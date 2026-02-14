Sovintoehdotus yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.12.2025. Neuvotteluja työehtosopimuksen uudistamisesta on käyty marraskuun alusta lukien ja ne päättyivät tuloksettomina 28.1., jonka jälkeen palkansaajajärjestöt ilmoittivat useista työtaistelutoimista alalle.

Erton, Superin ja Tehyn eli Sote ry:n ilmoittama tiettyjä Attendon, Esperin ja Mehiläisen toimipisteitä koskeva lakko alkaa tiistaina 17.2., ellei työehtosopimusratkaisua saavuteta sitä ennen. Lisäksi voimassa on koko alaa koskeva vuoronvaihtokielto sekä Attendo-, Esperi- ja Mehiläinen-konserneja koskeva hakusaarto.

Lisätiedot: Edunvalvontajohtaja Saara Arola, p. 040 631 6521, saara.arola@erto.fi

Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.

Erto, SuPer ja Tehy kuuluvat neuvottelujärjestö Sote ry:een, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta eräiden muiden työntekijäliittojen ja työnantajia edustavan Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee reilu 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä. Sosiaalialan palveluyksiköitä ovat mm. yksityiset vanhusten palvelutalot, mielenterveys- ja vammaispalveluyksiköt, kotipalvelut, päihdehuollon ja lastensuojelun yksiköt sekä ensi- ja turvakodit.