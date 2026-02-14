Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
15.2.2026 04:07:34 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa, että Kulottajantiellä Jyväskylässä ei ollut rakennuspaloa, vaan palovaroitin hälytti ruuanlaiton seurauksena.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 15.2.2026
Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, kulottajantie, Jyväskylä)
Ei paloa kulottajantiellä. Palovaroitin hälytti ruuanlaiton seurauksena.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
