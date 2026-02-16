Varhaiskasvatuksen ammattilaisille tarjolla 49 työpaikkaa Vaasassa

Töitä on tarjolla varhaiskasvatuksen opettajille, sosionomeille ja avustajille. Avoinna on sekä vakituisia että määräaikaisia tehtäviä.

Osaan tehtävistä rekrytoidaan anonyymisti. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi suosimme anonyymia rekrytointia.

Työpaikkoja pääsee hakemaan Kuntarekryn kautta 16.2.–3.3. Kaikki haussa olevat paikat löytyvät kuntarekryn sivuilta.

Panostuksia henkilöstöön ja toimintakulttuuriin

Vaasassa on päiväkoteja ja perhepäivähoitoa. Kunnallisia päiväkoteja on yhteensä 36, ja meillä toimii suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja kaksikielisiä päiväkoteja. Henkilökunta työskentelee ryhmän kielellä.

- Vahvistamme Vaasan varhaiskasvatuksessa henkilöstön osaamista sekä kehitämme uusia toimintatapoja ja inklusiivista toimintakulttuuria. Panostamme pedagogiseen kehittämiseen ja luomme selkeän roolin sosionomille varhaiskasvatuksessa toiminnassamme, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Anna Buss.

Vaasaan valmistuu tänä vuonna kolme uutta päiväkotia

Vaasassa panostetaan vahvasti uusiin varhaiskasvatuksen oppimisympäristöihin sekä terveellisiin työtiloihin henkilöstölle.

- Tänä vuonna meille valmistuu kolme uutta päiväkotia eri puolille Vaasaa ja suunnitelmissa on myös olemassa olevien oppimisympäristöjen päivittäminen, Buss kertoo.

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, joten energiakasvatus on mukana myös varhaiskasvatuksessa. Tärkeää on myös tieto- ja viestintäteknologian monipuolinen ja turvallinen käyttö yhdessä aikuisten kanssa.

- Henkilökunnan digiosaaminen ja -koulutus on iso osa varhaiskasvatusta. Henkilökuntaamme tukee oma digipedagoginen kehittäjä, joka tuo digiopetuksen uusia näkökulmia kentälle.

