OpenSpace Oy osaksi Getafix Oy:tä – pitkään jatkunut yhteistyö saman katon alle
16.2.2026 10:51:28 EET | Getafix Oy | Tiedote
Getafix Oy on ostanut ICT-palveluyritys OpenSpace Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa on jatkoa Getafix Oy:n emoyhtiön Louhi Net Oy:n aiemmille yrityskaupoille (PH Data Oy ja Cloudlife Oy). Kauppa vahvistaa Getafix Oy:n ICT-tukipalveluita sekä osaamista tietoturvan ja digitaalisen työn ratkaisuissa. OpenSpacen henkilöstö jatkaa vanhoina työntekijöinä ja yhtiö sulautetaan myöhemmin tänä vuonna osaksi Getafix Oy:tä.
Getafix ja OpenSpace ovat tehneet pitkään yhteistyötä erityisesti Länsi-Uudellamaalla, ja kauppa on luonnollinen jatke tälle yhteistyölle. Se on myös jatkumoa Getafixin emoyhtiön Louhi Net Oy:n strategialle tuoda markkinoille erityisesti pk-yrityksille kohdistettuja ICT-palveluita, jotka markkinoiden nykyistä tarjontaa paremmin palvelevat asiakkaita tilanteessa, jossa teknologinen murros muokkaa markkinaa erityisesti tekoälyn ja kyberturvallisuuden vetäminä.
Järjestelyjen myötä Getafix Oy:stä muodostuu 23 asiantuntijan ja noin 3,5 miljoonan euron liikevaihdon kokonaisuus, jonka osaaminen on keskittynyt kokonaisvaltaisiin ICT-palveluihin sekä Microsoft-ekosysteemin eri palveluiden hyötyjen tuottamiseen tietoturvallisesti erityisesti pk-yrityksissä.
OpenSpacen asiakkaille muutos näkyy entistä kattavampana palvelutarjontana ja parantuneena skaalautumiskykynä, jossa lähtökohtana säilyvät asiakkaan oma ICT-strategia ja alustavalinnat. Getafixille kauppa tuo lisää koulutus- ja konsultointiosaamista Microsoftin tekoälyn ja tietoturvan sekä Microsoft 365 palveluiden käytön parantamiseksi, joista asiakkaat hyötyvät toiminnan tehostumisena.
Mika Paavola, toimitusjohtaja, Louhi Net Oy ja Getafix Oy:
"Pitkään tehty yhteistyö OpenSpace Oy:n kanssa ja käydyt keskustelut osoittivat, että voimien yhdistäminen tuo lisäarvoa molempien yhtiöiden asiakkaille. Olemassa olevissa yhteisissä asiakkaissa palveluiden tuottaminen helpottuu asiakkaan näkökulmasta, ja OpenSpace Oy:n asiakkaille voidaan näin varmistaa palveluiden jatkuminen ja pystytään tarjoamaan entistä laajempi kattaus.”
Pasi Mannerkoski, toimitusjohtaja, OpenSpace Oy:
“Getafix Oy:n kanssa yhdistyminen avaa merkittävästi uusia ovia asiakkaille toimitettavien palveluiden osalta. Kaupan ja sitä seuraavan yhdistymisen seurauksena asiakkaamme tulevat saamaan entistä laajempaa osaamista Microsoft 365 -ratkaisuihinsa ja lisää asiantuntijoita toteuttamaan päivittäistä ICT-ylläpitopalvelua sekä toimittamaan moderneja liiketoimintaa kehittäviä toteutuksia.”
OpenSpacen sulautuminen Getafixiin toteutetaan mahdollisimman nopeasti ensi kesän aikana. Alkuvuonna Louhen aiemmin ostama PH Data sulautui Getafixiin, ja joulukuussa tehdyn yritysjärjestelyn myötä Cloudlife Oy tulee sulautumaan kesällä niin ikään Getafixiin. OpenSpace sulautuu pian sen jälkeen.
Yritysjärjestelyn myötä OpenSpace Oy:stä tulee myös heti Data Group -ketjun jäsenliike ja pystyy siten palvelemaan entistä paremmin myös valtakunnallisia asiakkaitaan ketjuyhteistyön myötä.
Yhteyshenkilöt
Mika PaavolatoimitusjohtajaGetafix OyPuh:+358 40 833 4532mika.paavola@getafix.fi
Pasi MannerkoskitoimitusjohtajaOpenSpace OyPuh:+358 400 703 348pasi.mannerkoski@openspace.fi
Getafix Oy
Getafix on kotimainen pk-sektoriin keskittynyt tietotekniikan IT-palveluyritys. Se tuottaa asiakkailleen Microsoft 365 -tuottavuusratkaisut ja yrityksen yhteiset ICT-palvelut sekä näille huolenpidon ja liiketoiminnan jatkuvuuden ratkaisut. Getafix palvelee asiakkaitaan paikallisesti omien asiantuntijoiden voimin pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla sekä valtakunnallisesti yhteistyössä Data Group -ketjun kautta. Yhtiön liikevaihto oli 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2025. Getafix Oy on Louhi Net Oy:n tytäryhtiö ja Data Group –ketjun jäsenliike.
OpenSpace Oy
OpenSpace on vuonna 2001 perustettu kotimainen asiantuntijayritys, jonka toiminta on yhteistyötä asiakkaiden kanssa heidän omassa toimintaympäristössään. Keskitymme Microsoft alustan pilvipalvelujen räätälöintiin ja asiakkaan liiketoimintaa tukevien ratkaisujen rakentamiseen. Olemme Microsoft-kumppani, joka tuntee Microsoft ekosysteemin ja pystyy tarvittaessa ratkomaan asiakkaiden liiketoiminnallisia haasteita ohjelmistokehityksen keinoin.
Louhi Net Oy
Louhi on johtava kotimainen hosting-yhtiö ja digitaalisen työn ratkaisujen toimittaja. Louhella on 20 000 asiakasta ja yhtiön palveluihin kuuluu muun muassa verkkotunnukset, webhotellit sekä pilvialustat ja digitaalisen työn ratkaisut. Yhtiön liikevaihto oli 3,7 miljoonaa euroa vuonna 2025. Sen omistus on 100 % Suomessa. Yhtiö kuuluu Winterbackwoods Oy -konserniin, joka tekee sijoituksia IT-alan yhtiöihin.
