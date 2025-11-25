Wuohi Digital Oy

Wuohi.ai on julkaistu – uusi työkalu auttaa yrityksiä näkymään AI-hauissa

13.2.2026 11:25:00 EET | Wuohi Digital Oy | Tiedote

Jaa

Suomalainen digitoimisto Wuohi Digital on julkaissut Wuohi.ai-palvelun, joka analysoi verkkosivustojen valmiutta näkyä AI-hauissa, kuten ChatGPT:ssä ja Googlen AI-yhteenvedossa.

Wuohi.ai rakennettiin, koska tekoäly on muuttanut hakukäyttäytymistämme. Yhä useampi haku ei enää pääty perinteiseen Googlen linkkilistaan vaan tekoälyn tuottamaan vastaukseen. Tämä muuttaa radikaalisti tapaa, jolla yritykset saavat näkyvyyttä verkossa.

“Perinteinen SEO ei enää yksin riitä. Yritysten pitää ymmärtää, miten tekoäly käsittelee verkossa olevaa sisältöä. Näin ne voivat saada enemmän näkyvyyttä tekoälytyökalujen vastauksissa”, sanoo Wuohi Digitalin perustaja Erik Back.

Wuohi.ai analysoi yritysten valmiutta saada näkyvyyttä Googlessa ja AI-hauissa

Wuohi.ai:n avulla yritykset voivat analysoida sivustonsa teknisen kyvykkyyden, rakenteen, sisällön ymmärrettävyyden sekä niin kutsutun GEO-valmiuden (Generative Engine Optimization) eli sen, kuinka hyvin sivusto palvelee generatiivisia hakukoneita.

Palvelu tuottaa selkeän raportin ja konkreettiset kehitysehdotukset, joiden avulla yritykset voivat parantaa näkyvyyttään sekä perinteisessä Google-haussa että AI-pohjaisissa hauissa.

Julkaisun jälkeen palvelu herätti välittömästi kiinnostusta erityisesti markkinointipäättäjien ja kasvuyritysten keskuudessa. Wuohi Digitalin Back kertoo, että analyysipyyntöjä tuli ensimmäisten päivien aikana useilta eri toimialoilta.

AI-haku on muuttanut kilpailun pelisääntöjä

Yhä useampi käyttää ChatGPT:tä tiedonhakuun. Lisäksi Google toi AI-yhteenveto-tiivistelmät mukaan suomenkielisiin hakutuloksiin keväällä 2025.

Kehityksen myötä orgaaninen liikenne vähenee, sillä ihmisten ei välttämättä tarvitse klikata verkkosivustolle. Erityisen hankala tilanne on niille yrityksille, joiden verkkosivustoa ei ole optimoitu näkymään AI-vastauksissa.

“Kilpailun pelisäännöt ovat muuttuneet. Hyvä sijoitus hakutuloksissa ei enää yksinään riitä, vaan yritysten on saatava brändinsä näkyville myös tekoälyn tuottamissa vastauksissa”, Back sanoo.

Wuohi Digitalin uuden työkalun avulla voit vapaasti tarkistaa yrityksesi näkyvyyden hakukoneissa ja tekoälyn vastauksissa. Palvelu on saatavilla osoitteessa https://wuohi.ai.

Lisätiedot:
Erik Back
Perustaja, Wuohi Digital
erik@wuohi.fi
https://wuohi.fi/

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Wuohi Digital Oy

Wuohi Digital on kokonaisvaltainen digitoimisto. Asiantuntijoillamme on kymmenien vuosien kokemus digitaalisesta markkinoinnista sekä työskentelystä Suomen tunnetuimpien yritysten ja brändien kanssa useilla eri aloilla. Arvolupauksemme on olla asiakkaillemme paras mahdollinen kokonaisvaltainen digimarkkinointikumppani.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Wuohi Digital Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye