Atean vuosi 2025 Suomessa: Ennätysmäärä uusia sopimuksia ja kymmeniä rekrytointeja
16.2.2026 13:26:03 EET | Atea Finland Oy | Tiedote
Atea Finland solmi viime vuonna ennätysmäärän uusia sopimuksia ja vahvisti asemiaan poikkeuksellisen epävarmassa markkinatilanteessa. Alkaneen vuoden näkymiä yhtiö pitää valoisina, vaikka tietotekniikkakomponenttien hintojen nousun lisäksi luvassa on myös saatavuushaasteita.
Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä Atea Finlandin liikevaihto oli 112,7 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11,0 prosenttia vuoden 2024 vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto (EBIT) kuitenkin heikkeni loka–joulukuussa 14,1 prosenttia 2,5 miljoonaan euroon.
Atea Finlandin koko viime vuoden liikevaihto oli 411,7 miljoonaa euroa, ja se laski 0,5 prosenttia vuodesta 2024. Liikevoitto (EBIT) oli 8,8 miljoonaa euroa, missä oli laskua 12,4 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna.
”Vuosi 2025 oli meille kaksijakoinen: solmimme ennätysmäärän uusia sopimuksia suurten yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Tämä vahvisti asemaamme laajojen IT-infrastruktuuri- ja palveluratkaisujen toimittajana sekä loi vahvan perustan tulevien vuosien kasvulle. Markkinoiden epävarmuus näkyi silti laajasti: organisaatiot siirsivät investointejaan ja monien jo sovittujen hankkeiden toimeenpanoa lykättiin”, Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen kertoo.
Kymmenet rekrytoinnit varmistavat kestävän kasvun
IT-alan haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Atea investoi tulevaan palkkaamalla useita kymmeniä uusia osaajia. Rekrytoinnit varmistavat ennätyssuuren sopimuskannan laadukkaan ja oikea-aikaisen toteutuksen sekä asiakaslupausten lunastamisen.
”Vaikka vuosi 2025 oli poikkeuksellisen haastava, onnistuimme tekemään oikeita ja pitkäjänteisiä valintoja, voittamaan strategisesti merkittäviä hankkeita sekä vahvistamaan osaamistamme tulevan kasvun perustaksi”, Juha Sihvonen sanoo.
”Tämän vuoden näkymät ovat valoisat, ja tavoitteemme on muuttaa tehty työ konkreettiseksi tulokseksi ja asiakasarvoksi. Samalla markkinamuutokset jatkuvat: tietotekniikkakomponenttien hinnat ovat jyrkässä nousussa ja niiden saatavuus heikkenee, kun laadukkaimpia komponentteja ohjautuu kiihtyvällä tahdilla rakenteilla oleviin tekoälytehtaisiin.”
Pääyhteistyökumppanuus Suomen yleisurheilun kanssa ja rahasto lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen
Atea solmi vuoden aikana pitkäkestoisia strategisia kumppanuuksia, joista näkyvin oli Suomen Urheiluliiton kanssa tehty laaja-alainen yhteistyösopimus. Atea on yksi Suomen yleisurheilun pääyhteistyökumppaneista.
Osana konsernin laajempaa vastuullisuusohjelmaa Atea Finland käynnisti Suomessa One for Good -rahaston. Rahaston tavoitteena on ohjata IT-laitteiden kierrätyksestä syntyvää arvoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ympäri maan.
”Investoimme tuleviin sukupolviin. Syyskuussa avattu rahasto on jo nyt merkittävän kokoinen, ja sen arvo kasvaa jatkuvasti. Sitoudumme ohjaamaan kymmenen prosenttia kierrätettävien laitteiden arvosta lasten ja nuorten liikkumisen tukemiseen eri puolilla Suomea”, Juha Sihvonen kertoo.
Tammikuussa Atea noteerattiin jälleen maailman vastuullisimpien IT-palveluyritysten joukkoon Global 100 -listauksessa.
Atea-konsernin IFRS15:n mukainen raportointi
Atea-konserni käyttää taloudellisessa raportoinnissaan IFRS15:n mukaista liikevaihdon kirjaustapaa agentti-/päämiestulkinnan mukaisesti. Suomen tilinpäätöksessään Atea noudattaa suomalaista kirjanpitokäytäntöä.
Atea-konsernin koko vuosi 2025
- IFRS15:n mukainen laskutus: 5 134,9 miljoonaa euroa (+11,7 % vuodesta 2024)
- IFRS15:n mukainen liikevaihto: 3 189,8 miljoonaa euroa (+8,1 %)
- Liikevoitto (EBIT): 117,5 miljoonaa euroa (+18,6 %)
Atea-konsernin Q4/2025
- IFRS15:n mukainen laskutus: 1 518,1 miljoonaa euroa (+7,8 % vuoden 2024 vastaavasta ajankohdasta)
- IFRS15:n mukainen liikevaihto: 958,2 miljoonaa euroa (+6,1 %)
- Liikevoitto (EBIT): 40,9 miljoonaa euroa (+35,1 %)
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja, Suomi:
toimitusjohtaja Juha Sihvonen, Atea Finland Oy, puh. 0400 735 134
Lisätietoja, konserni:
CEO Steinar Sønsteby, Atea ASA, puh. +47 930 55 655
CFO Robert Giori, Atea ASA, puh. +47 934 09 188
Kuvat
Atea
Atea on Pohjois-Euroopan johtava IT-palveluyritys, joka palvelee seitsemässä maassa 8000 hengen voimin sekä paikallisesti ympäri Suomen. Olemme lähellä asiakasta 90 toimipisteessä.
Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman IT-palveluita ja -ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitaalisen muutoksen. Toimimme luotettavana neuvonantajana ja autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään IT-infrastruktuuria ja -palveluita vastuullisesti.
Rakennamme Suomea tietotekniikalla yhdessä maailman suurimpien teknologiayritysten kanssa.
Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli yli 5 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. https://www.atea.fi
