Ukrainalaiskirjailija Jevhenija Kuznetsova lähes loppuunmyytyyn Helsinki Lit -tapahtumaan

Aula & Co on julkaissut kolme Jevhenija Kuzjnetsovan romaania: Kysykää Mialta, Tikapuut jaNiin kauan kuin on elämää.

Vuoden 2025 lopussa julkaistu Niin kauan kuin on elämää sijoittuu Ukrainan sodan ensimmäiseen sotavuodenvaihteeseen.

Ulkomailla asuva Jana saapuu Ukrainaan isältään perimäänsä maalaistaloon väitöskirjansa takia. Dnipro-joen lumen peittämien kaislojen huojuessa taustalla ja moderniteetin symboleiksi muodostuneiden generaattoreiden putputtaessa Jana etsii vastauksia kysymyksiin, joita me kaikki kysymme: Miten säilyttää ihmisyyden lämpö sodan värittämänä kylmänä aikana? Miten löytää rakkaus, kun epävarmuus kahlitsee sydäntä? se sijoittuu sotaan, mutta kertoo sydämistä.

Jevhejina Kuznjetsova (s. 1987) opiskeli Kiovan yliopistossa, ennen kuin muutti Espanjaan, missä hän väitteli tohtoriksi. Hän on työskennellyt muun muassa YK:ssä ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjissä.

Kysykää Mialta ja Tikapuut olivat molemmat ehdolla BBC:n Vuoden kirjaksi. Romaanit on suomentanut Eero Balk, viime vuosiin saakka ainoa ukrainasta kääntävä suomentaja. Kannet on suunnitellut Laura Noponen. Kuzjnetsova on vieraillut aiemmin Suomessa Helsingin kirjamessuilla. Haastattelu Ylen sivulla.



Jevhenija Kuznjetsova Suomessa 22.-23.5.

Pe 22.5. klo 17 Akateemisen kirjakaupan Kohtaamispaikalla (Keskuskatu 1, Helsinki)

La 23.5. klo 15.10 Jevhenija Kuznjetsova – Elina Hirvonen Kulttuuritalo (Sturenkatu 4, Kulttuuritalo).

Helsinki Lit -käännöskirjallisuusfestivaali järjestetään Helsingin Kulttuuritalolla 22.-23.5.2026. Tämän vuoden kansainväliset kirjailijavieraita ovat muun muassa ukrainalainen Jevhenija Kuznjetsova, yhdysvaltalainen Rachel Kushner ja ruotsalaiset Lina Wolff ja Lena Andersson.

Kahden päivän liput on lähes loppuunmyyty. Viime vuosina tapahtuma on myynyt aina loppuun.

Muut lisätiedot: nora.varjama@aulakustannus.fi