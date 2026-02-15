Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
15.2.2026 22:23:15 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
15.02.2026
Ihmisen pelastaminen, Jyväskylä Korpilahti
Jyväskylässä Korpilahti-Jämsä välisellä rataosuudella henkilö tippunut alas ylikulkusillalta junaradalle. Pelastuslaitos pelastanut henkilön ja tilanne ohi. Henkilövahinkoja tilanteessa ei syntynyt.
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
