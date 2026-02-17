Tutkimus: Tekoäly nousemassa hallitustyön strategiseksi teemaksi – hallitusten otettava vahvempi rooli
18.2.2026 09:00:00 EET | Viestintätoimisto Manifesto Oy | Tiedote
Liikkeenjohdon konsulttiyritys VALOR Partners selvitti yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kanssa suomalaisten suuryritysten hallitusten näkemyksiä tekoälystä. Valtaosa (85 %) haastatelluista näkee tekoälyn ensisijaisesti tuottavuuden ja tehokkuuden lähteenä, ei kasvun moottorina. Tekoälyn käsittelytavat hallituksissa vaihtelevat, ja osassa yrityksiä tekoäly on jo jatkuvasti hallituksen agendalla.
Osa hallituksista pitää tekoälyä kilpailustrategisesti välttämättömänä (35 %), mutta toistaiseksi tekoälyn avulla haetaan useimmin tehokkuushyötyjä ja prosessiparannuksia.
”Hallitusten tulisi muodostaa selkeä kuva siitä, miten tekoäly haastaa yhtiön kilpailukykyä pidemmällä aikavälillä. Hallituksissa tekoälyä käsitellään usein laajempien hankkeiden sivujuonteena, eikä se saa vielä hallituksen täysimääräistä huomiota”, VALOR Partnersin Senior advisor Risto Venermo toteaa.
”Suomalaisyritykset ovat aina hyödyntäneet tehokkaasti teknologiaa menestyäkseen kansainvälisillä markkinoilla. Tässä hetkessä yritysten pitkän aikavälin kasvu ja kilpailukyky kytkeytyvät yhä vahvemmin tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin liiketoiminnassa”, Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.
Yleinen asenne tekoälyä kohtaan on hallituksissa varovaisen myönteinen, eikä yksikään hallitus arvioinut, että tekoälyllä ei olisi lähivuosina merkittävää roolia.
Tekoäly vakiintuu vähitellen osaksi hallitusten agendaa
Osassa yrityksiä tekoäly on jo vakiinnuttanut paikkansa hallituksen agendalla: 32 % hallituksista käsittelee asiaa jokaisessa tai lähes jokaisessa kokouksessaan, ja keskustelut painottuvat strategisesti kilpailukykyyn. Vastaajista 18 % kertoi, että hallituksessa seurataan toimenpide- ja hankekokonaisuuksia tekoälyyn keskittyen.
”Hallitusten on tärkeää ottaa selkeä kanta tekoälyyn ja linjata tekoälyn rooli strategiassa”, VALOR Partnersin toimitusjohtaja Henrikki Palva kertoo.
Myös hallituksen jäsenet toivovat parempaa otetta aiheen käsittelyyn: vain neljäsosa vastaajista on tyytyväinen siihen, miten tekoälyasioita käsitellään nykyisellään hallituksessa.
Osaamisen kehittäminen keskeistä
Tutkimuksen perusteella tekoälyosaamisen vahvistaminen on olennaisen tärkeää. Tällä hetkellä 42 % hallitusten jäsenistä perehtyy tekoälyyn itsenäisesti, ja 24 % yrityksistä on järjestänyt koko hallitukselle suunnattua koulutusta tai perehdytystä aiheesta.
Tutkimuksessa ilmeni, että valtaosa yrityksistä ei vielä tarjoa hallituksen jäsenille tietoturvallista ympäristöä tekoälytyökalujen ja esimerkiksi kielimallien, kuten ChatGPT:n tai Copilotin käyttöön.
”On keskeistä, että myös hallituksen jäsenillä on käytössään parhaat mahdolliset edellytykset tekoälyn käyttöön ja strategiseen ymmärtämiseen”, Venermo suosittelee.
Taustatietoa:
VALOR toteutti yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kanssa kyselytutkimuksen Suomessa pääkonttoriaan pitävien suuryritysten ja organisaatioiden hallituksille. Tavoitteena oli selvittää, millaisena hallitukset näkevät tekoälyn roolin yrityksen toiminnassa 3–4 vuoden kuluessa ja miten tekoälyä hyödynnetään. Tutkimukseen haastateltiin syyskauden 2025 aikana yli 30 organisaation hallituksen puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa.
Yhteyshenkilöt
VALOR Partners: Risto Venermo, puh. 040 7549139, risto.venermo@valor.fi
Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Sami Pakarinen, puh. 050 343 4337, sami.pakarinen@ek.fi
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
VALOR Partners on suomalainen liikkeenjohdon konsultointi- ja investointipankkitoimija, joka palvelee omistajia, hallituksia ja ylintä johtoa päätöksissä, joilla on suora vaikutus yritysten arvoon, omistusrakenteeseen ja pitkän aikavälin kehitykseen Suomessa ja kansainvälisesti.
VALOR työskentelee vaativien strategisten ja taloudellisesti merkittävien hankkeiden parissa. Tyypillisiä toimeksiantoja ovat yrityksen kasvun tukeminen, tulosparannus- ja transformaatiohankkeet sekä yritysjärjestelyt ja omistaja- ja pääomarakenteisiin liittyvät kysymykset.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Viestintätoimisto Manifesto Oy
Tutkimus: Joulun kustannuksia maksetaan edelleen, osa jopa ensi kesään saakka17.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista (71 %) käytti jouluun 50–1 000 euroa ylimääräistä rahaa. Joka viidennen (18 %) joulubudjetti oli peräti 1 000–3 000 euroa. Luotolla rahoitettuja joulukustannuksia maksetaan edelleen takaisin. Osa vastaajista arvioi maksavansa joulukustannuksia vielä kesänkin jälkeen.
Tutkimus: Kolme neljästä huomattavasti ylipainoisesta ei ole tyytyväinen omaan kehoonsa9.2.2026 09:36:00 EET | Tiedote
Tuoreen tutkimuksen mukaan joka toinen suomalainen (56 %) kokee olevansa hieman tai huomattavasti ylipainoinen, ja valtaosa heistä ei ole tyytyväinen omaan kehoonsa. Lähes 80 prosenttia ylipainoisista on harkinnut laihduttamista, mutta kaksi viidestä uskoo epäonnistuvansa pitkäjänteisen motivaation puuttumisen takia. Lihavuuslääkäri André Heikius muistuttaa, että lihavuus on krooninen, uusiutuva sairaus eikä oman ylipainon kanssa ei tarvitse puurtaa yksin.
Laskettelulomalle Suomessa? Täältä löytyvät kalleimmat ja halvimmat hissiliput5.2.2026 09:45:00 EET | Tiedote
Valoisat talvipäivät ja tuleva kevätkausi tarkoittavat monelle suomalaiselle aktiivista laskettelulomaa. Laskettelumatkalle voi kuitenkin muodostua yllättävän suuri hintalappu. Bluestep Bank selvitti vertailussaan Suomen kalleimmat ja edullisimmat laskettelukeskusten hissiliput kevätkaudelle 2026. Keskimäärin kalleimmat hissiliput löytyvät Rukalta ja Pyhätunturilta, kun taas edullisimmin pääsee laskettelemaan Iisalmen Paloisvuorella.
Koettelevatko kura ja ikkunoiden huurtuminen ajohermojasi? – Autoglymin keinot kostean ja pimeän talven autonhoitoon29.12.2025 08:07:00 EET | Tiedote
Kuluvan talven lauhat ja sateiset jaksot sekä satunnaiset pakkaset ovat monille autoilijoille todellinen haaste. Kuraa ja kosteutta kertyy helposti sisälle autoon ja ikkunoihin sekä yllättävät pakkaset voivat jäädyttää auton ovet ja lukot. Pimeässä vuodenajassa myös ajovalojen valotehon varmistaminen on tärkeää ajoturvallisuuden varmistamiseksi. Oikeilla puhdistus- ja hoitotuotteilla arjesta saa sujuvampaa haastavissakin talviolosuhteissa.
Onko toivelistallasi robotti-imuri? Joka kolmannessa perheessä toivotaan siivousrobottia lahjaksi tänä jouluna15.12.2025 08:07:45 EET | Tiedote
Vuoden kiireisimmän ajan ollessa käsillä, suomalaiset haaveilevat ennen kaikkea siitä, miten kotiaskareita voisi helpottaa. Kotitalousrobottibrändi ECOVACS ROBOTICSin YouGovilla teettämän tutkimuksen mukaan jopa yli kolmannes (36 %) pikkulapsiperheistä, joissa ei ole jo robotti-imuria, toivotaan sen löytyvän kuusen alta jouluna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme