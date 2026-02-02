Runsas lumi vaikeuttaa liikkumista – muistutus pelastusteiden ja katualueiden kunnossapidosta

Joutsenten hyvinvointi askarruttaa ja aiheuttaa turhia soittoja 31.12.2025 16:19:26 EET | Tiedote

Talvipakkaset ja jäätyvät järvet herättävät monen mielessä kysymyksen: voiko joutsen jäätyä kiinni jäähän? Vastaus on – harvoin, ja vain poikkeustilanteissa. Joutsenet ovat sopeutuneet kylmiin olosuhteisiin hämmästyttävän hyvin. Uuden vuoden aattona on hätäkeskukseen tullut kymmenkunta soittoa, soittoja on tullut myös pelastuslaitokselle suoraan joutsenista. Joutsenilla on jaloissaan erikoisempi verenkierto. Se pitää kudokset sulana ja estää jäätymisen, vaikka lintu seisoo tuntikausia jäällä. Joutsenet eivät pysy paikallaan. Ne vaihtavat paikkaa ja liikkuvat säännöllisesti, mikä estää jään muodostumisen ympärille. Lisäksi linnut hakeutuvat sulapaikoille – virtavesiin, merialueille ja jopa lämpimiin jätevesien kohtiin, joissa vesi ei jäädy. Jos joutsen sairastuu tai heikkenee, se voi jäädä paikalleen ja jäätyä kiinni. Tämä on kuitenkin harvinaista ja liittyy yleensä huonoon kuntoon, ei normaaliin talvikäyttäytymiseen. Joutsenet ovat siis talven mestareita – kylmä ei niitä helposti pysäy