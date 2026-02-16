OpenSpace Oy osaksi Getafix Oy:tä – pitkään jatkunut yhteistyö saman katon alle

Getafix ja OpenSpace ovat tehneet pitkään yhteistyötä erityisesti Länsi-Uudellamaalla, ja kauppa on luonnollinen jatke tälle yhteistyölle. Se on myös jatkumoa Getafixin emoyhtiön Louhi Net Oy:n strategialle tuoda markkinoille erityisesti pk-yrityksille kohdistettuja ICT-palveluita, jotka markkinoiden nykyistä tarjontaa paremmin palvelevat asiakkaita tilanteessa, jossa teknologinen murros muokkaa markkinaa erityisesti tekoälyn ja kyberturvallisuuden vetäminä.

Järjestelyjen myötä Getafix Oy:stä muodostuu 23 asiantuntijan ja noin 3,5 miljoonan euron liikevaihdon kokonaisuus, jonka osaaminen on keskittynyt kokonaisvaltaisiin ICT-palveluihin sekä Microsoft-ekosysteemin eri palveluiden hyötyjen tuottamiseen tietoturvallisesti erityisesti pk-yrityksissä.

OpenSpacen asiakkaille muutos näkyy entistä kattavampana palvelutarjontana ja parantuneena skaalautumiskykynä, jossa lähtökohtana säilyvät asiakkaan oma ICT-strategia ja alustavalinnat. Getafixille kauppa tuo lisää koulutus- ja konsultointiosaamista Microsoftin tekoälyn ja tietoturvan sekä Microsoft 365 palveluiden käytön parantamiseksi, joista asiakkaat hyötyvät toiminnan tehostumisena.

Mika Paavola, toimitusjohtaja, Louhi Net Oy ja Getafix Oy:

"Pitkään tehty yhteistyö OpenSpace Oy:n kanssa ja käydyt keskustelut osoittivat, että voimien yhdistäminen tuo lisäarvoa molempien yhtiöiden asiakkaille. Olemassa olevissa yhteisissä asiakkaissa palveluiden tuottaminen helpottuu asiakkaan näkökulmasta, ja OpenSpace Oy:n asiakkaille voidaan näin varmistaa palveluiden jatkuminen ja pystytään tarjoamaan entistä laajempi kattaus.”

Pasi Mannerkoski, toimitusjohtaja, OpenSpace Oy:

“Getafix Oy:n kanssa yhdistyminen avaa merkittävästi uusia ovia asiakkaille toimitettavien palveluiden osalta. Kaupan ja sitä seuraavan yhdistymisen seurauksena asiakkaamme tulevat saamaan entistä laajempaa osaamista Microsoft 365 -ratkaisuihinsa ja lisää asiantuntijoita toteuttamaan päivittäistä ICT-ylläpitopalvelua sekä toimittamaan moderneja liiketoimintaa kehittäviä toteutuksia.”

OpenSpacen sulautuminen Getafixiin toteutetaan mahdollisimman nopeasti ensi kesän aikana. Alkuvuonna Louhen aiemmin ostama PH Data sulautui Getafixiin, ja joulukuussa tehdyn yritysjärjestelyn myötä Cloudlife Oy tulee sulautumaan kesällä niin ikään Getafixiin. OpenSpace sulautuu pian sen jälkeen.

Yritysjärjestelyn myötä OpenSpace Oy:stä tulee myös heti Data Group -ketjun jäsenliike ja pystyy siten palvelemaan entistä paremmin myös valtakunnallisia asiakkaitaan ketjuyhteistyön myötä.