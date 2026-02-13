SDP:n Ojala-Niemelä vaatii opettajarekisterin perustamista
Suomessa ei ole ajantasaista ja kattavaa tietoa opettajien, rehtorien ja johtajien kelpoisuuksista, määristä tai alueellisesta tarpeesta, SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä muistuttaa.
- Tämä kävi ilmi myös juuri valmistuneesta eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaamasta tutkimuksesta, jossa luodaan pitkän aikavälin kokonaiskuva perusopetuksen oppimistulosten ja perhetaustan väliseen yhteyteen sekä mahdolliseen eriytymiseen Suomessa, kertoo tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.)
Perusopetuksen järjestelmällinen kehittäminen edellyttää parempaa tietopohjaa oppimistuloksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä todetaan tutkimuksessa. Keskeinen tekijä oppimistuloksissa on opettaja.
Yksi keino oleellisen tietopohjan parantamiseksi on valtakunnallisen opettajarekisterin perustaminen. Rekisteristä saataisi ajantasainen tieto opetusalan tehtävä- ja aluekohtaisesta kelpoisuustilanteesta, työvoimatarpeesta sekä alalta poissiirtymisestä.
- Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee saada kelpoisen opettajan antamaa opetusta, asuinpaikasta riippumatta. Siksi rekisteri on oltava seuraavan hallituksen ohjelmassa, Ojala-Niemelä päättää.
