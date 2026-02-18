”Kolmen vuoden tohtorit” etenevät kohti tutkintojaan

Kansallisessa tohtorikoulutuspilotissa 2024–2027 yliopistoihin on palkattu noin 1000 uutta väitöskirjatutkijaa suorittamaan tohtorintutkintoa. Pilotissa yliopistot kehittävät ja uudistavat tohtorikoulutuksen käytäntöjä. Taustalla ovat parlamentaarisen TKI-työryhmän ja hallitusohjelman kirjaukset.

Oulun yliopiston johtamaan Digitaaliset vedet -pilottiin (DIWA) palkattiin vuosi sitten 60 väitöskirjatutkijaa, jotka työskentelevät useassa Suomen yliopistossa – heistä 23 Oulussa.

Vertaisarvioituja artikkeleita on valmistunut monialaisen tutkimusohjelman teemoista, joita ovat esimerkiksi hydrologia, vesivarat, ekologia, jätevesihuolto, mallinnus, digitalisaatio, robotiikka ja kaukokartoitus.

Kirjoittaminen alkaa heti

DIWA-tohtorikoulutuspilotin tavoitteena on vahvistaa tutkijoiden käytännön taitoja tutkimuksen tekemisessä, kuten tutkimuksen suunnittelussa, aineistojen hyödyntämisessä sekä data- ja digiosaamisessa, sekä kehittää valmiuksia työn johtamiseen ja yhteistyöhön. Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, jotka pystyvät toimimaan vesitutkimuksen edelläkävijöinä tulevaisuudessa. DIWAssa panostetaan aktiivisesti myös ohjaajien ja ohjauksen kehittämiseen.

“Ensimmäisen artikkelin aloittaminen ja saattaminen julkaisuun on usein yksi väitöskirjaprosessin haastavimmista vaiheista. Se, että väitöskirjatutkijat ovat jo saavuttaneet tämän vaiheen, kertoo pilotin toimivuudesta”, sanoo lippulaivan johtaja, professori Björn Klöve.

“Pilotissa on panostettu kirjoittamisen varhaiseen aloittamiseen, jotta väitöskirjat etenevät kolmen vuoden tavoiteajassa. 60 väitöskirjatutkijan muodostama yhteisö, vertaistuki sekä tutkijatohtoreiden kokemusperäinen ohjaus ovat olleet tässä erityisen arvokkaita.”

Asiantunteva ohjaus ja vertaistuki vahvistavat osaamista

Pilotin edetessä väitöskirjatutkijat ovat kokeneet erityisen hyödyllisiksi yhteiset kirjoitustyöpajat, vertaistuen kanssatutkijoilta sekä ainutlaatuisen, tiiviin tutkijayhteisön, joka tukee oppimista ja ammatillista kasvua. Lisäksi he ovat hyötyneet asiantuntevasta ohjauksesta.

Jokaisella väitöskirjatutkijalla on vähintään kaksi nimettyä ohjaajaa joko yliopiston sisältä tai sen ulkopuolelta. Ohjaajien tehtävänä on toimia väitöskirjatutkijan tutkimuksen ja oppimisen mentoreina tutkimusprosessin aikana. He antavat palautetta, seuraavat tutkimuksen edistymistä ja varmistavat myös akateemisten standardien noudattamisen sekä vesialalle integroitumisen.

Väitöskirjatutkija Eeva Järvi-Laturi tutkii suokasvillisuuden ja -kasvilajien vaikutusta metaanipäästöjen syntymiseen. Hänen ja muiden kirjoittajien tutkimusartikkeli julkaistiin Biogeosciences-lehdessä viime vuoden puolella.

“Siirtyessäni eteenpäin väitöskirjataipaleellani olen huomannut olevani ajoittain hieman hukassa asiantuntijuuteni kanssa. Tästä huolimatta tietoni ja taitoni ovat kasvaneet merkittävästi ja luottamus omaan tekemiseeni on vahvistunut ohjaajieni tuen ja palautteen ansiosta. Toivon, että jokaisella väitöskirjatutkijalla on mahdollisuus avoimeen ja kannustavaan ohjaukseen. Sillä on valtava merkitys tutkimuksen edistymiselle”, Järvi-Laturi kertoo.

Väitöskirjatutkija Eeva Järvi-Laturi keräämässä tutkimustietoa ensimmäistä tutkimusartikkelia varten kesällä 2025. Kuva: Kaisa Säkkinen

Yritys- ja organisaatiovierailut kuuluvat ohjelmaan

Ensimmäisten tutkimusartikkelien valmistuessa väitöskirjatutkijat ovat myös aloittaneet tutkimusvierailut yrityksissä ja tutkimusorganisaatioissa. Vierailujen tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteyttä. Uuden sukupolven osaajat tuovat tuoretta osaamista sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoille muutaman kuukauden vierailuillaan.

Vierailut tarjoavat tutkijoille mahdollisuuden tutustua erilaisiin toimintaympäristöihin, toimijoiden tutkimustarpeisiin ja kehityshaasteisiin, tuovat uusia näkökulmia tieteelliseen kirjoittamiseen ja mahdollistavat tiiviimmän tutkimusyhteistyön. Lisäksi ne edistävät verkostoitumista ja vahvistavat väitöskirjatutkijoiden työelämävalmiuksia. Näin pilotti tukee väitöskirjatutkijoiden kehittymistä asiantuntijoina, luo vahvan pohjan tulevaisuuden vesitutkimukselle sekä edistää kansainvälisten osaajien integroimista suomalaisille ympäristöalan toimialoille.

DIWA-tohtorikoulutuspilotti perustuu Digitaaliset vedet -lippulaivaohjelmaan. Pilotissa ovat Oulun yliopiston lisäksi mukana Aalto-yliopisto, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Åbo Akademi sekä Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Geologian tutkimuskeskus GTK, Suomen ympäristökeskus, Maanmittauslaitos ja Ilmatieteen laitos.

Oulun yliopistossa työskentelee kolmivuotisen tohtorikoulutuspilotin väitöskirjatutkijoita myös 13 muussa ohjelmassa. Pilotin tutkijapaikkoja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

