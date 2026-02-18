Oulun yliopiston virtuaalinen kivimuseo avautuu – yli 1000 digitaalisen näytteen kokoelma kaikkien saataville

Virtuaalimuseon kokoelma käsittää jo noin 1000 digitoitua näytettä, mikä vastaa laajuudeltaan kansainvälisesti tunnettujen luonnontieteellisten museoiden tarjontaa. Näin laajaa ja yleisölle avointa mallinnettua kokoelmaa ei ole käytettävissä muualla Suomessa eikä ulkomailla.

“Olemme halunneet tuoda kivien ja mineraalien monimuotoisuuden kaikkien ulottuville. Kolmiulotteinen tarkastelu paljastaa yksityiskohtia, joita ei voi nähdä perinteisesti vitriinissä. Nyt ne ovat kaikkien nähtävillä ajasta ja paikasta riippumatta”, sanoo Tapio Soukka, 3D‑mallien tekijä ja museon luoja.





3D‑mallit on toteutettu niin, että näytteitä voi pyöritellä ja tarkastella tietokoneella ja mobiililaitteilla. AR‑toiminnon (augmented reality) avulla ne voi jopa tuoda omaan huonetilaan osaksi lisätyn todellisuuden ympäristöä. Mallien sisällä on infomerkintöjä, jotka opastavat tunnistamaan keskeisiä mineraaleja ja rakenteita. Virtuaalimuseo tarjoaa käytännönläheisen tavan tutustua geologiaan ja mineralogiaan.

“Kokoelma on korvaamaton myös opetuksessa. Opiskelijat voivat tarkastella malmeja, mineraaleja ja muodostumia yksityiskohtaisesti ja tarvittaessa vaikka suurentaa ne työpöydälleen AR‑toiminnolla. Kaivosteollisuus ja geologiset resurssit ovat yhä useammin uutisaiheiden keskiössä. Tarjoamme kaikille kiinnostuneille koululaisista tutkijoihin luotettavan, havainnollisen ja maksuttoman tavan ymmärtää niitä”, Kaivannaisalan yksikön johtaja Saija Luukkanen toteaa.





Virtuaalinen kivimuseo on osa Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan toimintaa ja Kaivannaisalan tutkimusyksikön geotieteellistä opetusta ja tutkimusta. Virtuaalimuseon tärkein tavoite on tuoda geologinen tieto kaikkien ulottuville. Siitä on iloa ja hyötyä harrastajille, opiskelijoille, koululaisille ja tutkijoille Suomessa ja muualla maailmalla. Kokoelma avaa käytännönläheisen näkymän eri alueiden geologiaan, ja näytteiden laaja maantieteellinen kirjo tarjoaa mahdollisuuden oppia tunnistamaan kivilajeja ja mineraaleja monipuolisesti. Museon sisältöä täydennetään jatkuvasti ja sinne on tulossa myös kultahippukokoelma sekä meteoriitteja.

Virtuaalimuseon sisällöt kattavat laajasti erilaisia kivi- ja mineraalityyppejä:

Maakuntakohtainen kokoelma: tyypillisiä kivilajeja eri puolilta Suomea.

Malmikivikokoelma: esillä ovat yleisimmät malmikivet Suomesta ja maailmalta.

Paljastumakokoelma: digitoituja geologisia muodostumia, jotka esitellään luonnonmukaisessa ympäristössään.

Mineraalikokoelma: suomalaisia ja ulkomaisia mineraalinäytteitä, mukaan lukien Oulun yliopiston mineralogian peruskurssin keskeiset mineraalit.

Kivipuistot: mallinnettuja kivipuistoja eri puolilta Suomea, kuten Oulun yliopiston kivipiha, Rokua geoparkin Utajärven kivipuisto, Kivesvaaran jättiläisenmaan kivipuisto Paltamossa ja tiedekeskus Heurekan kivipuisto Tikkurilassa.







Museon tarkoituksena on perehdyttää vierailijat Suomen geologiseen monimuotoisuuteen. Kivien ja mineraalien merkitys kasvaa osana vihreää siirtymää, globaalien toimitusketjujen murrosta ja geopoliittisia keskusteluja. Virtuaalisen museon tavoitteena on lisätä ymmärrystä näistä luonnonvaroista ja tuoda geologinen tieto helposti kaikkien saataville ajasta ja paikasta riippumatta. Esimerkein tuodaan esille myös perinteistä geologista tutkimusta kallioperä- ja maaperägeologiasta. Museon kivien kautta ihmiset pystyvät tutustumaan myös oman lähiluontonsa geologiaan.

”Virtuaalinen kivimuseo konkretisoi teknillisen tiedekunnan strategiaa, jossa tutkimus, opetus ja digitalisaatio kytkeytyvät toisiinsa kestävän materiaaliosaamisen kehittämiseksi. Yli tuhannen mallinnetun näytteen kokonaisuus muodostaa vahvan perustan arktiseen toimintaympäristöön ja kriittisiin raaka-aineisiin liittyvälle tutkimukselle ja opetukselle sekä avaa uusia mahdollisuuksia myös soveltaville tutkimusavauksille. Museo vahvistaa Oulun yliopiston asemaa geotieteiden kansainvälisenä edelläkävijänä”, korostaa teknillisen tiedekunnan dekaani, professori Antti Niemi.

”Voimme esitellä ihmisille sitä, miltä Suomen alue miljardeja vuosia sitten. Toivottavasti se herättää ihmisissä ajattelua, että oman kotipihan kallionyppylä tai lapsen löytämä kivi tallentaa todella mielenkiintoisen tarinan taakseen. Meillä on varsin vaiheikas geologinen historia aina maapallon muinaisista alkumantereista, laavameriin ja korkeisiin alppivuoristoihin. Näitä kaikkia tarinoita museo tulee esittelemään ja kertomaan vierailijoille. Jälkiä näistä muinaisista tapahtumista on nähtävissä lähes kaikkialla Suomessa”, Tapio Soukka kertoo.