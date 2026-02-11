Kutsu medialle: Ilman osaamista Suomi pysähtyy – Akavan eduskustavaalitavoitteet ja korkeakoulutettujen työllisyyden tila
19.2.2026 11:37:23 EET | Akava ry | Kutsu
Tervetuloa Akavan eduskuntavaalitavoitteiden julkaisutilaisuuteen Ilman osaamista Suomi pysähtyy.
Tilaisuudessa kerromme Akavan tavoitteista ja siitä, miten ne vaikuttavat Suomen kasvuun, kilpailukykyyn ja työmarkkinoihin. Esittelemme myös tuoreimmat luvut korkeakoulutettujen työllisyys- ja työttömyystilanteesta.
Tilaisuus pidetään torstaina 5.3. kello 11.30–12.30 Radisson Red -hotellissa (Vuorikatu 24, Park Basement -tila). Lounasta on tarjolla alkaen kello 11.00.
Ilmoitathan osallistumisestasi tilaisuuteen viestintäjohtaja Jyrki Kemppaiselle (jyrki.kemppainen@akava.fi, 040 559 7196).
Ohjelma
11.00 Lounas
11.30 Tilaisuus alkaa
Jyrki Kemppainen, viestintäjohtaja
Akavan eduskuntavaalitavoitteet – Näin rakennamme Suomesta osaamisyhteiskunnan
Maria Löfgren, puheenjohtaja
Korkeakoulutettujen työmarkkinatilanne
Pasi Sorjonen, pääekonomisti
Akavan eduskuntavaalitavoitteet: kasvu
Piia Rekilä, kasvu- ja työllisyysjohtaja
Akavan eduskuntavaalitavoitteet: työelämä
Ville Kopra, työmarkkinajohtaja
Akavan opiskelijoiden näkökulma
Kasper Laaksonen, puheenjohtaja, Akavan opiskelijat
12.30 Tilaisuus päättyy
Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkkolähetyksenä. Verkkolähetyksen seuraajaksi ei tarvitse ilmoittautua.
Lämpimästi tervetuloa mukaan keskustelemaan ja kuulemaan, miksi ilman osaamista Suomi pysähtyy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jyrki KemppainenviestintäjohtajaPuh:+358405597196jyrki.kemppainen@akava.fi
Akava ry
Akava on jäsenliittojaan edustava korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Teemme jäsenjärjestöjemme ja neuvottelujärjestöjemme kanssa yhdessä työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Akava ry
Akava: Uusi Akava Works -selvitys: asiantuntijatyön murros vaatii jatkuvaa oppimista sekä johtamisen kehittämistä11.2.2026 07:53:11 EET | Tiedote
Tuore Akava Works -selvitys ”Työelämätutkijoiden näkemyksiä asiantuntijatyön muutoksesta” tuo tietoa työelämän muutosvoimista ja niiden vaikutuksista asiantuntijatyöhön erityisesti työn tuottavuuden, hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta. Selvitys ehdottaa toimia, joiden avulla voidaan vahvistaa myönteisiä kehityskulkuja ja ehkäistä kielteisiä muutoksia. Sen on laatinut E2 Tutkimus Akava Worksin toimeksiannosta.
Akava: Työhyvinvointiin ja kuormituksen ehkäisyyn pitää panostaa kehysriihessä10.2.2026 09:01:04 EET | Tiedote
Akava painottaa kehysriihikannanotossaan, että maan hallituksen on hallituskauden viimeisessä kehysriihessään tehtävä päätöksiä, jotka todella vahvistavat tuottavuutta ja työllisyyttä. Akavan mielestä keskeisin keino on panostaa työhyvinvointiin ja kuormituksen ennaltaehkäisyyn sekä työkyvyn tukemiseen.
Mediakutsu: Akavan työelämäseminaari keskiviikkona 11.2.4.2.2026 15:19:42 EET | Kutsu
Tarvitaanko asiantuntijoita tulevaisuudessa? Mitä menestyminen edellyttää? Miten varmistamme osaamisen säilymisen työelämän muutoksissa? Tervetuloa Akavan työelämäseminaariin Havaintoja asiantuntijatyön tulevaisuudesta keskiviikkona 11.2. kello 9.
Mediakutsu: Akavan työelämäseminaari keskiviikkona 11.2.4.2.2026 09:52:34 EET | Kutsu
Tarvitaanko asiantuntijoita tulevaisuudessa? Mitä menestyminen edellyttää? Miten varmistamme osaamisen säilymisen työelämän muutoksissa? Tervetuloa Akavan työelämäseminaariin Havaintoja asiantuntijatyön tulevaisuudesta keskiviikkona 11.2.
Akava: henkilöstön hallintoedustus kuuluu yrityksen hallitukseen tai todelliseen johtoryhmään28.1.2026 15:27:09 EET | Tiedote
Akava korostaa, että henkilöstön hallintoedustus tulee jatkossa voida sijoittaa ainoastaan joko yrityksen hallitukseen tai todelliseen johtoryhmään. Akava pitää hyvänä, että hallintoedustuksen soveltamista laajennetaan. Esitys jättää kuitenkin mahdollisuuden järjestämistavan kiertämiseen, jolloin edustus tuskin toteutuu laajempana tavoitteen mukaisesti. Akava jätti hallintoedustusta käsitelleen työryhmän mietintöön eriävän mielipiteensä, koska työryhmän esitys ei toteuta täysin hallituksen puoliväliriihen linjausta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme