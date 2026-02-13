SDP:n Piritta Rantanen: Hankintalain uudistus voi heikentää kotimaisen ruoan kysyntää

– Hallitus on jääräpäisesti vienyt eteenpäin kovasti kritisoitua hankintalain uudistusta, jonka muutoskustannukset kunnille nousevat jopa 600 miljoonaan euroon. Huolta on herättänyt kuntien osittain omistamien sidosyksiköiden käytön rajoittaminen julkisissa hankinnoissa. Sidosyksikkösääntelyn tiukentuminen ei tuo säästöjä, vaan se lisää kustannuksia ennen kaikkea lyhyellä aikavälillä. Hallituksen kaavailemat, tehokkaamman kilpailun tuomat hinnanalennukset tuskin tulevat koskettamaan etenkään pienempiä kuntia Suomessa.

– Monet pienet kunnat ovat järjestäneet tähän saakka muun muassa ruokapalvelunsa yhteistoiminnassa muiden tahojen kanssa. On mahdollista, että osassa kuntia joudutaan ajamaan toimivia keskuskeittiöitä alas, kun ruokapalvelut pirstotaan kunnan omaan ja hyvinvointialueen toimintaan. Kustannustehokkuus kärsii, kun samoja toimintoja tehdään useammassa keittiössä.

– Pienissä kunnissa ei välttämättä ole tahdosta huolimatta henkilöresursseja ja osaamista järjestää jatkossa kilpailutuksia siten, että hankintakriteereissä suosittaisiin kotimaista ja lähiruokaa rikkomatta EU-määräyksiä tai hankintalakia. Jos ruokapalveluiden kilpailutuksessa ei kyetä laatimaan kotimaista suosivia laatu- ja kestävyyskriteerejä, painottuu kilpailutuksessa todennäköisesti pelkkä hinta, joka kotimaisella tuotannolla on usein ulkomaista korkeampi.