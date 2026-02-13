Pohjois-Pohjanmaan elinvoimakeskus laatii tiesuunnitelmaa maantielle 8511 Iihin

Pohjois-Pohjanmaalla yli 26 000 työtöntä työnhakijaa vuoden 2025 lopussa 27.1.2026 08:10:02 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaalla oli joulukuun lopussa 26 400 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 700 henkeä (+7 %) enemmän kuin vuosi sitten. Marraskuusta työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 2 900 (+12 %) henkilöllä. Työttömien määrä kasvaa loppuvuonna kausivaihtelun mukaisesti, kun moni opinnoista valmistunut ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja useilla työmailla tehtävät vähenevät talvikuukausiksi.