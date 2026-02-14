Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

15.2.2026 04:07:34 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa, että Kulottajantiellä Jyväskylässä ei ollut rakennuspaloa, vaan palovaroitin hälytti ruuanlaiton seurauksena. 

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 15.2.2026

Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, kulottajantie, Jyväskylä)

Ei paloa kulottajantiellä. Palovaroitin hälytti ruuanlaiton seurauksena. 

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.2.2026 14:24:01 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.2.2026 JATKOTIEDOTE VAARALLISEN AINEEN ONNETTOMUUS MUURAME Tilanne Muuramessa ohi. Jäähdytinlaitejärjestelmä on saatu korjattua ja tilat tuuletettua. K-Supermarketin tilojen lisäksi vuodosta johtuvaa utua havaittiin myös kiinteistön muissa tiloissa, mutta nekin saatiin nopeasti tuuletettua. Henkilövahinkoja ei syntynyt tilanteen aikana. Kaikki kuusi pelastuslaitoksen yksikköä ovat poistuneet kohteesta. Kaikissa tiloissa toiminta jatkuu normaalisti.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.2.2026 13:11:11 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.2.2026 VAARALLISEN AINEEN ONNETTOMUUS MUURAME Pelastuslaitos sai häytyksen klo 12.23 vaarallisen aineen onnettomuudelle Setäläntielle Muurameen. K-Marketin tiloissa kylmälaitteiden asennuksen yhteydessä kylmäaineputki rikkoutunut, ja kylmäainetta vuotanut myymälätiloihin kaasuna. Henkilökunta tyhjensi tilat asiakkaista, eikä henkilövahinkoja syntynyt. Vuoto saatiin tyrehdytettyä nopeasti, ja pelastuslaitos tuulettaa ja tarkastaa myymälän sekä muita kiinteistön tiloja. Kohteessa toimii kuusi pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: seuraava tiedote tilanteen päättyessä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye