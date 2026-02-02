Runsas lumi vaikeuttaa liikkumista – muistutus pelastusteiden ja katualueiden kunnossapidosta
13.2.2026 11:00:21 EET | Helsingin kaupungin pelastuslaitos | Tiedote
Helsingin pelastuslaitos muistuttaa kiinteistöjen omistajia ja urakoitsijoita katualueiden ja pelastusteiden kunnossapidon tärkeydestä runsaslumisina aikoina. Pelastustiet on pidettävä ajokelpoisina, esteettöminä ja merkittyinä. Lumikasat eivät saa haitata liikennemerkkien näkyvyyttä tai liikenneympäristön turvallisuutta. Pelastusteille pysäköinti on ehdottomasti kielletty.
Helsingissä lunta on paikoin aurattu katualueille ja risteyksiin, mikä heikentää näkyvyyttä ja liikenneturvallisuutta. Lisäksi suuret lumikasat peittävät liikennemerkkien näkyvyyttä ja voivat kätkeä alleen pienempiä tiellä liikkujia.
Pelastuslain mukaan kiinteistön omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että pelastustiet, eli hälytysajoneuvojen tarvitsemat ajotiet ja muut kulkuyhteydet pidetään ajokelpoisina, esteettöminä ja asianmukaisesti merkittyinä. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä varastoida lunta tai muuta estettä.
Pelastustiet ja nostopaikat on merkitty pysäköinnin kieltävän merkin lisäksi lisäkilvellä.
- Pelastustien vähimmäisleveys on aina 3,5 metriä, myös aurattuna.
- Nostopaikkojen koko on 6 × 13 metriä, ja niiden tulee olla täysin vapaita lumesta ja esteistä.
Helsingin pelastuslaitos muistuttaa, että pelastusteiden ja nostopaikkojen esteettömyys on kriittistä avunsaannin turvaamiseksi. Pyydämme kiinteistöjä ja urakoitsijoita huolehtimaan lumen oikeaoppisesta sijoittamisesta sekä katu- ja piha-alueiden turvallisesta kunnossapidosta.
Yhteyshenkilöt
Yleisjohtaja, päivystävä palomestariHelsingin kaupungin pelastuslaitosPuh:0931030130
Antti SalminenViestintäasiantuntijaHelsingin kaupungin pelastuslaitosPuh:09-31030013antti.J.salminen@hel.fipelastustoimi.fi/helsinki
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen. Yhdellätoista pelastusasemallamme ja neljällä meriasemallamme työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastus- ja ensihoitopalveluissa.Vuonna 2022 pelastuslaitoksella oli 8632 pelastustoimen ja 64000 ensihoidon hälytystehtävää.
