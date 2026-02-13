Pohjois-Pohjanmaan elinvoimakeskus laatii tiesuunnitelmaa maantielle 8511 Iihin
19.2.2026 08:12:39 EET | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan elinvoimakeskus laatii liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaista tiesuunnitelmaa maantielle 8511 Iihin. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Iin kunnan kanssa.
Tiesuunnitelmassa suunnitellaan jalankulku- ja pyörätieyhteys maantien 8511 (Virkkulantie) varteen tien eteläpuolelle välille Voimatie - maantie 851 (Yli-Iintie).
Hankkeen tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen sekä kestävien kulkumuotojen kasvuedellytysten parantaminen.
Tiesuunnitelma valmistuu elokuussa 2026. Tiesuunnitelman jälkeen hankkeelle laaditaan erillinen rakentamissuunnitelma, joka valmistuu lokakuussa 2026. Hanke pyritään toteuttamaan vuoden 2027 aikana yhteistyössä Iin kunnan kanssa.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja hankkeesta:
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus:
Jouni Heikkilä, puh. 0295 038 150, jouni.heikkila@elinvoimakeskus.fi
Iin kunta:
Taija Savilaakso, puh. 040 674 0571, taija.savilaakso@ii.fi
WSP Finland Oy:
Viljo Heikkinen, puh. 040 566 7034, viljo.heikkinen@wsp.com
