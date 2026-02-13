Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä jatkoi hidasta laskuaan
16.2.2026 10:21:16 EET | Ilmarinen | Tiedote
Työntekijämäärä väheni tammikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -0,6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Myös positiivista kehitystä tapahtui usealla alalla, ja Länsi-Suomessa työntekijämäärä jopa nousi +0,5 prosenttia.
Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 50 000 yrityksen ja noin 600 000 työntekijän joukossa. Suhdanneindeksiin laskettavat 10 toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.
Ilmarisen suhdanneindeksin jo 2,5 vuotta kestänyt negatiivinen suunta jatkuu edelleen. Työntekijämäärä väheni tammikuussa -0,6 prosenttia (joulukuu -0,5 %) vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna. Indeksissä seuratuista toimialoista kasvua oli kuljetuksessa (+2,4 %), hallinto- ja tukipalveluissa (+0,7 %), majoitus- ja ravitsemisalalla (+0,6 %) sekä teollisuudessa (+0,4 %).
– Valitettavasti indeksimme työntekijämäärän laskukierre saavutti nyt kahden ja puolen vuoden rajapyykin. Uskon kuitenkin, että kevättä kohden mennessä tulemme saamaan plusmerkkistä kasvua. Positiivisia näkymiä oli tammikuussa esimerkiksi Länsi-Suomessa, joka alueena pärjäsi jo viime vuonna parhaiten koko Suomessa. Paljon työllistävän teollisuuden tilaukset olivat vuoden lopussa kasvussa, ja Länsi-Suomesta löytyy vahvoja alan yrityksiä, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.
Seuratuista toimialoista suurimmassa laskussa tammikuussa olivat sosiaali- ja terveyspalvelut (-2,5 %), rakentaminen (-2,3 %) sekä viestintä ja tietotekniikka (-2,2 %).
– Rakentamisen alakulosta on puhuttu pitkään, ja siihen toki vaikuttaa taloutemme heikko kehitys. Toisaalta rakentamisen piristyminen voisi myös auttaa synkkää työllisyyttä, ja parantuva työllisyys voisi puolestaan lisätä kuluttajien luottamusta ja nostaa asuntokauppaa. Luottamusta vahvistaa se, että ostovoima on loppuvuonna 2025 palautunut inflaatiopiikkiä (2022–2023) edeltäneelle tasolle. Kevään talouden positiivinen kierre on mahdollinen, sanoo Jouni Vatanen.
Työntekijämäärät nousivat vain Länsi-Suomessa
Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärät olivat kasvussa vain Länsi-Suomessa (+0,5 %). Pohjois-Suomi (0,0 %) pysyi edellisvuoden tasolla. Laskussa olivat Etelä-Suomi (-1,0 %) ja Itä-Suomi (-1,6 %).
Etelä-Suomi (-1,0 %): Seuratuista toimialoista kasvussa oli kuljetus (+2,7 %). Suurimmassa laskussa olivat asiantuntijapalvelut (-2,6 %), rakentaminen (-2,2 %) sekä sosiaali- ja terveysala (-2,1 %). Vähäisintä lasku oli majoitus- ja ravitsemisalalla (-0,1 %) ja hallinto- ja tukipalveluissa (-0,4 %).
Länsi-Suomi (+0,5 %): Kasvua oli kuljetuksessa (+3,2 %), asiantuntijapalveluissa (+2,9 %), hallinto- ja tukipalveluissa (+1,7 %), teollisuudessa (+1,1 %) ja kaupassa (+0,1 %). Suurimmassa laskussa olivat viestintä ja tietotekniikka (-4,4 %), sosiaali- ja terveysala (-2,8 %) ja rakentaminen (-2,4 %). Vähäisintä lasku oli majoitus- ja ravitsemisalalla (-0,2 %).
Itä-Suomi (-1,6 %): Seuratuista toimialoista kasvussa olivat henkilöstövuokraus (+7,8 %) ja teollisuus (+0,6 %). Suurimmassa laskussa olivat kauppa (-7,6 %), sosiaali- ja terveysala (-4,4 %) ja rakentaminen (-2,8 %). Vähäisintä lasku oli viestinnässä ja tietotekniikassa (-0,5 %) ja majoitus- ja ravitsemisalalla (-1,1 %).
Pohjois-Suomi (0,0 %): Kasvussa olivat majoitus- ja ravitsemisala (+5,9 %), asiantuntijapalvelut (+4,7 %), hallinto- ja tukipalvelut (+4,7 %), teollisuus (+1,5 %) ja kuljetus (+1,0 %). Suurimmassa laskussa olivat viestintä ja tietotekniikka (-13,7 %), sosiaali- ja terveysala (-3,5 %) ja rakentaminen (-2,4 %). Vähäisintä lasku oli henkilöstövuokrauksessa (-0,3 %).
Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 50 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksi lasketaan niiden yritysten perusteella, jotka ovat olleet Ilmarisen asiakkaana koko vuoden tarkastelujakson ajan. Tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät siis vaikuta indeksin kehitykseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme