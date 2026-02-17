Tutkimus: Tekoäly nousemassa hallitustyön strategiseksi teemaksi – hallitusten otettava vahvempi rooli

Osa hallituksista pitää tekoälyä kilpailustrategisesti välttämättömänä (35 %), mutta toistaiseksi tekoälyn avulla haetaan useimmin tehokkuushyötyjä ja prosessiparannuksia.

”Hallitusten tulisi muodostaa selkeä kuva siitä, miten tekoäly haastaa yhtiön kilpailukykyä pidemmällä aikavälillä. Hallituksissa tekoälyä käsitellään usein laajempien hankkeiden sivujuonteena, eikä se saa vielä hallituksen täysimääräistä huomiota”, VALOR Partnersin Senior advisor Risto Venermo toteaa.

”Suomalaisyritykset ovat aina hyödyntäneet tehokkaasti teknologiaa menestyäkseen kansainvälisillä markkinoilla. Tässä hetkessä yritysten pitkän aikavälin kasvu ja kilpailukyky kytkeytyvät yhä vahvemmin tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin liiketoiminnassa”, Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.



Yleinen asenne tekoälyä kohtaan on hallituksissa varovaisen myönteinen, eikä yksikään hallitus arvioinut, että tekoälyllä ei olisi lähivuosina merkittävää roolia.

Tekoäly vakiintuu vähitellen osaksi hallitusten agendaa

Osassa yrityksiä tekoäly on jo vakiinnuttanut paikkansa hallituksen agendalla: 32 % hallituksista käsittelee asiaa jokaisessa tai lähes jokaisessa kokouksessaan, ja keskustelut painottuvat strategisesti kilpailukykyyn. Vastaajista 18 % kertoi, että hallituksessa seurataan toimenpide- ja hankekokonaisuuksia tekoälyyn keskittyen.

”Hallitusten on tärkeää ottaa selkeä kanta tekoälyyn ja linjata tekoälyn rooli strategiassa”, VALOR Partnersin toimitusjohtaja Henrikki Palva kertoo.

Myös hallituksen jäsenet toivovat parempaa otetta aiheen käsittelyyn: vain neljäsosa vastaajista on tyytyväinen siihen, miten tekoälyasioita käsitellään nykyisellään hallituksessa.

Osaamisen kehittäminen keskeistä

Tutkimuksen perusteella tekoälyosaamisen vahvistaminen on olennaisen tärkeää. Tällä hetkellä 42 % hallitusten jäsenistä perehtyy tekoälyyn itsenäisesti, ja 24 % yrityksistä on järjestänyt koko hallitukselle suunnattua koulutusta tai perehdytystä aiheesta.

Tutkimuksessa ilmeni, että valtaosa yrityksistä ei vielä tarjoa hallituksen jäsenille tietoturvallista ympäristöä tekoälytyökalujen ja esimerkiksi kielimallien, kuten ChatGPT:n tai Copilotin käyttöön.

”On keskeistä, että myös hallituksen jäsenillä on käytössään parhaat mahdolliset edellytykset tekoälyn käyttöön ja strategiseen ymmärtämiseen”, Venermo suosittelee.



Taustatietoa:

VALOR toteutti yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kanssa kyselytutkimuksen Suomessa pääkonttoriaan pitävien suuryritysten ja organisaatioiden hallituksille. Tavoitteena oli selvittää, millaisena hallitukset näkevät tekoälyn roolin yrityksen toiminnassa 3–4 vuoden kuluessa ja miten tekoälyä hyödynnetään. Tutkimukseen haastateltiin syyskauden 2025 aikana yli 30 organisaation hallituksen puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa.