehityksestä ja sääntökirjasta.

Moottoripyöräilijä lähdössä liikkeelle kiihdytysajokilpailussa, renkaista nousee savua. Taustalla ihmisiä seuraamassa.
Kiihdytysajon MP-ryhmät ajavat FHRA Suomen Mestaruus ja FHRA Cup -arvoilla vuonna 2026. Pekka Rouvinen Kuva vapaasti käytettävissä uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta kuvaaja mainiten.

Lajiryhmän kokoonpano kaudelle 2026 on vahvistettu ja varsinaisina jäseninä jatkavat: Juha-Pekka Lähteenmäki (pj.), Anssi Pinola, Mikko Ruusunen, Jorma Petra, Petteri Haapaniemi, Jari Kujala, Hannu Nurminen, Harri Kylmänen ja Monica Mesiniemi. Moottoripyörien säännöistä vastaavat Juha Tuomari, Toni Suokas ja Mika Saroma.  

Autopuolen keskeiset muutokset 2026: 

  • Uusi autourheilun sääntökirja julkaistaan 18.2.2026 mennessä. 
  • Kilpailumenetelmä: tarkennetaan hyväksytyn lajittelulähdön määrittely. 
  • Radan valinta: eri tilanteiden valintamenetelmät selkeytetään. 
  • Original Street: slickseille ei enää kokorajoituksia; slicksit ja Front Runnerit sallittuja. 
  • Top Street: kiinteät wheeliebarsit sallitaan etuvetoisiin. 
  • No Prep Challenge: ryhmän säännöt tuodaan sääntökirjaan. 
  • Test n’ Tune:  ryhmää koskee sääntökirjan kohdat 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET ja 15 TEKNISET YLEISSÄÄNNÖT ajoneuvon ET/nopeus mukaan. 

Tekniset yleissäännöt:  

  • Ikkunaverkon kiinnitysmenetelmät ja materiaalit tarkennetaan. 
  • Akkuja koskeva päivitys. 
  • Päävirtakatkaisimen sijoitus taakse – ei enää kylkiin. 
  • Kuljettajan suojavarusteet: vähimmäisvaatimukset avataan.

Moottoripyörien säännöissä tekniset määräykset pysyvät päälinjoiltaan ennallaan. Tavoitteena on julkaista päivitykset helmikuun loppuun mennessä. Moottoripyöriin tulossa runkoraja – asiasta on tiedotettu jo syksyllä 2025. Moottoripyörien teknisiä sääntöjä valmistellaan Suokkaan, Tuomarin ja Saroman johdolla.  

Kiihdytysajon MP-ryhmät ajavat FHRA Suomen Mestaruus ja FHRA Cup -arvoilla vuonna 2026. 

FHRA:n kiihdytysajo-organisaatio vahvistuu uudella turvallisuustyöryhmällä. Ryhmä koostuu 4-5 kokeneesta auto- ja pyöräpuolen osaajasta, ja se kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ryhmän tarkoitus on seurata kiihdytysajon turvallisuusasioita yleisellä tasolla, käydä läpi mahdollisia riskejä sekä läheltäpiti-tilanteita, ja niiden perusteella antaa suosituksia tai huomioita laji- ja sääntötyöryhmille. Ryhmän kokoonpano alkaa olla kasassa, ja se pääsee aloittamaan työnsä keväällä 2026. 

Kauden 2026 kuljettajille ja tiimeille tulee pakolliseksi riskikoulutus, jonka osallistuminen tarkistetaan kisatoimistolla ennen katsastuspapereita. Koulutus on maksuton ja siihen voi osallistua joko ACS26-tapahtumassa tai katsoa tallenteen jälkikäteen.  

Junioriluokkia laajennetaan ja 8–10-vuotiaille tulevat uudet luokat sekä auto- että moottoripyöräpuolelle. JR FUN -aloitteluryhmien tarkoitus on madaltaa lasten osallistumiskynnystä kiihdytysajoon entisestään, ja antaa lapselle mahdollisuus tutustua rauhassa lajiin sekä ajosuoritukseen ilman kilpailutilanteen jännitystä. Ilmaisen osallistumismaksun JR FUN -aloitteluryhmistä tiedotetaan lisää myöhemmin. 

SFI-päivä järjestetään perjantaina 20.3.2026 FHRA:n toimistolla Klaukkalassa. Samassa tilaisuudessa on mahdollista leimata jauhesammuttimet. Sammuttimien leimaukset suorittaa Hyrylän sammutinhuolto hintaan 10€/kpl ja heillä maksutapoina käyvät käteinen tai MobilePay. Samalla saat tarjouksen uusista sammuttimista. Lajiryhmä muistuttaa, että kaikki autojen sammutusjärjestelmät tulee tarkistuttaa kahden vuoden välein. Autojen sammutinjärjestelmien tarkastusta ei voi suorittaa SFI-päivällä. 

Juha-Pekka Lähteenmäki, FHRA Ry, juha-pekka.lahteenmaki@fhra.fi

S/SS-ryhmän kilpurit lähtevät näyttävästi lähtövaloista.
S/SS-ryhmän kilpurit lähtevät näyttävästi lähtövaloista.
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Moottoripyöräilijä kiihdyttelee radalla drag racing -kilpailussa. Taustalla mainoksia.
Kiihdytysajon SM-sarjassa kilpaillaan sekä auto- että moottoripyöräryhmissä.
Jussi Pietarinen. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Kaksi junioriautokilpailijaa lähtöviivalla, oranssi ja hopeinen auto.
Junioreille on oma kilpailuryhmänsä autojen puolella.
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Junioreille on omat kilparyhmänsä moottoripyörien puolella.
Junioreille on omat kilparyhmänsä moottoripyörien puolella.
Jussi Pietarinen. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Mustang-auto lähdössä Kiihdytysajon radalle metsän ympäröimänä.
PRO-näytösryhmät tuovat lisäväriä Kiihdytysajon SM-osakilpailuihin.
Jussi Pietarinen Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
Moottoripyöräilijä lähdössä liikkeelle kiihdytysajokilpailussa, renkaista nousee savua. Taustalla ihmisiä seuraamassa.
Kiihdytysajon MP-ryhmät ajavat FHRA Suomen Mestaruus ja FHRA Cup -arvoilla vuonna 2026.
Pekka Rouvinen Kuva vapaasti käytettävissä uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta kuvaaja mainiten.
Tietoja julkaisijasta

FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |

FHRA järjestää kiihdytysajajille Original American Car Show ACS26 -tapahtumassa erityiskoulutuksen, joka käsittelee riskinottokynnyksen ja vaarallisen alueen ylittämisen tunnistamista moottoriurheilussa. Koulutus pidetään 3.4.2026 Messukeskuksessa, Helsingissä, ja sen kouluttajana toimii kansainvälisesti arvostettu suorituskyvyn ja päätöksenteon asiantuntija Harri Gustafsberg, Ph.D.

