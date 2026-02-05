Atean vuosi 2025 Suomessa: Ennätysmäärä uusia sopimuksia ja kymmeniä rekrytointeja

Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä Atea Finlandin liikevaihto oli 112,7 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11,0 prosenttia vuoden 2024 vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto (EBIT) kuitenkin heikkeni loka–joulukuussa 14,1 prosenttia 2,5 miljoonaan euroon.

Atea Finlandin koko viime vuoden liikevaihto oli 411,7 miljoonaa euroa, ja se laski 0,5 prosenttia vuodesta 2024. Liikevoitto (EBIT) oli 8,8 miljoonaa euroa, missä oli laskua 12,4 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna.

”Vuosi 2025 oli meille kaksijakoinen: solmimme ennätysmäärän uusia sopimuksia suurten yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Tämä vahvisti asemaamme laajojen IT-infrastruktuuri- ja palveluratkaisujen toimittajana sekä loi vahvan perustan tulevien vuosien kasvulle. Markkinoiden epävarmuus näkyi silti laajasti: organisaatiot siirsivät investointejaan ja monien jo sovittujen hankkeiden toimeenpanoa lykättiin”, Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen kertoo.

Kymmenet rekrytoinnit varmistavat kestävän kasvun

IT-alan haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Atea investoi tulevaan palkkaamalla useita kymmeniä uusia osaajia. Rekrytoinnit varmistavat ennätyssuuren sopimuskannan laadukkaan ja oikea-aikaisen toteutuksen sekä asiakaslupausten lunastamisen.

”Vaikka vuosi 2025 oli poikkeuksellisen haastava, onnistuimme tekemään oikeita ja pitkäjänteisiä valintoja, voittamaan strategisesti merkittäviä hankkeita sekä vahvistamaan osaamistamme tulevan kasvun perustaksi”, Juha Sihvonen sanoo.

”Tämän vuoden näkymät ovat valoisat, ja tavoitteemme on muuttaa tehty työ konkreettiseksi tulokseksi ja asiakasarvoksi. Samalla markkinamuutokset jatkuvat: tietotekniikkakomponenttien hinnat ovat jyrkässä nousussa ja niiden saatavuus heikkenee, kun laadukkaimpia komponentteja ohjautuu kiihtyvällä tahdilla rakenteilla oleviin tekoälytehtaisiin.”

Pääyhteistyökumppanuus Suomen yleisurheilun kanssa ja rahasto lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen

Atea solmi vuoden aikana pitkäkestoisia strategisia kumppanuuksia, joista näkyvin oli Suomen Urheiluliiton kanssa tehty laaja-alainen yhteistyösopimus. Atea on yksi Suomen yleisurheilun pääyhteistyökumppaneista.

Osana konsernin laajempaa vastuullisuusohjelmaa Atea Finland käynnisti Suomessa One for Good -rahaston. Rahaston tavoitteena on ohjata IT-laitteiden kierrätyksestä syntyvää arvoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ympäri maan.

”Investoimme tuleviin sukupolviin. Syyskuussa avattu rahasto on jo nyt merkittävän kokoinen, ja sen arvo kasvaa jatkuvasti. Sitoudumme ohjaamaan kymmenen prosenttia kierrätettävien laitteiden arvosta lasten ja nuorten liikkumisen tukemiseen eri puolilla Suomea”, Juha Sihvonen kertoo.

Tammikuussa Atea noteerattiin jälleen maailman vastuullisimpien IT-palveluyritysten joukkoon Global 100 -listauksessa.

Atea-konsernin IFRS15:n mukainen raportointi

Atea-konserni käyttää taloudellisessa raportoinnissaan IFRS15:n mukaista liikevaihdon kirjaustapaa agentti-/päämiestulkinnan mukaisesti. Suomen tilinpäätöksessään Atea noudattaa suomalaista kirjanpitokäytäntöä.

Atea-konsernin koko vuosi 2025

IFRS15:n mukainen laskutus: 5 134,9 miljoonaa euroa (+11,7 % vuodesta 2024)

IFRS15:n mukainen liikevaihto: 3 189,8 miljoonaa euroa (+8,1 %)

Liikevoitto (EBIT): 117,5 miljoonaa euroa (+18,6 %)

Atea-konsernin Q4/2025