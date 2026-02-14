Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 13.2.2026 13:11:11 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.2.2026 VAARALLISEN AINEEN ONNETTOMUUS MUURAME Pelastuslaitos sai häytyksen klo 12.23 vaarallisen aineen onnettomuudelle Setäläntielle Muurameen. K-Marketin tiloissa kylmälaitteiden asennuksen yhteydessä kylmäaineputki rikkoutunut, ja kylmäainetta vuotanut myymälätiloihin kaasuna. Henkilökunta tyhjensi tilat asiakkaista, eikä henkilövahinkoja syntynyt. Vuoto saatiin tyrehdytettyä nopeasti, ja pelastuslaitos tuulettaa ja tarkastaa myymälän sekä muita kiinteistön tiloja. Kohteessa toimii kuusi pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: seuraava tiedote tilanteen päättyessä.