Tradeka-konsernin liikevaihto kasvoi ja sijoituksella hyvä vuosi
16.2.2026 10:31:53 EET | Osuuskunta Tradeka | Tiedote
Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöiden hallitukset hyväksyivät kokouksissaan perjantaina 13.2.2026 Tradeka-konsernin tilinpäätökset. Osuuskuntakonsernin tilikauden liikevaihto vuodelta 2025 oli 597,6 miljoonaa euroa, joka on 5,0 % edellisvuotta enemmän. Konsernin EBITA-liikevoitto oli 22,0 miljoonaa euroa (2024: 27,1 miljoonaa euroa).
Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro kuvaa koko osuuskuntakonsernin vuoden 2025 tulosta olosuhteisiin nähden kohtuulliseksi:
“Toimintaympäristöltään viime vuosi oli edelleen hankala Tradeka-konsernin liiketoiminnoille. Yksityisen kulutuksen heikko kehitys heijastui koko Tradekan liiketoimintaan, jonka tuloskehitys jäi viime vuodesta.”
Heikosta kysynnästä kärsivät Tradekan liiketoimintayhtiöistä Restel, Lehtipiste- ja A-Katsastus-konsernit; tulostaan pystyi parantamaan vain Onni, jonka kasvu kotiin vietävissä palveluissa jatkui.
“Erityisen vaikea viime vuosi oli Restelille. Toisaalta samalla se oli Restelille historiallisen kasvun vuosi. Liikenneasemaravintolatoimintaan paluun myötä Restel avasi loppuvuoden aikana 30 uutta Huili-taukopaikkaa. Syksyllä yleisölle aukesi myös Veikkaus-arena, jonka omistusjärjestelyissä Tradeka on merkittävänä rahoittajana mukana”, kertoo Puro.
Sijoitusmarkkinoilla vuosi 2025 oli epävakaa. Osakemarkkinoita heilutti muun muassa Yhdysvaltojen vaihteleva tullipolitiikka.
“Loppujen lopuksi sijoitusvuosi muodostui varsin hyväksi. Tradekan sijoitustoiminnan tulos oli 6,7 % ja sijoitussalkun koko ylitti vuoden lopussa 600 miljoonaa. Salkuissamme riskitaso oli koko vuoden neutraalilla tasolla. Osake- ja korkosalkku tuottivat indeksin tuntumassa ja likvidin salkun tuotto oli erinomainen. Pitkäaikaiset sijoitukset sen sijaan jäivät indeksille lähinnä asuntorahastojen heikon tuoton vuoksi.”, Puro summaa.
Elli Holappa Restelin hallitukseen
Kokouksessa Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus päätti tytäryhtiöiden hallituksiin valittavista uusista jäsenistä. Restel Oy:n hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Elli Holappa. Elixian Suomen maajohtaja Holappa on aiemmin toiminut Jungle Juice Barin toimitusjohtajana ja ennen tätä muissa johtotehtävissä kuluttaja-alalla ja vähittäiskaupassa.
Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tapani Hellstén.
Tuotto-osuuksille Osuuskunta Tradekan hallitus esittää maksettavaksi tuottotavoitteen mukaisen 4,75 % koron. Tuottotavoitteeksi tälle vuodelle on jo aikaisemmin asetettu 4,75 %.
Osuuskunta Tradeka -konsernin tunnusluvut
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|Liikevaihto
|597,6
|568,9
|553,7
|663,4
|566,6
|EBITA-liikevoitto
|22,0
|27,1
|25,7
|13,1
|36,4
|-liikevaihdosta (%)
|3,7
|4,8
|4,6
|2,0
|6,4
|Tulos ennen tp-siirtoja ja veroja
|10,0
|12,5
|11,6
|-0,5
|25
|Omavaraisuusaste
|76
|80
|79
|77
|73
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Perttu Purotoimitusjohtaja, Osuuskunta Tradeka ja Tradeka-Yhtiöt OyPuh:040 779 3436perttu.puro@tradeka.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
Osuuskunta Tradeka on noin 180 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillinen markkinatalous, joka tarkoittaa kestävyyttä sekä luonnon että ihmisten näkökulmasta. Osuuskunnan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy, joka omistaa kokonaan ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n, valikoima- ja jakeluyhtiö Lehtipiste Oy:n, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys Med Group Oy:n, katsastuspalveluja ja kuljettajantutkintoja tarjoavan A-Katsastus Group Oy:n sekä sijoitusyhtiö Tradeka-sijoitus Oy:n Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 597 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä kokoaikaiseksi muunnettuna 3 797.
