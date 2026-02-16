Ilmarinen: Työkykyjohtaminen auttaa työnantajaa toimimaan vastuullisesti
18.2.2026 08:24:54 EET | Ilmarinen | Tiedote
Ilmarinen nostaa työkykyjohtamisen yhdeksi kestävyystyönsä kärjeksi. Lisäksi sosiaalisessa vastuussa korostuu oman henkilöstön osaaminen. Sijoitusten ilmastotyö on edennyt hyvin, ja yhtiö vaikuttaa sijoituskohteisiinsa omistajaohjauksella, käy ilmi Ilmarisen kestävyysraportista.
Työeläkeyhtiö Ilmarisen strateginen tavoite on edistää asiakasyritysten työkykyriskien hallintaa sekä Ilmarisessa vakuutettujen työntekijöiden työkykyä.
– Työkykyriskiä voi hallita työkykyjohtamisella. Sillä ennakoidaan, tuetaan ja vahvistetaan työntekijöiden työkykyä koko työuran ajan. Hyvä työkykyjohtaminen auttaa toimimaan vastuullisena työnantajana, Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen kertoo.
Asiakasyritykset olivat vuonna 2025 erittäin tyytyväisiä Ilmarisen työkykyjohtamisen palveluiden vaikuttavuuteen: asiakkaat antoivat asiakaskyselyssä palveluiden vaikuttavuudesta arvosanan 4,7 (asteikko 1–5).
Työeläkeyhtiö Ilmarinen huolehtii noin 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta. Eläkevastuiden katteena on 67,5 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Koska kyse on sosiaaliturvan toimeenpanosta, vastuullisuus on työeläkeyhtiölle keskeistä. Ilmarinen raportoi vastuullisuudestaan osana tilinpäätöstä ja toimituskertomusta.
Hyötyä asiakkaille Ilmarisen henkilöstön osaamisesta
Ilmarinen yhdistää strategian vaatiman osaamisen ja liiketoiminnan osaamistarpeen työntekijöiden henkilökohtaiseen kehittämiseen.
– Kun kehitämme henkilöstömme osaamista, parannamme sekä työhyvinvointia että kilpailukykyämme. Asiantuntijatyössä suurin työkykyriski liittyy osaamiseen ja siihen, jos joutuu jatkuvasti toimimaan osaamisensa äärirajoilla. Kaikki osapuolet hyötyvät, kun tarjoamme mahdollisuuksia kouluttautua, henkilöstö- ja viestintäjohtaja Sami Ärilä kertoo.
Sijoitusten ilmastotyö eteni merkittävästi
Ilmarinen sijoittaa yrityksiltä ja vakuutetuilta työntekijöitä kerättyjä ja rahastoituja eläkevaroja, jotta eläkevarat riittävät myös tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos ja luontokato ovat osa monipuolista riskienhallintaa, jotka pitkäjänteisen eläkesijoittajan pitää ottaa huomioon.
– Yksi merkittävimmistä ilmastotyön saavutuksistamme vuonna 2025 oli se, että suorien listattujen osake- ja yritysten joukkovelkakirjalainasijoitustemme hiili-intensiteetti laski 68 prosenttia vuoden 2020 tasosta, kun tavoite oli 30 prosentin lasku, Ilmarisen sijoitusjohtaja Annika Ekman kertoo.
– Pääsimme vuosina 2021–2025 kaikkiin päästövähennystavoitteisiimme, mikä oli hieno saavutus.
Hiili‑intensiteetti kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä yritykset tuottavat suhteessa niiden liikevaihtoon.
Myös kiinteistösijoitusten kasvihuonekaasupäästöjä on onnistuttu vähentämään yli tavoitetasojen sekä kotimaisessa että kansainvälisessä kiinteistösalkussa.
– Suoriutumisemme ovat mahdollistaneet energiasektorin vähähiilistymisen ohella muun muassa tekemämme energiatehokkuustoimet ja rakennuttamisen ratkaisut, Ekman kertoo.
Kotimaisiin kiinteistösijoituksiin tehtiin luontokartoitukset
Työ luonnon monimuotoisuuden puolesta näkyi konkreettisesti Ilmarisen kotimaisissa kiinteistösijoituksissa. Tavoite oli, että Ilmarisen Suomessa omistamiin kiinteistöihin tehdään luontokartoitus vuoteen 2027 mennessä. Kartoituksissa arvioidaan systemaattisesti kiinteistöjen keskeiset vaikutukset ympäröivään luontoon ja tunnistetaan sopivia toimenpiteitä, joilla tukea luonnon monimuotoisuutta.
– Saavutimme tavoitteen etuajassa, ja kartoitimme ne kiinteistöt, joissa voimme toteuttaa luonnon tilaa kohentavia toimenpiteitä jo vuoden 2025 loppuun mennessä, Ekman kertoo.
Kiinteistösijoittamisessa Ilmarinen haluaa jatkaa alan kiertotalouden edelläkävijänä.
Omistajaohjaus avainasemassa, kun vaikutetaan sijoituskohteiden vastuullisuuteen
Pitkäaikaisena sijoittajana Ilmarisella on korkeat odotukset omistamiensa yritysten hyvästä hallinnosta ja vastuullisesta liiketoiminnasta. Ilmarinen vaikuttaa sijoituskohteisiin omistajaohjauksella.
– Keskustelemme sijoituskohteidemme kanssa aktiivisesti mahdollisista havaituista epäkohdista tai vastuullisuusodotuksistamme. Vaikuttamalla omistamiimme yhtiöihin edistämme omalta osaltamme pitkäaikaista arvonkehitystä, Ekman kertoo.
Annika Ekman, sijoitusjohtaja
Kristiina Halonen, työkykyjohtaja
Sami Ärilä, Henkilöstö- ja viestintäjohtaja
