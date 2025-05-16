Osuuskunta Tradeka

Tradeka-konsernin liikevaihto kasvoi ja sijoituksella hyvä vuosi

16.2.2026 10:31:53 EET | Osuuskunta Tradeka | Tiedote

Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöiden hallitukset hyväksyivät kokouksissaan perjantaina 13.2.2026 Tradeka-konsernin tilinpäätökset. Osuuskuntakonsernin tilikauden liikevaihto vuodelta 2025 oli 597,6 miljoonaa euroa, joka on 5,0 % edellisvuotta enemmän. Konsernin EBITA-liikevoitto oli 22,0 miljoonaa euroa (2024: 27,1 miljoonaa euroa).

Kaksi ihmistä kokouspöydän ääressä, pöydällä etualalla sinisiä ja punaisia kaaria eli Tradekan logoelementtejä.

Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro kuvaa koko osuuskuntakonsernin vuoden 2025 tulosta olosuhteisiin nähden kohtuulliseksi:  

“Toimintaympäristöltään viime vuosi oli edelleen hankala Tradeka-konsernin liiketoiminnoille. Yksityisen kulutuksen heikko kehitys heijastui koko Tradekan liiketoimintaan, jonka tuloskehitys jäi viime vuodesta.” 

Heikosta kysynnästä kärsivät Tradekan liiketoimintayhtiöistä Restel, Lehtipiste- ja A-Katsastus-konsernit; tulostaan pystyi parantamaan vain Onni, jonka kasvu kotiin vietävissä palveluissa jatkui. 

“Erityisen vaikea viime vuosi oli Restelille. Toisaalta samalla se oli Restelille historiallisen kasvun vuosi. Liikenneasemaravintolatoimintaan paluun myötä Restel avasi loppuvuoden aikana 30 uutta Huili-taukopaikkaa. Syksyllä yleisölle aukesi myös Veikkaus-arena, jonka omistusjärjestelyissä Tradeka on merkittävänä rahoittajana mukana”, kertoo Puro. 

Sijoitusmarkkinoilla vuosi 2025 oli epävakaa. Osakemarkkinoita heilutti muun muassa Yhdysvaltojen vaihteleva tullipolitiikka. 

“Loppujen lopuksi sijoitusvuosi muodostui varsin hyväksi. Tradekan sijoitustoiminnan tulos oli 6,7 % ja sijoitussalkun koko ylitti vuoden lopussa 600 miljoonaa. Salkuissamme riskitaso oli koko vuoden neutraalilla tasolla. Osake- ja korkosalkku tuottivat indeksin tuntumassa ja likvidin salkun tuotto oli erinomainen. Pitkäaikaiset sijoitukset sen sijaan jäivät indeksille lähinnä asuntorahastojen heikon tuoton vuoksi.”, Puro summaa.  

Elli Holappa Restelin hallitukseen 

Kokouksessa Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus päätti tytäryhtiöiden hallituksiin valittavista uusista jäsenistä. Restel Oy:n hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Elli Holappa. Elixian Suomen maajohtaja Holappa on aiemmin toiminut Jungle Juice Barin toimitusjohtajana ja ennen tätä muissa johtotehtävissä kuluttaja-alalla ja vähittäiskaupassa. 

Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tapani Hellstén.  

Tuotto-osuuksille Osuuskunta Tradekan hallitus esittää maksettavaksi tuottotavoitteen mukaisen 4,75 % koron. Tuottotavoitteeksi tälle vuodelle on jo aikaisemmin asetettu 4,75 %.

Osuuskunta Tradeka -konsernin tunnusluvut

2025 2024 2023 2022 2021
Liikevaihto 597,6 568,9 553,7 663,4 566,6
EBITA-liikevoitto 22,0 27,1 25,7 13,1 36,4
-liikevaihdosta (%) 3,7 4,8 4,6 2,0 6,4
Tulos ennen tp-siirtoja ja veroja 10,0 12,5 11,6 -0,5 25
Omavaraisuusaste 76 80 79 77 73

Kaksi ihmistä kokouspöydän ääressä, pöydällä etualalla sinisiä ja punaisia kaaria eli Tradekan logoelementtejä.
Osuuskunta Tradeka on noin 180 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillinen markkinatalous, joka tarkoittaa kestävyyttä sekä luonnon että ihmisten näkökulmasta. Osuuskunnan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy, joka omistaa kokonaan ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n, valikoima- ja jakeluyhtiö Lehtipiste Oy:n, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys Med Group Oy:n, katsastuspalveluja ja kuljettajantutkintoja tarjoavan A-Katsastus Group Oy:n sekä sijoitusyhtiö Tradeka-sijoitus Oy:n Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 597 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä kokoaikaiseksi muunnettuna 3 797.

