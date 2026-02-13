Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
13.2.2026 13:11:11 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 13.2.2026
VAARALLISEN AINEEN ONNETTOMUUS MUURAME
Pelastuslaitos sai häytyksen klo 12.23 vaarallisen aineen onnettomuudelle Setäläntielle Muurameen. K-Marketin tiloissa kylmälaitteiden asennuksen yhteydessä kylmäaineputki rikkoutunut, ja kylmäainetta vuotanut myymälätiloihin kaasuna.
Henkilökunta tyhjensi tilat asiakkaista, eikä henkilövahinkoja syntynyt. Vuoto saatiin tyrehdytettyä nopeasti, ja pelastuslaitos tuulettaa ja tarkastaa myymälän sekä muita kiinteistön tiloja.
Kohteessa toimii kuusi pelastuslaitoksen yksikköä.
Lisätietoja: seuraava tiedote tilanteen päättyessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.2.2026 JATKOTIEDOTE VAARALLISEN AINEEN ONNETTOMUUS MUURAME Tilanne Muuramessa ohi. Jäähdytinlaitejärjestelmä on saatu korjattua ja tilat tuuletettua. K-Supermarketin tilojen lisäksi vuodosta johtuvaa utua havaittiin myös kiinteistön muissa tiloissa, mutta nekin saatiin nopeasti tuuletettua. Henkilövahinkoja ei syntynyt tilanteen aikana. Kaikki kuusi pelastuslaitoksen yksikköä ovat poistuneet kohteesta. Kaikissa tiloissa toiminta jatkuu normaalisti.
